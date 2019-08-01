Vỏn vẹn vài tháng sau sinh, Thân Thúy Hà đã tự tin diện bikini 2 mảnh khoe dáng thon gọn cùng vòng 1 ‘ngộp thở’

Trên trang Instagram cá nhân, nữ diễn viên Thân Thúy Hà hạnh phúc khoe hình ảnh cô và con gái trong chuyến du lịch biển đến người hâm mộ.

Đầu năm 2019, nhiều người bất ngờ trước thông tin diễn viên Thân Thúy Hà bí mật sinh con gái thứ 2. Thời điểm đó, bạn bè và người hâm mộ đã gửi rất nhiều lời chúc mừng đến Thân Thúy Hà. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng là những lời bàn tán của dư luận xoay quanh việc ai là cha của đứa trẻ. Diễn viên Thân Thúy Hà bí mật sinh con gái thứ 2 - Ảnh: Instagram Dẫu vậy, nữ diễn viên chưa từng để tâm đến những tin đồn không hay về mình. Cô chọn cách hoạt động nghệ thuật tích cực hơn và dành thời gian bên các con.

Mới đây, Thân Thúy Hà đã cùng con gái 4 tháng tuổi có chuyến du lịch biển sau khi hoàn thành 2 dự án phim “Đàn bà đã cũ” và “Vua bánh mì”. Thân Thúy Hà và con gái trong chuyến du lịch biển - Ảnh: Instagram Đôi gò bồng đảo nóng bỏng của người đẹp - Ảnh: Instagram Vóc dáng đáng ngưỡng mộ của Thân Thúy Hà - Ảnh: Instagram Qua những hình ảnh được chia sẻ, người đẹp 41 tuổi tự tin diện bikini nóng bỏng khoe vòng 1 căng đầy. Dù đã trải qua 2 lần sinh nở nhưng Thân Thúy Hà vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi vóc dáng vô cùng thon gọn, cân đối.

Mới sinh con gái được 4 tháng, Thân Thúy Hà đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng – Ảnh: Instagram Vẻ đẹp mặn mà của nữ diễn viên ở tuổi 41 – Ảnh: Instagram Dưới bài đăng của nữ diễn viên, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt để lại lời khen ngợi dành cho vẻ ngoài trẻ đẹp bất chấp thời gian của cô. Một số bình luận từ cư dân mạng - Ảnh: Instagram Chia sẻ về bí quyết giữ dáng sau sinh, nữ diễn viên từng cho biết, việc nuôi con bằng sữa mẹ và bận rộn với công việc khiến cô giảm cân tự nhiên nên không cần ăn kiêng hay luyện tập vất vả. Trở thành mẹ đơn thân, một mình chăm 2 con nhỏ, nữ diễn viên Thân Thúy Hà phải nhận nhiều dự án phim ảnh hơn bởi áp lực kinh tế. Tuy nhiên, cô luôn cảm thấy hạnh phúc khi từng ngày được chứng kiến 2 con khỏe mạnh, trưởng thành.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/von-ven-vai-thang-sau-sinh-than-thuy-ha-da-tu-tin-dien-bikini-2-manh-khoe-dang-thon-gon-cung-vong-1-ngop-tho-333013.html