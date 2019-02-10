Bị đồn gửi con cho đồng nghiệp để sang Mỹ đẻ, Thân Thúy Hà lên tiếng cực gắt

Trước một số thông tin cho rằng đã gửi con trai cho đồng nghiệp để sang Mỹ sinh nở, Thân Thúy Hà đã lên tiếng nói rõ.
- Mẹ đơn thân Thân Thúy Hà sinh con lần 2 ở tuổi 40 tại Mỹ
- Giấu kín danh tính cha đứa bé, Thân Thúy Hà sang Mỹ chờ sinh con ở tuổi 40
Bức xúc vì một số tin đồn bỏ bê con trai đầu lòng, gửi cậu bé cho đồng nghiệp chăm sóc để sang Mỹ sinh con lần hai, Thân Thúy Hà đã đăng tải bài viết đính chính trên trang Facebook cá nhân.
Nữ diễn viên tức giận và khẳng định bản thân không hề gửi con trai đầu lòng cho đồng nghiệp: "Dạ báo cáo là em đi đẻ, con trai em ở nhà với gia đình em, có bà, có dì, có anh, chị của con trai em. Em không gửi hay nhờ đồng nghiệp nào nuôi hay chăm sóc giúp. Nên mấy anh chị phóng viên đừng có viết tin nói em nhờ đồng nghiệp chăm sóc, mang tiếng tội nghiệp em. Lời đính chính của bà mẹ đi đẻ xa".
Sau gần 10 năm làm mẹ đơn thân, nữ diễn viên Nếu còn có ngày mai tiết lộ thông tin mang thai và đã sinh con thứ 2 vào đúng dịp Tết Nguyên đán 2019 khiến nhiều người bất ngờ. Những ngày qua, Thân Thúy Hà nhận được vô số lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ.
Được biết, Thân Thúy Hà kết hôn lần đầu vào năm 2009 và ly hôn sau đó 2 năm. Từ đó, nữ diễn viên vẫn đi về lẻ bóng và một mình nuôi dạy con trai dù được bạn bè khuyên đi thêm bước nữa. Thế nhưng mới đây, cô bất ngờ tiết lộ thông tin đã sinh con lần hai khiến công chúng ngỡ ngàng. Tuy nhiên hiện tại, danh tính người đàn ông bí ẩn của nữ diễn viên vẫn được giấu kín.