Tăng Thanh Hà khoe góc nhỏ trong dinh thự bạc tỷ chuẩn bị đón Tết, rực rỡ sắc màu của đủ loại hoa xuân

Chỉ còn một ngày nữa là bước sang năm mới, các sao Việt cũng đã tranh thủ hoàn thành sắm sửa, bày trí nhà cửa để đón năm mới. Tăng Thanh Hà vẫn giữ thói quen trang hoàng dinh thự trắng của mình với ông xã doanh nhân bằng những loại hoa giả dị, rực rỡ màu sắc của Tết.

Tăng Thanh Hà chụp ảnh kỷ niệm mỗi ngày đầu năm mới. (Ảnh: Facebook Tang Thanh Ha)

Tăng Thanh Hà và chồng là doanh nhân Louis Nguyễn hiện đang sống trong một căn dinh thự bạc tỷ ở quận 2, TP. HCM. (Ảnh: Facebook Tang Thanh Ha)

Trên trang Facebook cá nhân của mình, Tăng Thanh Hà đã khoe một số góc trong dinh thự chuẩn bị đón Tết. Nữ diễn viên sử dụng nhiều hoa tươi như vạn thọ, đồng tiền, mai, cúc và quất để trang trí cơ ngơi. Không gian sống của gia đình sao phim Bỗng dưng muốn khóc trở nên sặc sỡ, đầy đủ sắc màu, dù sang trọng nhưng không kém phần giản dị nhờ những loại cây cảnh phổ biến, được nhiều nhà sử dụng.