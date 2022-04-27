Sao nữ khiến vợ chồng Tăng Thanh Hà phải làm một việc hàng năm, tình bạn "hiếm có khó tìm" hơn 20 năm tại Vbiz khiến CĐM đều ngưỡng mộ

Sao Việt 27/04/2022 11:10

Trong suốt khoảng thời gian vào làng giải trí và cho đến thời điểm rời đi, bà xã Louis Nguyễn vẫn giữ liên lạc với một người đàn chị hơn 20 năm qua.

Tăng Thanh Hà được biết đến là một nữ diễn viên rất có tài trong khả năng diễn xuất, bằng chứng là thuở mới vào nghề cô nàng liên tiếp được nhà sản xuất phim, ''chọn mặt gửi vàng'' cho các dự án lớn và một trong số đó, không thể không nhắc đến, chính là bộ phim ''Bống Dưng Muốn Khóc''.Tác phẩm mà cho tới nay, vẫn luôn được netizen xếp vào hàng kinh điển của làng điện ảnh phim Việt. 

Sao nữ khiến vợ chồng Tăng Thanh Hà phải làm một việc hàng năm, tình bạn 'hiếm có khó tìm' hơn 20 năm tại Vbiz khiến CĐM đều ngưỡng mộ - Ảnh 1
Nữ diễn viên trong bộ phim Bỗng Dưng Muốn Khóc - Ảnh: Internet

Sau thành công của ''Bỗng Dưng Muốn Khóc'', tên tuổi của nữ diễn viên cũng tăng theo một cách chóng mặt khi luôn là cái tên nhận được sự chú ý hơn cả từ giới truyền thông, tại mỗi nơi cô xuất hiện. Tưởng chừng như, đó sẽ là bàn đạp giúp Tăng Thanh Hà có được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai, bất ngờ thay cô lại quyết định dừng lại sự nghiệp của mình, để kết hôn với đại gia Louis Nguyễn. 

Sao nữ khiến vợ chồng Tăng Thanh Hà phải làm một việc hàng năm, tình bạn 'hiếm có khó tìm' hơn 20 năm tại Vbiz khiến CĐM đều ngưỡng mộ - Ảnh 2
Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn - Ảnh: Internet

Thoáng chốc cũng đã trải qua được 10 năm, Tăng Thanh Hà giờ đây vẫn sở hữu một cuộc sống hạnh phúc đáng mơ ước của rất nhiều người và vẫn chưa bao giờ hết hot tại Vbiz. Nổi tiếng là vậy, nhưng ít ai biết được chỉ có đúng duy nhất một người mà nữ diễn viên kết thân hơn 20 năm cho tới tận bây giờ. Không ai xa lạ, người được Hà Tăng xem như chị em thân thiết chính là Thân Thuý Hà. Cả hai đã quen biết và kết thân với nhau hơn 20 năm, tình bạn "hiếm có khó tìm" đáng ngưỡng mộ giữa showbiz thị phi. 

Sao nữ khiến vợ chồng Tăng Thanh Hà phải làm một việc hàng năm, tình bạn 'hiếm có khó tìm' hơn 20 năm tại Vbiz khiến CĐM đều ngưỡng mộ - Ảnh 3
Bài đăng chúc mừng sinh nhật Thúy Hà của Tăng Thanh Hà mới đây trên MXH - Ảnh: chụp màn hình
Sao nữ khiến vợ chồng Tăng Thanh Hà phải làm một việc hàng năm, tình bạn 'hiếm có khó tìm' hơn 20 năm tại Vbiz khiến CĐM đều ngưỡng mộ - Ảnh 4
Cả 2 đã có với nhau hơn 20 năm tình bạn - Ảnh: Internet

Hằng năm, nữ diễn viên vẫn luôn gửi tấm hình chúc mừng sinh nhật dành cho người đàn chị thân thiết của mình và mới đây, trong dịp bước sang tuổi thứ 45 của đàn chị, Tăng Thanh Hà cũng không quên gửi lời chúc mừng đến Thúy Hà.

CĐM khi nhìn vào mối quan hệ của cả 2 không khỏi dành những sự ngưỡng mộ nhất định, bởi lẽ việc duy trì một tình bạn lâu năm là điều không hề dễ dàng và nhất là khi nó còn xuất phát là một quan hệ trong làng giải trí, một nơi vốn đầy thị phi. 

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