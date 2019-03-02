Thân Thúy Hà mất ngủ, mệt mỏi và sụt ký liên tục vì con gái khó chịu khóc la mọi lúc

Hậu trường 02/03/2019 11:34

Dù rất mệt mỏi, xuống ký liên tục vì thức đêm chăm sóc con gái mới sinh, nhưng tình yêu vô bờ dành cho con đã giúp Thân Thúy Hà vượt qua tất cả.

Sau khi hạ sinh con gái thứ 2 tại Mỹ, hiện tại Thân Thúy Hà vẫn đang tập trung toàn bộ thời gian chăm sóc em bé và tịnh dưỡng. Dù chưa thể trở về nước nhưng chân dài này vẫn liên tục cập nhật hình ảnh của mình và “tiểu công chúa” trên trang cá nhân để mọi người an tâm.

Mới đây, nữ diễn viên Nếu còn có ngày mai nhận được sự đồng cảm của nhiều chị em khi đăng tải loạt ảnh ôm con gái với đôi mắt thâm quầng, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi vì thức đêm.

Thân Thúy Hà mất ngủ, mệt mỏi và sụt ký liên tục vì con gái khó chịu khóc la mọi lúc - Ảnh 1

Thân Thúy Hà mất ngủ, mệt mỏi và sụt ký liên tục vì con gái khó chịu khóc la mọi lúc - Ảnh 2
Dù mệt mỏi, sụt ký nhiều khi phải thức đêm chăm sóc con gái...
Thân Thúy Hà mất ngủ, mệt mỏi và sụt ký liên tục vì con gái khó chịu khóc la mọi lúc - Ảnh 3
... nhưng niềm hạnh phúc được làm mẹ có thể giúp cô vượt qua hết mọi vất vả - Ảnh: FBNV

Thân Thúy Hà tâm sự: “Ước gì là con nít, chỉ uống sữa, ngủ. Ai chăm, ai lo, ai mất ngủ, mệt mỏi cứ kệ. Ai biểu ham sinh tui ra thì phải lo nuôi cho tui lớn thôi. Nhưng tui mất ngủ, tui mệt mỏi, tui cũng xuống ký nhanh lắm rồi. Tui đâu có sợ chăm con đâu à, còn 5 ký mỡ tranh thủ ai mua bán luôn giá mềm rẻ lắm nè".

Thân Thúy Hà mất ngủ, mệt mỏi và sụt ký liên tục vì con gái khó chịu khóc la mọi lúc - Ảnh 4
Thân Thúy Hà sinh con thứ 2 tại Mỹ đúng mùng 1 Tết Nguyên đán. Đến hiện tại, cô vẫn giấu kín danh tính bố của con gái - Ảnh: FBNV

Trước đó ít ngày, chân dài sinh năm 1978 cũng gây chú ý khi đăng tải status nói về tính cách của con thứ 2. Cô tâm sự, nếu anh hai lúc chào đời ngoan ngoãn, dễ chăm sóc bao nhiêu thì cô em gái lại khó chiều bấy nhiêu. Cô bé rất nhạy cảm, dễ khóc dễ la khiến Thân Thúy Hà phát sợ.

Thân Thúy Hà mất ngủ, mệt mỏi và sụt ký liên tục vì con gái khó chịu khóc la mọi lúc - Ảnh 5
Cách đây vài ngày, Thân Thúy Hà khoe khuôn miệng nhỏ đáng yêu của 'tiểu công chúa' và tiết lộ về tính cách khó chiều của cô bé - Ảnh: FBNV

Cô viết: “Xưa tới giờ rất sợ con nít khóc la… rất dễ bị stress bởi tiếng khóc trẻ con. Đẻ anh hai ra rất ngoan, không có khóc la, chỉ khi đói ọ ẹ vài tiếng, có sữa là im ru. Còn giờ bà nhỏ này bả la muốn banh cái nhà, đang ngủ giật mình cũng la, thay tã cũng la, đói bả la tui rối quéo càng với bả luôn... vậy mà tui hỏng dám nổi điên… tui sợ bả thôi à. Cái nết này tui thấy quen lắm luôn nè, thấy đâu đó gần lắm luôn á”.

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Tăng Thanh Hà bất ngờ khoe ảnh chụp cùng Thân Thúy Hà trên đất Mỹ

Kết hợp chuyến du lịch tại Mỹ, Tăng Thanh Hà đã đến thăm và chăm sóc người chị em thân thiết Thân Thúy Hà vừa mới sinh nở.

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Từ khóa:   Thân Thúy Hà Thân Thúy Hà sinh con

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