Hàng loạt sao Việt khóc ròng vì bị nợ tiền cát-xê, Thân Thúy Hà bần tới mức phải húp cháo sống qua ngày

Nhiều sao Việt như Thân Thúy Hà, Sam, Lâm Minh Thắng... đều đang chán ngán chuyện làm phim vì bị nợ tiền cát-xê dai dẳng.

Mới đây, Thân Thúy Hà bất ngờ chia sẻ trên trang cá nhân dòng trạng thái bức xúc vì bị nợ cát-xê. Nữ diễn viên tỏ ra mệt mỏi khi phải đòi tiền liên tục từ ngày này qua tháng khác nhưng nhà sản xuất vẫn im hơi lặng tiếng. Quá xấu hổ, bà mẹ một con quyết không đòi nữa mà dự định húp cháo sống qua ngày, đồng thời khuyên các đồng nghiệp thôi nghĩ về cát-xê khi nhận lời đónm phim. "Diễn viên bây giờ đóng phim xong đừng nghĩ tới chuyện cát-xê nữa nha các anh chị em đồng nghiệp. Tui đòi riết tui cũng mắc cỡ quá rồi, chắc hai mẹ con húp cháo sống lay lắt qua ngày thôi", Thân Thúy Hà viết.

Thân Thúy Hà bức xúc vì không thể đòi được tiền cát-xê - Ảnh: FBNV Dưới bài chia sẻ của Thân Thúy Hà, hàng loạt nghệ sĩ đồng loạt lên tiếng tố các nhà làm phim bóc lột sức lao động. Trong số đố, diễn viên Sam tỏ ra chán nản và để lại bình luận khóc than: "Quá rầu rồi chế", còn diễn viên Tường Vi động viên đàn chị bằng ly sữa chua ngày hè. Thanh Bình - ông xã Ngọc Lan để lại một bức ảnh hài hước như muốn bày tỏ sự đồng cảm, trong khi đó Lâm Minh Thắng ức chế vì "Quay sáu tháng mà ứng được 10 triệu, đòi hoài, hẹn hoài...nản thiệt". Qua những dòng bình luận than thở của các diễn viên, rất đông khán giả tỏ ra lo lắng cho thị trường phim Việt Nam. Nhiều người không ngại chỉ trích các nhà làm phim vì sự hời hợt, vô lo đối với đời sống anh em nghệ sĩ.

"Không trả tiền cho diễn viên mà đòi đóng hay, đóng giỏi để phim nổi lên, bóc lột quá đáng thế này ai mà sống được"; "Không trả đủ cát-xê thì ít nhất cũng phải trả lương hàng tháng cho diễn viên có tiền mà ăn uống chứ, đóng phim thức đêm thức hôm cực lắm chứ sung sướng gì đâu"; "húp cháo cũng phải có tiền mua gạo mua lửa, chứ một xu cũng không trả thì sống thế nào đây", cư dân mạng bức xúc. Diễn viên Sam và Tường Vi chung cảnh ngộ với Thân Thúy Hà - Ảnh: FBNV Hàng loạt nghệ sĩ bày tỏ sự bức xúc - Ảnh: FBNV Lâm Minh Thắng cũng bắt đầu nản chí - Ảnh: FBNV Khán giả lo lắng cho thị trường phim Việt - Ảnh: FBNV

Thủy Tiên: Cát-xê ở bar chỉ 'sang' hơn show 'chuồng gà' một chút Khi đã trở thành một doanh nhân, Thủy Tiên từ chối hoàn toàn các show diễn tại quán bar vì sợ ảnh hưởng tới hình ảnh.

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