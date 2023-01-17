Tăng Thanh Hà đăng ảnh cực ngọt, nhắn nhủ đầy yêu thương nhân dịp sinh nhật ông xã

Hậu trường 17/01/2023 16:24

"Ngọc nữ màn ảnh" đã dành cho ông xã của mình những lời ngọt ngào nhất trong ngày sinh nhật.

Sáng 17/1, Tăng Thanh Hà đăng đàn chúc mừng sinh nhật tuổi 40 của ông xã Louis Nguyễn

Khẳng định Louis Nguyễn là "người chồng tuyệt vời", "tri kỷ"..., Tăng Thanh Hà cũng cảm thấy biết ơn khi có được nam doanh nhân, cũng như những kỷ niệm vô giá cả hai đã có cùng nhau. 

"Happy 40th Birthday to my wonderful husband and soulmate! Thank you for all of the priceless memories we’ve made together. I’m forever grateful to have you as mine. I love you", Tăng Thanh Hà nhắn nhủ.

(Tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật thứ 40 của người chồng, người tri kỷ của em. Cảm ơn vì những kỷ niệm vô giá mà chúng ta đã có cùng nhau. Em mãi biết ơn vì có anh. Em yêu anh).

Tăng Thanh Hà đăng ảnh cực ngọt, nhắn nhủ đầy yêu thương nhân dịp sinh nhật ông xã - Ảnh 1
Tăng Thanh Hà đăng ảnh chúc mừng sinh nhật ông xã. Ảnh: FBNV

Trong những dịp đặc biệt, vợ chồng Tăng Thanh Hà luôn dành cho nhau những lời ngọt ngào. Đó là cách cả hai xây dựng và giữ gìn hôn nhân. Louis từng bày tỏ tình cảm với vợ trên trang cá nhân: "Anh sẽ luôn là fan số một của em".

Ngoài tình yêu, vợ chồng Hà Tăng gìn giữ hôn nhân bằng sự chăm sóc, sát cánh trong cuộc sống, công việc. Sau khi kết hôn, người đẹp hạn chế tham gia showbiz, chỉ đi sự kiện do bạn bè hoặc gia đình chồng tổ chức. Khi cuộc sống ổn định, cô thử sức kinh doanh, được ông xã tạo mọi điều kiện.

Tăng Thanh Hà đăng ảnh cực ngọt, nhắn nhủ đầy yêu thương nhân dịp sinh nhật ông xã - Ảnh 2

Có với nhau 3 người con, vợ chồng nữ diễn viên đồng lòng dạy các bé sống tự lập. Diễn viên Tăng Thanh Hà thường khoe tên những cuốn sách đọc cho con trai nghe mỗi tối trước khi ngủ trên trang cá nhân.

Họ thường xuyên đưa các con đi du lịch nhiều nơi trên thế giới để dạn dĩ hơn, gần gũi với thiên nhiên. Trên trang cá nhân, cô cảm ơn ông xã vì luôn chăm sóc các con.

Cô cho biết luôn tuân theo bí quyết của mẹ ruột trong việc sống hạnh phúc đó là "nhẫn". Theo cô, "nhẫn" không phải là nhục, hạ thấp mình hay cam chịu mà là cả hai vì nhau sống, hành động và gây dựng. Hiện tại, điều họ làm mỗi ngày là nói lời yêu thương để kéo dài hạnh phúc.

Tăng Thanh Hà đăng ảnh cực ngọt, nhắn nhủ đầy yêu thương nhân dịp sinh nhật ông xã - Ảnh 3

Tăng Thanh Hà quyết định về chung một nhà với doanh nhân Louis Nguyễn vào năm 2012, khi cô đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Trở thành phụ nữ có gia đình, Tăng Thanh Hà gác lại con đường nghệ thuật để vun vén tổ ấm, hỗ trợ nhà chồng và xây dựng sự nghiệp kinh doanh riêng. 

Dù đã rời showbiz khá lâu, tập trung cho kinh doanh và công việc gia đình, Tăng Thanh Hà vẫn là mỹ nhân được truyền thông và khán giả quan tâm. Nhan sắc của cô ngày càng mặn mà, xinh đẹp, viên mãn khi làm mẹ 3 con vẫn hút các nhãn hàng quảng cáo.

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