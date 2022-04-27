Sao nữ khiến vợ chồng Tăng Thanh Hà phải làm một việc hàng năm, tình bạn "hiếm có khó tìm" hơn 20 năm tại Vbiz khiến CĐM đều ngưỡng mộ

Tăng Thanh Hà được biết đến là một nữ diễn viên rất có tài trong khả năng diễn xuất, bằng chứng là thuở mới vào nghề cô nàng liên tiếp được nhà sản xuất phim, ''chọn mặt gửi vàng'' cho các dự án lớn và một trong số đó, không thể không nhắc đến, chính là bộ phim ''Bống Dưng Muốn Khóc''.Tác phẩm mà cho tới nay, vẫn luôn được netizen xếp vào hàng kinh điển của làng điện ảnh phim Việt.

Nữ diễn viên trong bộ phim Bỗng Dưng Muốn Khóc - Ảnh: Internet

Sau thành công của ''Bỗng Dưng Muốn Khóc'', tên tuổi của nữ diễn viên cũng tăng theo một cách chóng mặt khi luôn là cái tên nhận được sự chú ý hơn cả từ giới truyền thông, tại mỗi nơi cô xuất hiện. Tưởng chừng như, đó sẽ là bàn đạp giúp Tăng Thanh Hà có được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai, bất ngờ thay cô lại quyết định dừng lại sự nghiệp của mình, để kết hôn với đại gia Louis Nguyễn.