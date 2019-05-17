Thân Thúy Hà: 'Tôi thà mang tiếng bỏ chồng, mang tiếng đàn bà ly hôn còn hơn là ở lại trong cuộc hôn nhân đổ nát này'

Dòng tâm sự của Thân Thúy Hà sau hơn 3 tháng sinh con khiến người hâm mộ lo lắng. Tuy nhiên ngay sau đó, cô đã lên tiếng nói rõ.
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Ít giờ trước, trên trang Facebook cá nhân, diễn viên Thân Thúy Hà khiến cư dân mạng hoang mang khi đăng tải dòng trạng thái với nội dung về đàn bà ly hôn. Cô thẳng thắn đưa ra quan điểm: "Đàn bà thà sống một mình mà bình yên còn hơn cả đời sống khổ sở bên chồng. Tôi thà mang tiếng bỏ chồng, mang tiếng đàn bà ly hôn còn hơn là ở lại trong cuộc hôn nhân đổ nát này”.
Câu nói trên được trích ra từ một bài viết nói lên nỗi lòng của người phụ nữ ly hôn. Mặc dù vậy, nhiều người vẫn hoài nghi bà mẹ bỉm sữa đang mượn những lời này để nói lên tâm trạng của bản thân.
Dưới bài viết, nhiều người bày tỏ sự lo lắng và đồng cảm với bà mẹ đơn thân.
"Hà ơi cố gắng lên nhé. Ai cũng có nỗi niềm giấu kín, cố lên Hà"; "Cô ơi cố lên, ai cũng có nỗi khổ riêng, chứ chẳng ai hoàn hảo hết đâu cô yêu... Không ai hiểu được nỗi buồn của cô... Con thương cô nhiều"; "Con rất ngưỡng mộ sự bản lĩnh của cô ạ, đàn bà có chồng hay không không quan trọng, miễn sao mình cảm thấy bình yên hạnh phúc là được. Thực ra đàn bà mạnh mẽ hơn đàn ông nghĩ nhiều lắm"... nhiều dân mạng an ủi.
Tuy nhiên, trước sự hiểu lầm của mọi người, Thân Thúy Hà vừa lên tiếng giải thích: "Tui thấy bài viết hay tui share về, trích nguyên đoạn trong bài viết cho bà con coi thôi, tui có gay gắt gì đâu mấy thím, chồng bỏ 8 chục kiếp rồi mà, còn nhớ gì đâu... Nó hỏng có liên quan đến cuộc đời tui luôn ah".