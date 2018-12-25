Sau 7 năm làm mẹ đơn thân, Thân Thúy Hà bất ngờ khoe ảnh đang mang bầu lần hai

Diễn viên Thân Thúy Hà khiến bạn bè lẫn người hâm mộ bất ngờ khi khoe ảnh bầu bí trên trang cá nhân.
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Mới đây, diễn viên Thân Thúy Hà nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng khi chia sẻ bụng bầu lớn trên trang Facebook cá nhân. Nhiều người khá bất ngờ vì sau cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, chân dài này khá kín tiếng và không tiết lộ về chuyện tình cảm cá nhân với công chúng.
Dưới bài viết, nữ diễn viên nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè và người hâm mộ. Khán giả vui mừng vì sau những đổ vỡ, chân dài này có thể tìm được bến dừng chân bình yên.
Được biết vào năm 2009, diễn viên Thân Thúy Hà đã kết hôn và sinh một bé trai đáng yêu. Tuy nhiên, chưa đầy 2 năm, cuộc hôn nhân của cô đã “gãy gánh giữa đường”. Sau đổ vỡ, cô vẫn miệt mài làm việc và trở thành một bà mẹ đơn thân khá kín tiếng.