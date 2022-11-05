Tăng Thanh Hà bất ngờ yêu cầu chồng và các con “cách ly” khỏi mình, câu chuyện phía sau khiến dân tình ngã ngửa

Tăng Thanh Hà một trong những nàng dâu hào môn của làng điện ảnh Việt. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, ngọc nữ màn ảnh Việt bất ngờ kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn – thiếu gia của 1 gia tộc hào môn có tiếng. Từ ngày kết hôn, Tăng Thanh Hà quyết định tạm ngưng sự nghiệp hoạt động nghệ thuật để lui về ở ẩn và tập trung chăm sóc, vun vén tổ ấm nhỏ. Hiện tại người đẹp vô cùng bận rộn với công việc kinh doanh và nuôi dưỡng ba nhóc tỳ.

Mới đây trên trang cá nhân, ngọc nữ màn ảnh Tăng Thanh Hà bất ngờ chia sẻ về việc yêu cầu chồng và các con "cách ly" khoảng 2 tiếng mỗi ngày để cô tập trung làm việc. Tuy nhiên, một thành viên khác không đáp ứng mong muốn của người đẹp khiến cô không khỏi "bất lực".

Cụ thể, Tăng Thanh Hà tâm sự: "I told my husband and my kids give me two hours to do my work and please don't look for me, don't enter the room and ask any questions. I should have told Molly too.. (tạm dịch là Tôi đã nói với chồng và các con cho tôi hai tiếng đồng hồ để làm việc, và làm ơn đừng tìm tôi, đừng đi vào phòng và hỏi bất cứ câu hỏi nào. Tôi cũng nên nói với Molly nữa..)".