Ngọc Trinh chơi lớn tặng nhẫn kim cương cho giúp việc, dân mạng trầm trồ bởi độ giàu có

Hậu trường 17/01/2023 16:07

Thúy Kiều - giúp việc của Ngọc Trinh - khoe được tặng nhẫn kim cương vào dịp gần Tết khiến nhiều người trầm trồ.

Mới đây, Thúy Kiều hào hứng khoe chiếc nhẫn kim cương lấp lánh do Ngọc Trinh tặng vào dịp Tết cho cô. "Quà Tết từ người yêu của em, người ấy là ai... là chủ tịch em chứ ai Ngọc Trinh. Em cảm ơn chủ tịch. Em nhận được cái hộp mở ra 1 cái muốn xỉu vì quá đẹp", Thúy Kiều chia sẻ.

Ngọc Trinh chơi lớn tặng nhẫn kim cương cho giúp việc, dân mạng trầm trồ bởi độ giàu có - Ảnh 1
Ngọc Trinh chơi lớn tặng nhẫn kim cương cho giúp việc, dân mạng trầm trồ bởi độ giàu có - Ảnh 2
Ngọc Trinh chơi lớn tặng nhẫn kim cương cho giúp việc, dân mạng trầm trồ bởi độ giàu có - Ảnh 3
Thúy Kiều khoe được "chủ tịch" Ngọc Trịnh tặng quà Tết là chiếc nhẫn kim cương.

Dưới bình luận, nhiều người ngưỡng mộ món quà Tết mà Thúy Kiều được nhận từ Ngọc Trinh: "Nhất Kiều rồi anh", "Xinh xỉu", "Chủ tịch xịn quá", "Chủ tịch còn nhận được làm không em", "Thích quá Kiều ơi", "Em ước chị Kiều bị ai đó bắt cóc để em thay chân chị Kiều"... Ngọc Trinh cũng nhắn trợ lí: "Chung thủy với mình tui thôi nghe chưa".

Ngọc Trinh chơi lớn tặng nhẫn kim cương cho giúp việc, dân mạng trầm trồ bởi độ giàu có - Ảnh 4

Thuý Kiều được biết đến là một trong ba người giúp việc nhà Ngọc Trinh. Tuy nhiên với tính cách nhanh nhẹn, dễ thương và tháo vát nên ngoài làm các công việc trong nhà, Thuý Kiều còn đồng hành với Ngọc Trinh với vai trò như một trợ lý, thậm chí như một người chị em thân thiết mà Ngọc Trinh không bao giờ muốn thay thế.

Thông qua những đoạn video được chia sẻ, công việc hàng ngày của Thúy Kiều không nặng nhọc, nhưng quan trọng phải đáp ứng được mong muốn Ngọc Trinh đề ra.

Ngọc Trinh chơi lớn tặng nhẫn kim cương cho giúp việc, dân mạng trầm trồ bởi độ giàu có - Ảnh 5

Theo tiết lộ của Ngọc Trinh, Thúy Kiều nấu ăn rất ngon nên sẽ chịu trách nhiệm làm đầu bếp chính cho cô. Đây cũng là người nắm rõ sở thích ăn uống và có chế độ dinh dưỡng thích hợp trong việc giúp chân dài giữ dáng.

Mỗi buổi, trước khi mẫu nội y xuống phòng ăn, người giúp việc đã bày biện sẵn sàng mọi thứ: từ thức ăn cho đến nước uống. Bên cạnh những bữa ăn ngon, Thúy Kiều phải lưu tâm đến thói quen sinh hoạt của "Chủ tịch". Cụ thể, khi mẫu nội y đi làm về đến nhà, Thúy Kiều sẽ chuẩn bị nước ấm trong nhà tắm và thắp nến thơm theo sở thích cô chủ.

Gặp được người giúp việc tốt, tận tâm và gắn bó với mình lâu dài nên chân dài 8X xem đối phương như người nhà, không ngại chia sẻ những thứ tốt nhất. Bên cạnh việc trả lương hàng tháng, Ngọc Trinh không tiếc tiền mua sắm, tặng quà cho người giúp việc. Đến cả đồ cá nhân, cô cũng không ngại để trợ lý dùng chung. 

Ngọc Trinh chơi lớn tặng nhẫn kim cương cho giúp việc, dân mạng trầm trồ bởi độ giàu có - Ảnh 6

Không chỉ sống thoải mái trong biệt thự khang trang, trợ lý thân cận của Ngọc Trinh cũng được ăn nhiều món ngon. Theo mẫu nội y, Thúy Kiều còn thậm chí ăn ngon hơn cả "chủ", vì bản thân cô chỉ thích những món đạm bạc nên không bắt buộc người khác phải theo mình.

Ngoài ra, Thúy Kiều cũng thường xuyên được Ngọc Trinh đưa đi sự kiện, hưởng thụ những chuyến du lịch sang chảnh. Đây cũng là tay máy giúp người đẹp Trà Vinh có những bức hình "sống ảo" ưng ý trên mạng xã hội. Theo Ngọc Trinh, người trợ lý có nhiều ưu điểm khiến cô luôn hài lòng và không mấy khi phải phàn nàn.

Bản thân Ngọc Trinh không ít lần thừa nhận mình dễ tính, nên ai ở với mình sẽ rất sướng. Tuy nhiên, trong vai trò là "người mua - kẻ bán" thì cả hai đều đáp ứng được cho nhau. Hơn cả, nhiều người cho rằng, chính vì xuất thân cực khổ nên Ngọc Trinh cũng phần nào thấu hiểu công việc của người giúp việc, không muốn họ tủi thân hay chịu bất cứ thiệt thòi nào.

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Từ khóa:   Ngọc Trinh nữ hoàng nội y showbiz Việt

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