Tăng Thanh Hà khoe góc nhỏ trong dinh thự bạc tỷ chuẩn bị đón Tết, rực rỡ sắc màu của đủ loại hoa xuân

Hậu trường 21/01/2023 16:38

Cuộc sống của dâu hào môn Tăng Thanh Hà những ngày cận Tết nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Nữ diễn viên "hô biến" cơ ngơi bạc tỷ ngập trong sắc hoa xuân để đón năm mới.

Chỉ còn một ngày nữa là bước sang năm mới, các sao Việt cũng đã tranh thủ hoàn thành sắm sửa, bày trí nhà cửa để đón năm mới. Tăng Thanh Hà vẫn giữ thói quen trang hoàng dinh thự trắng của mình với ông xã doanh nhân bằng những loại hoa giả dị, rực rỡ màu sắc của Tết.

Tăng Thanh Hà khoe góc nhỏ trong dinh thự bạc tỷ chuẩn bị đón Tết, rực rỡ sắc màu của đủ loại hoa xuân - Ảnh 1
Tăng Thanh Hà chụp ảnh kỷ niệm mỗi ngày đầu năm mới. (Ảnh: Facebook Tang Thanh Ha)
Tăng Thanh Hà khoe góc nhỏ trong dinh thự bạc tỷ chuẩn bị đón Tết, rực rỡ sắc màu của đủ loại hoa xuân - Ảnh 2
Tăng Thanh Hà và chồng là doanh nhân Louis Nguyễn hiện đang sống trong một căn dinh thự bạc tỷ ở quận 2, TP. HCM. (Ảnh: Facebook Tang Thanh Ha)

Trên trang Facebook cá nhân của mình, Tăng Thanh Hà đã khoe một số góc trong dinh thự chuẩn bị đón Tết. Nữ diễn viên sử dụng nhiều hoa tươi như vạn thọ, đồng tiền, mai, cúc và quất để trang trí cơ ngơi. Không gian sống của gia đình sao phim Bỗng dưng muốn khóc trở nên sặc sỡ, đầy đủ sắc màu, dù sang trọng nhưng không kém phần giản dị nhờ những loại cây cảnh phổ biến, được nhiều nhà sử dụng.

Tăng Thanh Hà khoe góc nhỏ trong dinh thự bạc tỷ chuẩn bị đón Tết, rực rỡ sắc màu của đủ loại hoa xuân - Ảnh 3

Tăng Thanh Hà khoe góc nhỏ trong dinh thự bạc tỷ chuẩn bị đón Tết, rực rỡ sắc màu của đủ loại hoa xuân. (Ảnh: Facebook Tang Thanh Ha)

Tăng Thanh Hà khoe góc nhỏ trong dinh thự bạc tỷ chuẩn bị đón Tết, rực rỡ sắc màu của đủ loại hoa xuân - Ảnh 4

Mỗi năm, Tăng Thanh Hà đều tự tay trang trí cho dinh thự trắng. Thay vì dùng những cây cảnh đắt đỏ, nữ diễn viên chọn nhiều hoa Tết phổ biến như vạn thọ, đồng tiền, cúc. Bên cạnh đó, sao phim Bỗng dưng muốn khóc còn có thói quen cùng chồng diện áo dài ngày Tết đầy hạnh phúc.

Tăng Thanh Hà khoe góc nhỏ trong dinh thự bạc tỷ chuẩn bị đón Tết, rực rỡ sắc màu của đủ loại hoa xuân - Ảnh 5
Không gian ngày Tết trong dinh thự của "ngọc nữ màn ảnh". (Ảnh: Facebook Tang Thanh Ha)

Tăng Thanh Hà khoe góc nhỏ trong dinh thự bạc tỷ chuẩn bị đón Tết, rực rỡ sắc màu của đủ loại hoa xuân - Ảnh 6

Tăng Thanh Hà khoe góc nhỏ trong dinh thự bạc tỷ chuẩn bị đón Tết, rực rỡ sắc màu của đủ loại hoa xuân - Ảnh 7

Tăng Thanh Hà hiện đang sống cùng chồng và 3 con tại một dinh thự ở quận 2, TP. HCM. Dù sống trong cơ ngơi đồ sộ, nữ diễn viên vẫn "tự thân vận động", chăm sóc nhà cửa, vườn tược. Tháng 11/2022, vợ chồng Tăng Thanh Hà đã tổ chức kỷ niệm 10 năm ngày cưới tại dinh thự, chứng minh hôn nhân gắn bó.

Tăng Thanh Hà khoe góc nhỏ trong dinh thự bạc tỷ chuẩn bị đón Tết, rực rỡ sắc màu của đủ loại hoa xuân - Ảnh 8
Vợ chồng Tăng Thanh Hà đã tổ chức kỷ niệm 10 năm ngày cưới tại dinh thự. (Ảnh: Facebook Tang Thanh Ha)

Những loại hoa tươi giản dị giúp cơ ngơi của Tăng Thanh Hà và chồng doanh nhân Louis Nguyễn thêm ngập tràn không khí Tết đến xuân về. Qua bao năm vẫn vậy, người hâm mộ hiện đang trông chờ hình ảnh "ngọc nữ màn ảnh" diện áo dài ngày đầu năm mới.

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