Bị đồn gửi con cho đồng nghiệp để sang Mỹ đẻ, Thân Thúy Hà lên tiếng cực gắt

Bức xúc vì một số tin đồn bỏ bê con trai đầu lòng, gửi cậu bé cho đồng nghiệp chăm sóc để sang Mỹ sinh con lần hai, Thân Thúy Hà đã đăng tải bài viết đính chính trên trang Facebook cá nhân.

Nữ diễn viên tức giận và khẳng định bản thân không hề gửi con trai đầu lòng cho đồng nghiệp: "Dạ báo cáo là em đi đẻ, con trai em ở nhà với gia đình em, có bà, có dì, có anh, chị của con trai em. Em không gửi hay nhờ đồng nghiệp nào nuôi hay chăm sóc giúp. Nên mấy anh chị phóng viên đừng có viết tin nói em nhờ đồng nghiệp chăm sóc, mang tiếng tội nghiệp em. Lời đính chính của bà mẹ đi đẻ xa".