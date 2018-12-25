Sau 7 năm làm mẹ đơn thân, Thân Thúy Hà bất ngờ khoe ảnh đang mang bầu lần hai

Mới đây, diễn viên Thân Thúy Hà nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng khi chia sẻ bụng bầu lớn trên trang Facebook cá nhân. Nhiều người khá bất ngờ vì sau cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, chân dài này khá kín tiếng và không tiết lộ về chuyện tình cảm cá nhân với công chúng.

Thân Thúy Hà khoe ảnh đang mang thai với vòng hai khá lớn trên trang Facebook cá nhân - Ảnh: Internet

Mang thai con thứ hai ở tuổi 40, Thân Thúy Hà nhận được nhiều lời khen vì nhan sắc rạng rỡ, tươi trẻ - Ảnh: FBNV

Chia tay chồng khi con trai mới 7 tháng tuổi, chân dài sinh năm 1978 lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất và đạt được rất nhiều thành công đáng ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Dưới bài viết, nữ diễn viên nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè và người hâm mộ. Khán giả vui mừng vì sau những đổ vỡ, chân dài này có thể tìm được bến dừng chân bình yên.