Lại bị soi mói về cha con gái, Thân Thúy Hà nổi đóa: 'Lo đi nhiều chuyện, chồng về nó đập nó bỏ'

Hậu trường 17/06/2019 16:52

Dù nhiều lần bức xúc, lên tiếng phản pháo gay gắt nhưng Thân Thúy Hà vẫn bị dân mạng làm phiền, hỏi chuyện cha con gái mới sinh là ai.

Sau thời gian dài làm mẹ đơn thân, đầu năm 2019, diễn viên Thân Thúy Hà bất ngờ thông báo vừa hạ sinh con gái thứ hai. Công chúng tỏ ra ngỡ ngàng vì cô chưa một lần công khai hẹn hò với bất kỳ ai sau khi cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ.

Sau sinh, cô liên tục nhận được những câu hỏi thắc mắc của công chúng về danh tính bố con gái. Dù vậy đến thời điểm hiện tại, Thân Thúy Hà vẫn giấu kín.

Lại bị soi mói về cha con gái, Thân Thúy Hà nổi đóa: 'Lo đi nhiều chuyện, chồng về nó đập nó bỏ' - Ảnh 1
Sinh con chưa bao lâu, cô đã đi làm, kiếm tiền lo cho cuộc sống - Ảnh: FBNV

Mới đây nhất, diễn viên Nếu còn có ngày mai tỏ ra phẫn nộ khi năm lần bảy lượt bị soi mói chuyện đời tư. Cô bức xúc viết: "Ngày của cha, nên quan tâm, yêu thương đền đáp báo hiếu cha của mình. Chớ nên rảnh rỗi bàn về cha người khác. Tôi không tự một mình làm nên lịch sử, nên các con tôi nó cũng như các bạn, đều có một người cha.

Đừng cố suy đoán, tò mò về tôi và các con tôi. Ráng kiềm chế tính xấu lại đi, từ từ sẽ có một ngày nào vui tôi sẽ công khai cha của các con tôi là ai, mặt mũi danh tính thế nào. Tới lúc đó thì hãy tụm lại bàn tán, giờ bới móc cũng không có kết quả như mong đợi. Đàn bà tính xấu là khi ăn ở không và càng xấu hơn là tụ năm tụ bảy ngồi lê đôi mách...

Đi lau nhà, giặt giũ, cơm nước cho chồng cho con đi mấy chị 8, lo đi nhiều chuyện, chồng về nó đập nó bỏ là con của mấy chị không có cha chứ không phải con thiên hạ không có cha đâu à nha".

Lại bị soi mói về cha con gái, Thân Thúy Hà nổi đóa: 'Lo đi nhiều chuyện, chồng về nó đập nó bỏ' - Ảnh 2
Nữ diễn viên cho biết sẽ có một ngày cô công khai danh tính bố con gái, nhưng không phải lúc này - Ảnh: FBNV

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của bà mẹ đơn thân nhận được sự quan tâm lớn từ cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều đồng tình với Thân Thúy Hà.

Thân Thúy Hà 'đứt ruột' vì 1/6 phải đi làm xa, không thể ở bên cạnh hai con

Thân Thúy Hà 'đứt ruột' vì 1/6 phải đi làm xa, không thể ở bên cạnh hai con

Dù rất an tâm và hãnh diện vì con trai Duy Anh ngày càng trưởng thành, nhưng Thân Thúy Hà cũng buồn lòng vì không thể ở bên cạnh hai con trong ngày 1/6.

Xem thêm
Từ khóa:   Thân Thúy Hà Thân Thúy Hà sinh con

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 47 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 3 giờ 47 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 17 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 4 giờ 47 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 5 giờ 17 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 47 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 6 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026