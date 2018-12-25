Sau 7 năm làm mẹ đơn thân, Thân Thúy Hà bất ngờ khoe ảnh đang mang bầu lần hai

Hậu trường 25/12/2018 15:40

Diễn viên Thân Thúy Hà khiến bạn bè lẫn người hâm mộ bất ngờ khi khoe ảnh bầu bí trên trang cá nhân.

Mới đây, diễn viên Thân Thúy Hà nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng khi chia sẻ bụng bầu lớn trên trang Facebook cá nhân. Nhiều người khá bất ngờ vì sau cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, chân dài này khá kín tiếng và không tiết lộ về chuyện tình cảm cá nhân với công chúng.

Sau 7 năm làm mẹ đơn thân, Thân Thúy Hà bất ngờ khoe ảnh đang mang bầu lần hai - Ảnh 1
Thân Thúy Hà khoe ảnh đang mang thai với vòng hai khá lớn trên trang Facebook cá nhân - Ảnh: Internet
Sau 7 năm làm mẹ đơn thân, Thân Thúy Hà bất ngờ khoe ảnh đang mang bầu lần hai - Ảnh 2
Mang thai con thứ hai ở tuổi 40, Thân Thúy Hà nhận được nhiều lời khen vì nhan sắc rạng rỡ, tươi trẻ - Ảnh: FBNV 
Sau 7 năm làm mẹ đơn thân, Thân Thúy Hà bất ngờ khoe ảnh đang mang bầu lần hai - Ảnh 3
Chia tay chồng khi con trai mới 7 tháng tuổi, chân dài sinh năm 1978 lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất và đạt được rất nhiều thành công đáng ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Dưới bài viết, nữ diễn viên nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè và người hâm mộ. Khán giả vui mừng vì sau những đổ vỡ, chân dài này có thể tìm được bến dừng chân bình yên.

Sau 7 năm làm mẹ đơn thân, Thân Thúy Hà bất ngờ khoe ảnh đang mang bầu lần hai - Ảnh 4

Sau 7 năm làm mẹ đơn thân, Thân Thúy Hà bất ngờ khoe ảnh đang mang bầu lần hai - Ảnh 5
Dưới phần bình luận, Tăng Thanh Hà để lại biểu tượng trái tim cho người bạn thân nhiều năm của mình. Diễn viên Quốc Thái gửi lời chúc mừng đồng nghiệp - Ảnh: FBNV
Sau 7 năm làm mẹ đơn thân, Thân Thúy Hà bất ngờ khoe ảnh đang mang bầu lần hai - Ảnh 6
Đông đảo cư dân mạng cũng chúc mừng nữ diễn viên sắp lên chức mẹ lần hai - Ảnh: FBNV
Sau 7 năm làm mẹ đơn thân, Thân Thúy Hà bất ngờ khoe ảnh đang mang bầu lần hai - Ảnh 7
Cách đây ít ngày, bạn thân của 'Ngọc nữ màn ảnh Việt' vừa khoe ảnh ôm bụng bầu đi chơi vui vẻ - Ảnh: FBNV
Sau 7 năm làm mẹ đơn thân, Thân Thúy Hà bất ngờ khoe ảnh đang mang bầu lần hai - Ảnh 8
Có thể thấy, tâm trạng cô khá thoải mái dù bụng bầu lớn - Ảnh: FBNV

Được biết vào năm 2009, diễn viên Thân Thúy Hà đã kết hôn và sinh một bé trai đáng yêu. Tuy nhiên, chưa đầy 2 năm, cuộc hôn nhân của cô đã “gãy gánh giữa đường”. Sau đổ vỡ, cô vẫn miệt mài làm việc và trở thành một bà mẹ đơn thân khá kín tiếng.

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