13 năm làm người mẫu chuyên nghiệp, Thân Thúy Hà vẫn chào thua con gái mới sinh vì điều này

Hậu trường 30/03/2019 10:48

Dù chào đời chưa tròn 2 tháng, nhưng những biểu cảm vô cùng đáng yêu của 'công chúa nhỏ' nhà Thân Thúy Hà khiến cư dân mạng vô cùng thích thú.

Hạ sinh được một "tiểu công chúa" sau nhiều năm ao ước, Thân Thúy Hà hết lần này đến lần khác khiến người hâm mộ "tan chảy" khi đăng tải những khoảnh khắc siêu đáng yêu của con gái trên trang cá nhân. Mới đây nhất, bà mẹ bỉm sữa lại tiếp tục "hành hạ" người hâm mộ khi khoe biểu cảm cưng hết nấc của cô bé lúc ngủ. Không chỉ vậy, cô còn hài hước đính kèm dòng trạng thái "bái phục" cách tạo dáng quá bánh bèo của con gái.

"Tôi từng là Model suốt 13 năm, nhưng chưa bao giờ tạo dáng 2 bàn tay được chuẩn bánh bèo như cô ba, tui thua cô ba ở cái vụ tạo dáng này rồi nha cô ba, cô ba bánh bèo bì", Thân Thúy Hà hào hứng viết.

13 năm làm người mẫu chuyên nghiệp, Thân Thúy Hà vẫn chào thua con gái mới sinh vì điều này - Ảnh 1
Thân Thúy Hà chịu thua cách tạo dáng chuẩn bánh bèo của con gái cưng - Ảnh: FBNV
13 năm làm người mẫu chuyên nghiệp, Thân Thúy Hà vẫn chào thua con gái mới sinh vì điều này - Ảnh 2
Sau 13 năm làm nghề, Thân Thúy Hà đã tạo được cho mình chỗ đứng vững chắc trong giới người mẫu Việt - Ảnh: FBNV

Biểu cảm siêu đáng yêu của cô bé khiến cư dân mạng "đứng ngồi không yên". Dưới phần bình luận, con gái Thân Thúy Hà nhận được vô số bình luận ngợi khen.

"Chuẩn Model"; "Thấy ghét quá đi nà"; "Eo nhìn kìa ghét ghê cơ"; "Muốn cắn đôi bàn tay bé xíu quá ah! Cưng em quá em ơi"... là vô số những lời khen mà cư dân mạng dành cho con gái cưng của Thân Thúy Hà.

13 năm làm người mẫu chuyên nghiệp, Thân Thúy Hà vẫn chào thua con gái mới sinh vì điều này - Ảnh 3
Bé Duy Anh ra dáng anh cả khi biết chăm sóc em gái giúp mẹ - Ảnh: FBNV
13 năm làm người mẫu chuyên nghiệp, Thân Thúy Hà vẫn chào thua con gái mới sinh vì điều này - Ảnh 4
Cô bé sở hữu nhiều nét giống mẹ như: làn da trắng, mũi cao, miệng chúm chím đáng yêu - Ảnh: FBNV

Thân Thúy Hà là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt. Ngoài vai trò là một người mẫu, cô còn gặt hái được rất nhiều thành công khi tham gia vào lĩnh vực diễn xuất, giành nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá. Tài năng, xinh đẹp và có sự nghiệp đáng nể là vậy nhưng đường tình của chân dài sinh năm 1978 lại không mấy suôn sẻ.

13 năm làm người mẫu chuyên nghiệp, Thân Thúy Hà vẫn chào thua con gái mới sinh vì điều này - Ảnh 5
Hiện tại, bố của con gái Thân Thúy Hà vẫn là điều khiến công chúng tò mò - Ảnh: FBNV

Thân Thúy Hà từng kết hôn vào năm 2009. Tuy nhiên, cô đã ly hôn sau hai năm chung sống và quyết định làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con trai khôn lớn. Đến đầu năm 2019, nữ diễn viên bất ngờ thông báo đã sinh con gái thứ 2 tại Mỹ khiến nhiều người ngỡ ngàng, bởi trước đó cô chưa từng tiết lộ về bạn trai mới. Hiện tại, khi con gái đã gần 2 tháng tuổi, chân dài này vẫn giữ bí mật danh tính bố của con mình.

Hơn 1 tháng tuổi, con gái Thân Thúy Hà được mẹ sắm cả tủ đồ 'mặc mãi không hết'

Hơn 1 tháng tuổi, con gái Thân Thúy Hà được mẹ sắm cả tủ đồ 'mặc mãi không hết'

Thân Thúy Hà mê con gái đến mức sắm cho "tiểu công chúa" của mình một tủ đồ lớn dù cô bé chưa tròn 2 tháng tuổi.

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