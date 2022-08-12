Tăng Thanh Hà hiếm hoi hé lộ nhóc tì thứ 3 sau thời gian giấu kín khiến cộng đồng mạng không khỏi tò mò

Trên trang cá nhân, Tăng Thanh Hà vừa mới chỉ chia sẻ hình ảnh chụp từ phía sau của nhóc tì thứ 3 và đính kèm dòng trạng thái "Chiều nào cũng được mẹ dẫn đi một vòng. Hôm nay trời mưa cũng ọ ẹ đòi đi. Cái tay cầm dù mẹ chỉ muốn cắn một cái".

Tăng Thanh Hà chia sẻ về quý tử thứ 3. (Ảnh minh họa: Internet)

Có thể thấy, cũng như hai bé đầu vì chưa sẵn sàng công khai dung mạo của bé, nên rất ít khi Hà Tăng đăng tải ảnh của con. Tuy nhiên, qua một số hình ảnh được người đẹp đăng tải, netizen đoán rằng quý tử thứ 3 nhà Hà Tăng và Louis Nguyễn khá kháu khỉnh, lém lỉnh.