Sau bao ngày giấu kín, cuối cùng Thân Thúy Hà cũng chịu khoe ảnh cận mặt con mới sinh cực đáng yêu

Hậu trường 06/03/2019 13:55

Thân Thúy Hà lần đầu tiên đăng ảnh con gái mới sinh khiến nhiều cư dân mạng phát sốt vì quá đáng yêu.

Thân Thúy Hà sinh con thứ 2 tại Mỹ vào đúng ngày mùng 3 Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, thời gian qua cô chỉ chia sẻ ảnh chụp bé từ phía sau chứ chưa bao giờ đăng ảnh cận mặt. Dù cho nhiều khán giả tò mò dung mạo tiểu công chúa nhưng Thân Thúy Hà vẫn quyết không chịu hé lộ.

Tuy nhiên, sáng 6/3 nữ diễn viên bất ngờ đăng tải lên trang cá nhân 3 bức ảnh chụp cận mặt cô bé. Tuy là ảnh chụp lúc ngủ nhưng con gái Thân Thúy Hà vẫn khiến nhiều người ngẩn ngơ bởi vẻ ngoài dễ thương như thiên thần. Nữ diễn viên cho biết con gái có tên là Hera, loạt ảnh này được chụp lúc bé mới 2 tuần tuổi.

"Hello

Con tên HERA, con là con mẹ Hà, em của anh hai Duy Anh.

Hình này con được 2 tuần tuổi.

Con xin ra mắt các cô, dì, chú, bác", Thân Thúy Hà viết.

Sau bao ngày giấu kín, cuối cùng Thân Thúy Hà cũng chịu khoe ảnh cận mặt con mới sinh cực đáng yêu - Ảnh 1
Cận cảnh gương mặt đáng yêu của công chúa nhỏ nhà Thân Thúy Hà - Ảnh: FBNV
Sau bao ngày giấu kín, cuối cùng Thân Thúy Hà cũng chịu khoe ảnh cận mặt con mới sinh cực đáng yêu - Ảnh 2
Cô bé sở hữu gương mặt tròn, đôi môi chúm chím vô cùng xinh xắn - Ảnh: FBNV
Sau bao ngày giấu kín, cuối cùng Thân Thúy Hà cũng chịu khoe ảnh cận mặt con mới sinh cực đáng yêu - Ảnh 3
Sau bao ngày giấu kín, cuối cùng Thân Thúy Hà cũng chịu khoe ảnh cận mặt con mới sinh cực đáng yêu - Ảnh 4
Dù sinh con thứ 2 khá muộn nhưng Thân Thúy Hà lấy lại nhan sắc và vóc dáng khá nhanh - Ảnh: FBNV

Thân Thúy Hà qua Mỹ sinh con từ ngày 28 Tết. Tuy nhiên, cho đến nay người đẹp vẫn chưa chịu tiết lộ danh tính bố của con gái. Mới đây, nữ diễn viên đã tổ chức bữa tiệc đầy tháng cho con với sự hiện diện của nhiều thành viên trong gia đình nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng người đàn ông lạ mặt nào.

Thân Thúy Hà từng có một cuộc hôn nhân với Anh Vũ và sinh con đầu lòng vào năm 2009. Tuy nhiên, họ chỉ bên nhau được hai năm rồi chính thức tuyên bố ly hôn. Từ đó đến nay, Thân Thúy Hà ở vậy nuôi con dù bạn bè nhiều lần khuyên đi bước nữa.

Thân Thúy Hà mất ngủ, mệt mỏi và sụt ký liên tục vì con gái khó chịu khóc la mọi lúc

Thân Thúy Hà mất ngủ, mệt mỏi và sụt ký liên tục vì con gái khó chịu khóc la mọi lúc

Dù rất mệt mỏi, xuống ký liên tục vì thức đêm chăm sóc con gái mới sinh, nhưng tình yêu vô bờ dành cho con đã giúp Thân Thúy Hà vượt qua tất cả.

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Từ khóa:   Thân Thúy Hà con gái Thân Thúy Hà

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