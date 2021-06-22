Ở nhà chống dịch, Tăng Thanh Hà vẫn 'lên đồ' sang chảnh, Minh Hằng 'nóng phát ngất' với những bức ảnh 'ngàn like'

Dù không ra phố, nhưng dàn sao nữ Việt vẫn diện những 'bộ cánh' vô cùng sang chảnh, thời thượng và thể hiện được lợi thế vóc dáng của bản thân.

Trước tình hình dịch Covid-19 đang ngày càng phức tạp, dàn sao nữ Vbiz luôn tuân thủ và bảo vệ bản thân bằng việc ở nhà chống dịch. Tuy nhiên, các cô nàng xinh đẹp đã tận dụng những không gian trong ngôi nhà như: phòng ngủ, phòng khách, sân thượng,... để trở thành một nơi lý tưởng để "sống ảo" và tung ra những bức ảnh thu hút hàng nhìn lượt thích trên mạng xã hội.

Tăng Thanh Hà đã "mở mang tầm mắt" cho hội chị em ưu chuộng phong cách thanh lịch và thời thượng với bộ suit quần lửng, mang đến cảm giác không quá bó và không quá rộng. Đồng thời, mẹ hai con còn lựa chọn tối giản những loại phụ kiện kèm theo như đeo một đôi bông tai và một chiếc túi hàng hiệu.

Không gian "sống ảo" của Tóc Tiên là một góc vườn nho nhỏ trong nhà. Nữ ca sĩ đã diện váy hai dây màu đỏ có thiết kế ôm quây ngực và giúp tôn lợi thế một cách tinh tế. Đồng thời, cô nàng kết hợp đeo kính mát tone-sur-tone trông cực sang chảnh.

Với Minh Hằng, phong cách thời trang dần trở nên gợi cảm và quyến rũ hơn. Cô nàng không ngại mặc những "bộ cánh" phô diễn những đường cong cơ thể đầy táo bạo.

Hoàng Yến Chibi đã tận dụng rất tốt ánh sáng tự nhiên và không gian trong phòng khách để có được những tấm ảnh cực "thần sầu" riêng cho mình. Cô nàng thể hiện cá tính có phần hơi nổi loạn của mình qua bộ trang phục áo không dây, quần ống rộng cùng chiếc nón hoa vô cùng phá cách.

Với chiếc sofa nhỏ được để bên ngoài góc sân, Jun Vũ thừa sức có được những tấm hình cực nghệ, khoe được gương mặt khả ái với sống mũi cao, đôi mắt to tròn và đôi môi chúm chím. Phong cách thời trang tinh tế và thời thượng cùng áo thun tay ngắn, quần jeans chất lừ, kết hợp cùng túi xách hàng hiệu.

Chi Pu cũng chứng minh rằng phòng ngủ cũng có thể biến thành nơi sang xịn để bất chấp "sống ảo" trong mùa dịch này. Giọng hát "Anh ơi ở lại" mặc áo thun tay dài, chân váy hoa cổ điển nữ tính và không quá cầu kỳ.

Hiền Hồ gây ấn tượng với cách trang điểm đánh khói mắt đậm. Song song đó, nữ ca sĩ diện trang phục chất liệu jeans bụi bặm, kết hợp trang phục để chụp hình và lấp đầy khoảng thời gian trống khi ở nhà.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/o-nha-chong-dich-tang-thanh-ha-van-len-do-sang-chanh-minh-hang-nong-phat-ngat-voi-nhung-buc-anh-ngan-like-409601.html