Tăng Thanh Hà hiếm hoi hé lộ nhóc tì thứ 3 sau thời gian giấu kín khiến cộng đồng mạng không khỏi tò mò

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, "ngọc nữ màn ảnh" Tăng Thanh Hà hiếm hoi khoe một góc chân dung quý tử thứ 3 khiến không ít khán giả tò về dung mạo.
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Trên trang cá nhân, Tăng Thanh Hà vừa mới chỉ chia sẻ hình ảnh chụp từ phía sau của nhóc tì thứ 3 và đính kèm dòng trạng thái "Chiều nào cũng được mẹ dẫn đi một vòng. Hôm nay trời mưa cũng ọ ẹ đòi đi. Cái tay cầm dù mẹ chỉ muốn cắn một cái".
Có thể thấy, cũng như hai bé đầu vì chưa sẵn sàng công khai dung mạo của bé, nên rất ít khi Hà Tăng đăng tải ảnh của con. Tuy nhiên, qua một số hình ảnh được người đẹp đăng tải, netizen đoán rằng quý tử thứ 3 nhà Hà Tăng và Louis Nguyễn khá kháu khỉnh, lém lỉnh.
Được biết, cuối tháng 12 năm 2021, Tăng Thanh Hà khiến nhiều người bất ngờ khi thông báo hạ sinh nhóc tỳ thứ ba cho ông xã. Theo đó, bé trai thứ 3 của Hà Tăng và Louis Nguyễn có tên là Mason. Sau hơn 1 thập kỷ kết hôn với Louis Nguyễn, Tăng Thanh Hà giờ đã là bà mẹ ba con. Dù vậy, nữ diễn viên "Bỗng dưng muốn khóc" vẫn rất xinh đẹp và nhanh chóng lấy lại vóc dáng sau sinh.
Tăng Thanh Hà từng gây bất ngờ vì quyết định về chung một nhà với doanh nhân Louis Nguyễn vào năm 2012. Kể từ khi kết hôn, nữ diễn viên hạn chế tham gia các hoạt động nghệ thuật mà dành thời gian cho gia đình, kinh doanh. Cô hiếm khi chia sẻ về Louis Nguyễn với báo chí truyền thông. Song trên mạng xã hội, diễn viên Hương Phù Sa thỉnh thoảng đăng tải hình ảnh hạnh phúc của cả hai kèm theo lời nhắn nhủ đầy tình cảm với chồng.