Tăng Thanh Hà hâm nóng tình yêu 12 năm với chồng đại gia, dân mạng: ‘Tình yêu anh chị có bao giờ nguội lạnh đâu’

Mới đây trên trang cá nhân, ngọc nữ Tăng Thanh Hà vừa chia sẻ những khoảnh khắc lúc mới yêu của hai vợ chồng khi đang hẹn hò ở Amsterdam (Hà Lan), đánh dấu 12 năm yêu nhau. Chỉ mới lên sóng được vài tiếng, bài đăng đã thu hút hơn 17 ngàn lượt yêu thích cùng vô số bình luận có cánh cho cặp tình nhân này.

'Khi chúng ta còn trẻ'

Dưới bài đăng, “cô Trúc” còn để lại bình luận “mật ngọt” cho chồng: “Louis Nguyen hồi xưa đẹp trai quá, bây giờ đẹp trai hơn”. Nhiều bạn bè và người hâm mộ nàng ngọc nữ cũng không khỏi ngưỡng mộ hạnh phúc của cặp đôi: "Trời sinh một cặp em ơi", "Mãi hạnh phúc nhé anh chị đẹp ơiiii", "Louis so cute huhu đứng tạo đủ 10 dáng cho bạn gái chụp hình"... Sự ngọt ngào của cặp đôi luôn khiến con tim của dân mạng đều phải “tan chảy”.