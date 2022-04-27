Loạt biểu cảm 'đáng yêu siêu cấp vũ trụ' của con gái Võ Hạ Trâm, CĐM khen ngợi giống mẹ cực kỳ

Sao Việt 27/04/2022 10:07

Con gái Võ Hạ Trâm lại thêm một lần nữa khiến netizen ''phát sốt'' vì quá đỗi đáng yêu.

Cái tên Võ Hạ Trâm luôn được khán giả nhớ đến như là một trong những nữ ca sĩ có giọng hát nổi trội, kỹ thuật tốt và được người hâm mộ đặt cho danh hiệu nói vui ''nữ ca sĩ hát live như tại phòng thu''. Chỉ nhiêu đó thôi, cũng đủ thấy tài năng ca hát của cô nàng là lớn như thế nào. Tuy nhiên, ngoài tài ca hát ra, Võ Hạ Trâm còn khiến dân tình chú ý bởi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của mình. 

Loạt biểu cảm 'đáng yêu siêu cấp vũ trụ' của con gái Võ Hạ Trâm, CĐM khen ngợi giống mẹ cực kỳ - Ảnh 1
Hình ảnh cặp đôi chào đón bé Moon chào đời - Ảnh: Internet

Được biết, nữ ca sĩ kết hôn với ông xã người Ấn Độ vào năm 2019. Đến tháng 7/2021, nữ ca sĩ hạ sinh bé Moon cho ông xã. Từ đó cho đến nay, gia đình của Võ Hạ Trâm thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bên nhau ngọt ngào và hạnh phúc, khiến ai ai nhìn vào cũng chỉ biết ngưỡng mộ. Điều khiến netizen chú ý hơn cả, chính là cô con gái kháu khỉnh của cô nàng, luôn được mẹ cho lên ''sóng'' , bé Moon với vẻ ngoài bụ bẫm, đáng yêu cùng loạt biểu cảm "khó đỡ", nhận được sự yêu quý không kém gì người mẹ nổi tiếng và được khen ngợi rất giống Võ Hạ Trâm.

Loạt biểu cảm 'đáng yêu siêu cấp vũ trụ' của con gái Võ Hạ Trâm, CĐM khen ngợi giống mẹ cực kỳ - Ảnh 2
Biểu cảm đáng yêu của Bé Moon - Ảnh: chụp màn hình

Bằng chứng là mới đây, nữ ca sĩ vừa tung loạt ảnh của bé Moon lên MXH, chứng kiến hàng loạt biểu cảm ''đáng yêu siêu cấp vũ trụ'' của cô bé, netizen chứng kiến chỉ biết khen ngợi độ dễ thương của con gái Võ Hạ Trâm. 

Loạt biểu cảm 'đáng yêu siêu cấp vũ trụ' của con gái Võ Hạ Trâm, CĐM khen ngợi giống mẹ cực kỳ - Ảnh 3
Loạt biểu cảm 'đáng yêu siêu cấp vũ trụ' của con gái Võ Hạ Trâm, CĐM khen ngợi giống mẹ cực kỳ - Ảnh 4
Loạt biểu cảm ''khó đỡ'' của bé Moon khiến netizen chỉ biết phì cười - Ảnh: chụp màn hình

Khác với nhiều bà mẹ bỉm sữa nổi tiếng, Võ Hạ Trâm luôn sẵn sàng tung những khoảnh khắc bình dị, đời thường, hạnh phúc bên người thân lên MXH. CĐM nhận định nhìn vào gia đình của nữ ca sĩ luôn mang đến cảm giác bình yên và hạnh phúc đến lạ thường.

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