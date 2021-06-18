Tăng Thanh Hà hâm nóng tình yêu 12 năm với chồng đại gia, dân mạng: ‘Tình yêu anh chị có bao giờ nguội lạnh đâu’

Tăng Thanh Hà - Louis Nguyễn luôn là cặp đôi khiến công chúng ngưỡng mộ, hơn 10 năm bên nhau mà tình cảm vẫn mặn nồng như thuở ban đầu.
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Mới đây trên trang cá nhân, ngọc nữ Tăng Thanh Hà vừa chia sẻ những khoảnh khắc lúc mới yêu của hai vợ chồng khi đang hẹn hò ở Amsterdam (Hà Lan), đánh dấu 12 năm yêu nhau. Chỉ mới lên sóng được vài tiếng, bài đăng đã thu hút hơn 17 ngàn lượt yêu thích cùng vô số bình luận có cánh cho cặp tình nhân này.
Dưới bài đăng, “cô Trúc” còn để lại bình luận “mật ngọt” cho chồng: “Louis Nguyen hồi xưa đẹp trai quá, bây giờ đẹp trai hơn”. Nhiều bạn bè và người hâm mộ nàng ngọc nữ cũng không khỏi ngưỡng mộ hạnh phúc của cặp đôi: "Trời sinh một cặp em ơi", "Mãi hạnh phúc nhé anh chị đẹp ơiiii", "Louis so cute huhu đứng tạo đủ 10 dáng cho bạn gái chụp hình"... Sự ngọt ngào của cặp đôi luôn khiến con tim của dân mạng đều phải “tan chảy”.
Được biết, năm 2012, khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, Tăng Thanh Hà bất ngờ rời showbiz để “về dinh” cùng thiếu gia Louis Nguyễn. Sau khi kết hôn, Tăng Thanh Hà cũng không còn mặn mà với hào quang showbiz mà chọn lui về hậu phương giúp chồng trong việc kinh doanh và chăm sóc con cái.
Cũng từ đây, “cô Trúc” không còn “bỗng dưng muốn khóc” mà cô có cuộc sống hạnh phúc viên mãn rất nhiều người mơ ước. Cô tận tay chăm sóc gia đình nhỏ, là sao nữ đảm đang nhất nhì Vbiz. Đồng thời, Hà Tăng còn là người phụ nữ đầy bản lĩnh khi tự kinh doanh riêng ở các lĩnh vực ẩm thực, thời trang.
Hiện, cuộc sống viên mãn của Tăng Thanh Hà và ông xã giàu có khiến ai nấy đều phải ngưỡng mộ. Cô đã mạnh dạn từ bỏ sự hào nhoáng của showbiz để tìm niềm vui bên gia đình nhỏ và qua hơn 10 năm kết hôn, cô đã cho thấy quyết định của mình là sáng suốt và đúng đắn.
Ảnh: FBNV