Thái Hòa tiết lộ về cuộc hôn nhân kín tiếng của với vợ kém 11 tuổi, tuyên bố một câu 'chắc nịch' khiến dân tình trầm trồ

Hậu trường 04/07/2022 15:29

Cuộc hôn nhân kín tiếng của Thái Hòa và người vợ thứ 2 luôn khiến nhiều khán giả quan tâm và tò mò.

 

Mới đây, chia sẻ với VietnamnetThái Hòa hiếm hoi nhắc về cuộc sống hôn nhân với bà xã kém 11 tuổi. Anh tâm sự, bản thân thấy rất may mắn khi người bạn đời đã đồng hành, chia sẻ mọi chuyện với mình. Nhờ có sự chu toàn của cô mà Thái Hòa mới có thể toàn tâm toàn ý làm nghệ thuật.

Anh chia sẻ: "Tôi may mắn vì có người bạn đời bên cạnh đồng hành, chia sẻ áp lực công việc. Những vai diễn, kịch bản của tôi cô ấy đều là người đầu tiên xem và cho những lời nhận xét chân tình. Sống trong nghề lâu nên tôi thích nghe ý kiến từ người ngoài nghề hơn là đồng nghiệp. Bà xã cũng luôn chu toàn mọi việc để tôi toàn tâm toàn ý cho nghệ thuật. Không dễ gì để một người vợ thấu hiểu công việc cho chồng như thế".

Thái Hòa tiết lộ về cuộc hôn nhân kín tiếng của với vợ kém 11 tuổi, tuyên bố một câu 'chắc nịch' khiến dân tình trầm trồ - Ảnh 1
Hôn nhân hạnh phúc viên mãn của Thái Hòa với vợ kém 11 tuổi - Ảnh: Internet

Đã hơn 10 năm họ về chung nhà, trước đó là 4-5 năm tìm hiểu. Quãng thời gian này đủ để Thái Hòa và vợ hiểu rõ tính cách của đối phương.

Nam diễn viên tuyên bố: "Tôi và vợ chưa bao giờ cãi nhau hay gây gổ lớn tiếng. Khi có mâu thuẫn, bà xã thường sẽ giận và rồi cũng giải quyết nhanh gọn ngay sau đó. Tôi hay nói đùa nếu có làm gì sai là tôi thôi chứ bà xã lúc nào cũng đúng".

Khi được hỏi về cách “giữ lửa” hôn nhân, Thái Hòa bật cười cho rằng cách tốt nhất là không cần lửa gì cả. Theo nam diễn viên, vợ chồng nếu hợp tính, biết nghĩ cho nhau, chấp nhận mặt tốt xấu của đối phương thì sẽ dễ sống hơn.

Thái Hòa tiết lộ về cuộc hôn nhân kín tiếng của với vợ kém 11 tuổi, tuyên bố một câu 'chắc nịch' khiến dân tình trầm trồ - Ảnh 2
Nam diễn viên khẳng định rằng anh và bà xã chưa bao giờ gây gổ lớn tiếng - Ảnh: Vietnamnet

Tâm sự về cậu con trai lớn tên Pom, Thái Hòa cho biết năm nay Pom sẽ vào đại học. Anh luôn nhận thức được rằng con mình lớn lên trong môi trường gia đình không trọn vẹn nên rất lo sợ cậu bé sa đà vào tệ nạn. Nhưng may mắn là Pom rất ngoan, có lập trường và mạnh mẽ, không khiến bố mẹ phải phiền lòng.

Nam diễn viên bộc bạch: "Pom năm tới sẽ bước vào ngưỡng cửa đại học. Ai cũng biết bé lớn lên trong hoàn cảnh không trọn vẹn. Tôi từng nghĩ đứa trẻ đủ cha đủ mẹ còn dễ bị sa đà tệ nạn huống hồ là con mình. Nhưng may mắn con trai là một đứa trẻ ngoan, có lập trường và suy nghĩ mạnh mẽ. Con biết vượt qua được mọi cám dỗ của tuổi xốc nổi, biết điều gì nên và không nên làm để tránh bố mẹ phiền lòng. 

Vì hoàn cảnh, tôi không ở cùng con nhưng luôn cố gắng dành thời gian để 2 cha con gặp mặt. Chúng tôi thường đi cà phê, ăn uống. Con trai cũng rất thích tôi nói chuyện và ngược lại tôi cố gắng để lắng nghe con như một người bạn. Đến giờ phút này tôi tự hào nói rằng mình rất yên tâm về con".

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