Phản ứng gây xôn xao của Thái Hòa khi bị hỏi về chuyện chia tay của Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng

Mới đây, Thái Hoà gây chú ý khi trả lời câu hỏi liên quan đến chuyện tình cảm của Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng.

Mới đây, khi xuất hiện tại sự kiện ra mắt bộ phim của Việt Hương, Thái Hòa hiếm hoi xuất hiện sau thời gian dài vắng bóng. "Ông hoàng phòng vé" diện quần tây và áo sơ mi cực lịch lãm.

Tuy nhiên, ngay khi nhận được câu hỏi về chuyện của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn, Thái Hòa đã nhanh chóng gạt đi với thái độ kiên quyết: "Đừng hỏi chuyện này được không? Anh không trả lời câu hỏi về đời tư. Cảm ơn các em".

Đồng thời, anh cho biết, nếu mọi người hỏi về dự án nghệ thuật hay các con trai của anh thì anh sẽ vui vẻ trò chuyện ngay.

Phản ứng của Thái Hòa khi bị hỏi về chuyện chia tay của Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng - Ảnh: Chụp màn hình

Qua cách ứng xử của Thái Hòa, ai nấy thêm khâm phục và quý mến anh hơn. Bởi vì nam diễn viên luôn muốn dành cho những người xung quanh một sự tôn trọng nhất mực. Và hơn hết, anh hiểu giá trị lời nói của người nghệ sĩ nên đặt ở đâu cho đúng trọng lượng và chuẩn mực nhất.

Cát Phượng xác nhận đã chia tay Kiều Minh Tuấn sau 12 năm gắn bó vì cả hai xảy ra những khúc mắc không thể hàn gắn - Ảnh Internet

Trước đó, giữa tháng 5/2022, Cát Phượng xác nhận đã chia tay Kiều Minh Tuấn sau 12 năm gắn bó vì cả hai xảy ra những khúc mắc không thể hàn gắn. Nữ nghệ sĩ 7x cũng tiết lộ bạn trai là người chủ động chấm dứt mối quan hệ và cô đã đồng ý dù rất đau lòng. Sau chia sẻ của Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn chọn cách im lặng đồng thời hạn chế sử dụng mạng xã hội.

Hậu chia tay, Cát Phượng dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc bản thân. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường chia sẻ hay thể hiện nhiều suy nghĩ tích cực, thường xuyên khoe ảnh làm đẹp với thần sắc rạng rỡ. Còn về phía Kiều Minh Tuấn, nam diễn viên vẫn tích cực tham gia các chương trình truyền hình và dự án phim.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phan-ung-gay-xon-xao-cua-thai-hoa-khi-bi-hoi-ve-chuyen-chia-tay-cua-kieu-minh-tuan-va-cat-phuong-480273.html