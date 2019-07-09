Vừa sinh xong đã cày cả ngày lẫn đêm, Thân Thúy Hà còn định bán xe để mua sữa cho con

Hậu trường 09/07/2019 15:49

Định bán xe để mua sữa cho con nhưng nghĩ đến những kỷ niệm gắn bó suốt 9 năm, diễn viên Thân Thúy Hà lại không đành lòng.

Đầu năm 2019, diễn viên Thân Thúy Hà bất ngờ thông báo vừa sinh con gái thứ 2 tại Mỹ. Điều gây ngạc nhiên là trước đó, bà mẹ đơn thân chưa từng tiết lộ về bạn trai hay chuyện tái hôn. Dù vậy, cô vẫn nhận được sự chúc mừng của đông đảo công chúng.

Sau ít tháng sinh con, nữ diễn viên về nước và lại tất bật làm việc để lo cho cuộc sống của ba mẹ con. Dù con gái còn nhỏ nhưng Thân Thúy Hà vẫn phải làm việc không kể ngày đêm, thậm chí thường xuyên đi quay xa nhà khiến nhiều người xót xa.

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Ít ngày trước, Thân Thúy Hà chia sẻ chuyện con gái không nhận ra mẹ sau nhiều ngày cô đi quay xa - Ảnh: FBNV
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Hiện nữ diễn viên đang đưa 2 nhóc tỳ đi du lịch, tranh thủ lấy lại tình cảm, sự thân quen với con gái nhỏ - Ảnh: FBNV

Mới đây nhất, Thân Thúy Hà vừa đăng tải dòng chia sẻ về dự định bán xe để mua sữa cho con. Dường như việc một mình làm việc nuôi hai con nhỏ khiến bà mẹ đơn thân gặp không ít khó khăn.

Thân Thúy Hà viết: “Đang tính bán xe giống xe này mua sữa cho con. Mà chưa bán đã buồn ơi là buồn rồi, dù gì cũng gắn bó 9 năm nay, đi kiếm biết bao nhiêu sữa nuôi Duy Anh lớn như hôm nay, đi khắp nẻo đường, đi biết bao nhiêu là đoàn phim không thể nhớ hết. Giờ muốn chia tay nó mà sao buồn hơn chia tay người yêu luôn vậy nè, nó giống như chồng tui vậy đó, chứng kiến biết bao buồn vui khổ cực của tui, giờ bán nó mua sữa tiếp cho HR, 1 thân nó nuôi được 2 đứa con và 1 bà mẹ là nó giỏi như siêu nhân trong mắt tui rồi, không thương không buồn sao được đây”.

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Dù vất vả, nhưng Thân Thúy Hà đang rất hạnh phúc với sự lựa chọn của mình - Ảnh: FBNV

Trước đó, Thân Thúy Hà nhiều lần bị dân mạng hỏi chuyện bố con gái là ai. Dù vậy, cô vẫn quyết không tiết lộ. Thậm chí khi nhận được những câu hỏi kém duyên mỉa mai chuyện làm mẹ đơn thân, nữ diễn viên không ngần ngại đáp trả.

Còng lưng kiếm tiền nuôi hai con, Thân Thúy Hà 'chết đứng' khi nhận ra con quên cả mặt mẹ

Còng lưng kiếm tiền nuôi hai con, Thân Thúy Hà 'chết đứng' khi nhận ra con quên cả mặt mẹ

Dòng tâm sự của diễn viên Thân Thúy Hà khi phải đi làm cật lực để nuôi hai con khiến nhiều chị em đồng cảm xót xa.

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