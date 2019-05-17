Thân Thúy Hà: 'Tôi thà mang tiếng bỏ chồng, mang tiếng đàn bà ly hôn còn hơn là ở lại trong cuộc hôn nhân đổ nát này'

Ít giờ trước, trên trang Facebook cá nhân, diễn viên Thân Thúy Hà khiến cư dân mạng hoang mang khi đăng tải dòng trạng thái với nội dung về đàn bà ly hôn. Cô thẳng thắn đưa ra quan điểm: "Đàn bà thà sống một mình mà bình yên còn hơn cả đời sống khổ sở bên chồng. Tôi thà mang tiếng bỏ chồng, mang tiếng đàn bà ly hôn còn hơn là ở lại trong cuộc hôn nhân đổ nát này”.

Câu nói trên được trích ra từ một bài viết nói lên nỗi lòng của người phụ nữ ly hôn. Mặc dù vậy, nhiều người vẫn hoài nghi bà mẹ bỉm sữa đang mượn những lời này để nói lên tâm trạng của bản thân.