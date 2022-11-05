Tăng Thanh Hà bất ngờ yêu cầu chồng và các con “cách ly” khỏi mình, câu chuyện phía sau khiến dân tình ngã ngửa

Hậu trường 05/11/2022 14:27

Tăng Thanh Hà chia sẻ muốn có không gian riêng, yêu cầu chồng và các con "cách ly" khiến dân tình quan tâm.

Tăng Thanh Hà một trong những nàng dâu hào môn của làng điện ảnh Việt. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, ngọc nữ màn ảnh Việt bất ngờ kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn – thiếu gia của 1 gia tộc hào môn có tiếng. Từ ngày kết hôn, Tăng Thanh Hà quyết định tạm ngưng sự nghiệp hoạt động nghệ thuật để lui về ở ẩn và tập trung chăm sóc, vun vén tổ ấm nhỏ. Hiện tại người đẹp vô cùng bận rộn với công việc kinh doanh và nuôi dưỡng ba nhóc tỳ.

Tăng Thanh Hà bất ngờ yêu cầu chồng và các con “cách ly” khỏi mình, câu chuyện phía sau khiến dân tình ngã ngửa - Ảnh 1
Tăng Thanh Hà bất ngờ yêu cầu chồng và các con “cách ly” khỏi mình. (Ảnh: FB Tăng Thanh Hà)
Tăng Thanh Hà bất ngờ yêu cầu chồng và các con “cách ly” khỏi mình, câu chuyện phía sau khiến dân tình ngã ngửa - Ảnh 2

Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn được khán giả khen ngợi là cặp đôi trai tài gái sắc. (Ảnh: FB Tăng Thanh Hà)

Mới đây trên trang cá nhân, ngọc nữ màn ảnh Tăng Thanh Hà bất ngờ chia sẻ về việc yêu cầu chồng và các con "cách ly" khoảng 2 tiếng mỗi ngày để cô tập trung làm việc. Tuy nhiên, một thành viên khác không đáp ứng mong muốn của người đẹp khiến cô không khỏi "bất lực".

Cụ thể, Tăng Thanh Hà tâm sự: "I told my husband and my kids give me two hours to do my work and please don't look for me, don't enter the room and ask any questions. I should have told Molly too.. (tạm dịch là Tôi đã nói với chồng và các con cho tôi hai tiếng đồng hồ để làm việc, và làm ơn đừng tìm tôi, đừng đi vào phòng và hỏi bất cứ câu hỏi nào. Tôi cũng nên nói với Molly nữa..)".

Tăng Thanh Hà bất ngờ yêu cầu chồng và các con “cách ly” khỏi mình, câu chuyện phía sau khiến dân tình ngã ngửa - Ảnh 3
Tăng Thanh Hà chia sẻ về việc yêu cầu chồng và các con "cách ly" khoảng 2 tiếng mỗi ngày để cô tập trung làm việc nhưng "bất lực" trước nhân vật này. (Ảnh: FB Tăng Thanh Hà)
Tăng Thanh Hà bất ngờ yêu cầu chồng và các con “cách ly” khỏi mình, câu chuyện phía sau khiến dân tình ngã ngửa - Ảnh 4
Diện mạo hiện tại của Tăng Thanh Hà thật khó tin khi biết nàng "ngọc nữ" đã trải qua ba lần sinh nở. (Ảnh: FB Tăng Thanh Hà)

Ngay sau khi chia sẻ, nhiều người phải “dở khóc dở cười” trước câu chuyện của Tăng Thanh Hà "bất lực" trước chú cún cưngĐược biết, hiện tại ngoài dành thời gian cho công việc gia đình, kinh doanh, Tăng Thanh Hà thường tham gia các hoạt động xã hội ý nghĩa. Cô đang hỗ trợ một tổ chức chuyên giải cứu các chú gấu phải làm việc ở rạp xiếc hoặc bị nuôi nhốt lấy mật.

Mẹ chồng Tăng Thanh Hà rời màn ảnh làm tiếp viên hàng không, bước chân vào giới siêu giàu nhờ kết hôn với chồng tỷ phú

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Từ bỏ sự nghiệp diễn xuất khi trên đỉnh cao danh vọng, mẹ chồng Tăng Thanh Hà kết hôn với chồng doanh nhân, nay là phu nhân hào môn được mệnh danh là người đàn bà quyền lực nhất giới hàng hiệu.

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