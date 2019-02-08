Thân Thúy Hà bất ngờ khoe ảnh con mới sinh tại Mỹ

Hậu trường 08/02/2019 10:26

Trong những ngày đầu năm mới, Thân Thúy Hà gây chú ý khi hé lộ hình ảnh đầu tiên của con thứ hai mới sinh.

Cách đây ít phút, Thân Thúy Hà bất ngờ đăng tải lên trang cá nhân bức ảnh selfie bên em bé mới sinh. Người đẹp bày tỏ niềm hạnh phúc ngập tràn khi lần thứ 2 được trải qua cảm giác làm mẹ. Tuy nhiên, Thân Thúy Hà không để lộ mặt con mà chỉ chụp từ phía sau. Cô cũng không hé lộ giới tính em bé khiến ai nấy đều tò mò.

"Bao ngày mẹ ngóng. Bao ngày mẹ trông. Bao ngày mẹ mong con chào đời. Ấp trong đáy lòng, có chăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần? Mẹ chợt tỉnh giấc và mẹ nhìn thấy, hình hài nhỏ bé như thiên thần. Tiếng con khóc oà, mắt mẹ lệ nhoà, cảm ơn vì con đến bên mẹ", lời bài hát được Thân Thúy Hà chia sẻ trên trang cá nhân.

Thân Thúy Hà bất ngờ khoe ảnh con mới sinh tại Mỹ - Ảnh 1
Thân Thúy Hà chia sẻ ảnh con vừa sinh trên đất Mỹ - Ảnh: Internet
Thân Thúy Hà bất ngờ khoe ảnh con mới sinh tại Mỹ - Ảnh 2
Khán giả gửi lời chúc mừng khi Thân Thúy Hà sinh con lần 2 ở tuổi 40 - Ảnh: Internet
Thân Thúy Hà bất ngờ khoe ảnh con mới sinh tại Mỹ - Ảnh 3
Thân Thúy Hà qua Mỹ chờ sinh từ trước Tết Nguyên đán - Ảnh: Internet

Trước đó, Thân Thúy Hà cũng hé lộ một bức ảnh chụp đôi bàn chân bé xíu của con thứ 2. Tuy không thông báo gì nhiều nhưng động thái này của nữ diễn viên cho thấy em bé đã chào đời an toàn tại Mỹ. Những ngày qua, đông đảo sao Việt, bạn bè và khán giả đã gửi lời chúc mừng đến Thân Thúy Hà và gia đình.

Thân Thúy Hà từng có một cuộc hôn nhân với Anh Vũ và sinh con đầu lòng vào năm 2009. Tuy nhiên, họ chỉ bên nhau được hai năm rồi chính thức tuyên bố ly hôn. Từ đó đến nay, Thân Thúy Hà ở vậy nuôi con dù bạn bè nhiều lần khuyên đi bước nữa.

Mẹ đơn thân Thân Thúy Hà sinh con lần 2 ở tuổi 40 tại Mỹ

Mẹ đơn thân Thân Thúy Hà sinh con lần 2 ở tuổi 40 tại Mỹ

Rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã gửi lời chúc mừng đến mẹ con Thân Thúy Hà.

Xem thêm
Từ khóa:   Thân Thúy Hà Thân Thúy Hà sinh con

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 1 giờ 15 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 1 giờ 45 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 2 giờ 20 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 2 giờ 46 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 2 giờ 58 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 3 giờ 27 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 50 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 15 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42