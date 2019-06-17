Lại bị soi mói về cha con gái, Thân Thúy Hà nổi đóa: 'Lo đi nhiều chuyện, chồng về nó đập nó bỏ'

Dù nhiều lần bức xúc, lên tiếng phản pháo gay gắt nhưng Thân Thúy Hà vẫn bị dân mạng làm phiền, hỏi chuyện cha con gái mới sinh là ai.

Sau thời gian dài làm mẹ đơn thân, đầu năm 2019, diễn viên Thân Thúy Hà bất ngờ thông báo vừa hạ sinh con gái thứ hai. Công chúng tỏ ra ngỡ ngàng vì cô chưa một lần công khai hẹn hò với bất kỳ ai sau khi cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ.

Sau sinh, cô liên tục nhận được những câu hỏi thắc mắc của công chúng về danh tính bố con gái. Dù vậy đến thời điểm hiện tại, Thân Thúy Hà vẫn giấu kín.

Sinh con chưa bao lâu, cô đã đi làm, kiếm tiền lo cho cuộc sống - Ảnh: FBNV

Mới đây nhất, diễn viên Nếu còn có ngày mai tỏ ra phẫn nộ khi năm lần bảy lượt bị soi mói chuyện đời tư. Cô bức xúc viết: "Ngày của cha, nên quan tâm, yêu thương đền đáp báo hiếu cha của mình. Chớ nên rảnh rỗi bàn về cha người khác. Tôi không tự một mình làm nên lịch sử, nên các con tôi nó cũng như các bạn, đều có một người cha.

Đừng cố suy đoán, tò mò về tôi và các con tôi. Ráng kiềm chế tính xấu lại đi, từ từ sẽ có một ngày nào vui tôi sẽ công khai cha của các con tôi là ai, mặt mũi danh tính thế nào. Tới lúc đó thì hãy tụm lại bàn tán, giờ bới móc cũng không có kết quả như mong đợi. Đàn bà tính xấu là khi ăn ở không và càng xấu hơn là tụ năm tụ bảy ngồi lê đôi mách...

Đi lau nhà, giặt giũ, cơm nước cho chồng cho con đi mấy chị 8, lo đi nhiều chuyện, chồng về nó đập nó bỏ là con của mấy chị không có cha chứ không phải con thiên hạ không có cha đâu à nha".

Nữ diễn viên cho biết sẽ có một ngày cô công khai danh tính bố con gái, nhưng không phải lúc này - Ảnh: FBNV

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của bà mẹ đơn thân nhận được sự quan tâm lớn từ cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều đồng tình với Thân Thúy Hà.

Thân Thúy Hà 'đứt ruột' vì 1/6 phải đi làm xa, không thể ở bên cạnh hai con Dù rất an tâm và hãnh diện vì con trai Duy Anh ngày càng trưởng thành, nhưng Thân Thúy Hà cũng buồn lòng vì không thể ở bên cạnh hai con trong ngày 1/6.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lai-bi-soi-moi-ve-cha-con-gai-than-thuy-ha-noi-doa-lo-di-nhieu-chuyen-chong-ve-no-dap-no-bo-328396.html