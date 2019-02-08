Thân Thúy Hà bất ngờ khoe ảnh con mới sinh tại Mỹ

Trong những ngày đầu năm mới, Thân Thúy Hà gây chú ý khi hé lộ hình ảnh đầu tiên của con thứ hai mới sinh.

Cách đây ít phút, Thân Thúy Hà bất ngờ đăng tải lên trang cá nhân bức ảnh selfie bên em bé mới sinh. Người đẹp bày tỏ niềm hạnh phúc ngập tràn khi lần thứ 2 được trải qua cảm giác làm mẹ. Tuy nhiên, Thân Thúy Hà không để lộ mặt con mà chỉ chụp từ phía sau. Cô cũng không hé lộ giới tính em bé khiến ai nấy đều tò mò.

"Bao ngày mẹ ngóng. Bao ngày mẹ trông. Bao ngày mẹ mong con chào đời. Ấp trong đáy lòng, có chăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần? Mẹ chợt tỉnh giấc và mẹ nhìn thấy, hình hài nhỏ bé như thiên thần. Tiếng con khóc oà, mắt mẹ lệ nhoà, cảm ơn vì con đến bên mẹ", lời bài hát được Thân Thúy Hà chia sẻ trên trang cá nhân.

Thân Thúy Hà chia sẻ ảnh con vừa sinh trên đất Mỹ - Ảnh: Internet

Khán giả gửi lời chúc mừng khi Thân Thúy Hà sinh con lần 2 ở tuổi 40 - Ảnh: Internet

Thân Thúy Hà qua Mỹ chờ sinh từ trước Tết Nguyên đán - Ảnh: Internet

Trước đó, Thân Thúy Hà cũng hé lộ một bức ảnh chụp đôi bàn chân bé xíu của con thứ 2. Tuy không thông báo gì nhiều nhưng động thái này của nữ diễn viên cho thấy em bé đã chào đời an toàn tại Mỹ. Những ngày qua, đông đảo sao Việt, bạn bè và khán giả đã gửi lời chúc mừng đến Thân Thúy Hà và gia đình.

Thân Thúy Hà từng có một cuộc hôn nhân với Anh Vũ và sinh con đầu lòng vào năm 2009. Tuy nhiên, họ chỉ bên nhau được hai năm rồi chính thức tuyên bố ly hôn. Từ đó đến nay, Thân Thúy Hà ở vậy nuôi con dù bạn bè nhiều lần khuyên đi bước nữa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/than-thuy-ha-bat-ngo-khoe-anh-con-moi-sinh-tai-my-314443.html