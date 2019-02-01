Giấu kín danh tính cha đứa bé, Thân Thúy Hà sang Mỹ chờ sinh con ở tuổi 40

Hậu trường 01/02/2019 21:36

Mang thai con thứ hai sau 8 năm làm mẹ đơn thân, Thân Thúy Hà quyết định sang Mỹ chờ sinh trong dịp Tết Nguyên đán 2019.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán. Người người đều nô nức về với gia đình để quây quần bên mâm cỗ cúng giao thừa. Tuy nhiên, riêng người đẹp Thân Thúy Hà lại quyết định qua Mỹ chờ sinh con chứ không đón Tết ở quê hương.

Hiện tại, nữ diễn viên đang mang thai con thứ hai và sắp đến ngày lâm bồn. Trên trang cá nhân, người đẹp cập nhật một vài hình ảnh được chụp trên đất Mỹ với tâm trạng vô cùng thoải mái. Có thể thấy, dù mang bầu ở độ tuổi 40 nhưng Thân Thúy Hà vẫn giữ được nhan sắc rạng rỡ, nét mặt tươi tắn và vóc dáng thon gọn. Trước đó, diễn viên Tăng Thanh Hà cũng đã chia sẻ hình ảnh chụp trong bữa tiệc chia tay bạn thân. 

Giấu kín danh tính cha đứa bé, Thân Thúy Hà sang Mỹ chờ sinh con ở tuổi 40 - Ảnh 1
Thân Thúy Hà chia sẻ ảnh sang Mỹ chờ sinh con trong dịp Tết Nguyên đán 2019 - Ảnh: Internet
Giấu kín danh tính cha đứa bé, Thân Thúy Hà sang Mỹ chờ sinh con ở tuổi 40 - Ảnh 2
Sau 8 năm làm mẹ đơn thân, Thân Thúy Hà lại sắp sinh con lần nữa - Ảnh: Internet
Giấu kín danh tính cha đứa bé, Thân Thúy Hà sang Mỹ chờ sinh con ở tuổi 40 - Ảnh 3
Mang bầu ở tuổi 40 nhưng Thân Thúy Hà vẫn xinh đẹp rạng ngời - Ảnh: Internet

Thân Thúy Hà đã có một con trai 8 tuổi sở hữu ngoại hình điển trai và sống rất tình cảm. Tuy nhiên, nhiều năm qua người đẹp giấu kín danh tính cha của con, chấp nhận cảnh sống làm mẹ đơn thân vất vả.

Ở tuổi 40, Thân Thúy Hà tiếp tục gây bất ngờ khi thông báo mang thai con thứ hai nhưng vẫn không chia sẻ về người đàn ông trong bóng đêm. Tuy nhiên, khán giả mong lần này nữ diễn viên chỉ là đang giữ bí mật về bạn trai chứ không phải làm mẹ đơn thân thêm nữa.

Sau 7 năm làm mẹ đơn thân, Thân Thúy Hà bất ngờ khoe ảnh đang mang bầu lần hai

Sau 7 năm làm mẹ đơn thân, Thân Thúy Hà bất ngờ khoe ảnh đang mang bầu lần hai

Diễn viên Thân Thúy Hà khiến bạn bè lẫn người hâm mộ bất ngờ khi khoe ảnh bầu bí trên trang cá nhân.

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Từ khóa:   Thân Thúy Hà

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