Mẹ chồng Tăng Thanh Hà rời màn ảnh làm tiếp viên hàng không, bước chân vào giới siêu giàu nhờ kết hôn với chồng tỷ phú

Hậu trường 26/10/2022 11:01

Từ bỏ sự nghiệp diễn xuất khi trên đỉnh cao danh vọng, mẹ chồng Tăng Thanh Hà kết hôn với chồng doanh nhân, nay là phu nhân hào môn được mệnh danh là người đàn bà quyền lực nhất giới hàng hiệu.

Mẹ chồng Tăng Thanh Hà tên đầy đủ là Lê Hồng Thủy Tiên, bà từng được khán giá biết đến với vai trò là nữ diễn viên vang bóng một thời của thập niên 90 với bộ phim “Vị đắng tình yêu”. Vẻ đẹp nữ tính, đầy đặn của Thủy Tiên cùng khả năng diễn xuất giúp cô nhanh chóng trở thành gương mặt sáng của điện ảnh Việt ở thời điểm đó.

Mẹ chồng Tăng Thanh Hà rời màn ảnh làm tiếp viên hàng không, bước chân vào giới siêu giàu nhờ kết hôn với chồng tỷ phú - Ảnh 1

Mẹ chồng Tăng Thanh Hà từng là đại mỹ nhân màn ảnh Việt thập niên 90. (Ảnh: FB Tăng Thanh Hà)

Mẹ chồng Tăng Thanh Hà rời màn ảnh làm tiếp viên hàng không, bước chân vào giới siêu giàu nhờ kết hôn với chồng tỷ phú - Ảnh 2
Chân dung mẹ chồng Tăng Thanh Hà - doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên. (Ảnh minh họa: Internet

Đang khá thành công với điện ảnh nhưng Lê Hồng Thủy Tiên vẫn quyết định dừng lại sự nghiệp. Bà từng tâm sự lý do chia tay màn ảnh là không kiếm được kịch bản ưng ý, bản thân chỉ là “tay ngang” nên quyết định rút lui để không phụ tình cảm của công chúng.

Mẹ chồng Tăng Thanh Hà rời màn ảnh làm tiếp viên hàng không, bước chân vào giới siêu giàu nhờ kết hôn với chồng tỷ phú - Ảnh 3
Nhan sắc "nghiêng nước nghiêng thành" của mẹ chồng Tăng Thanh Hà ngày trẻ. (Ảnh: FB Lê Hồng Thủy Tiên)

Rời xa màn ảnh, Thủy Tiên chuyển sang làm tiếp viên hàng không. Đây cũng là cơ duyên giúp bà gặp gỡ và nên duyên vợ chồng với doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn, đưa Thuỷ Tiên bước chân vào giới siêu giàu Việt Nam.

Mẹ chồng Tăng Thanh Hà rời màn ảnh làm tiếp viên hàng không, bước chân vào giới siêu giàu nhờ kết hôn với chồng tỷ phú - Ảnh 4
Mẹ chồng Tăng Thanh Hà giã biệt màn ảnh chuyển hướng làm tiếp viên hàng không. (Ảnh: FB Lê Hồng Thủy Tiên)

Được biết, để Thủy Tiên gật đầu đồng ý làm vợ mình, doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn đã từng theo đuổi bà một thời gian dài. Thậm chí, có tin đồn rằng, ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã đi tất cả những chuyến bay có Thuỷ Tiên làm tiếp viên hàng không, tốn không ít thời gian và tiền bạc. Đến nay, họ là một trong những cặp đôi quyền lực trong giới kinh doanh.

Mẹ chồng Tăng Thanh Hà rời màn ảnh làm tiếp viên hàng không, bước chân vào giới siêu giàu nhờ kết hôn với chồng tỷ phú - Ảnh 5

Mẹ chồng Tăng Thanh Hà rời màn ảnh làm tiếp viên hàng không, bước chân vào giới siêu giàu nhờ kết hôn với chồng tỷ phú - Ảnh 6
Mẹ chồng Hà Tăng có gout ăn mặc rất đẳng cấp. (Ảnh: FB Lê Hồng Thủy Tiên)

Sau khi lấy ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Thủy Tiên chỉ thực sự tham gia vào lĩnh vực kinh doanh cùng chồng vào năm 1995. Đến nay, cựu diễn viên là một trong những nữ đại gia đình đám trong giới doanh nhân Việt, là chủ tịch Tập đoàn IPP Group, điều hành 25 quỹ tư nhân, sở hữu hơn 150 cửa hiệu bán lẻ và đầu tư hai trung tâm thương mại lớn. Hiện tại, bố mẹ chồng Tăng Thanh Hà là một trong những cặp đôi quyền lực trong giới kinh doanh.

Mẹ chồng Tăng Thanh Hà rời màn ảnh làm tiếp viên hàng không, bước chân vào giới siêu giàu nhờ kết hôn với chồng tỷ phú - Ảnh 7

Mẹ chồng Tăng Thanh Hà được mệnh danh là người đàn bà quyền lực nhất giới hàng hiệu tại Việt Nam. (Ảnh: FB Tiên Nguyễn)

Mẹ chồng Tăng Thanh Hà rời màn ảnh làm tiếp viên hàng không, bước chân vào giới siêu giàu nhờ kết hôn với chồng tỷ phú - Ảnh 8

Mẹ chồng Tăng Thanh Hà rời màn ảnh làm tiếp viên hàng không, bước chân vào giới siêu giàu nhờ kết hôn với chồng tỷ phú - Ảnh 9

Ở tuổi 52, mẹ chồng Tăng Thanh Hà vẫn khiến nhiều người ngạc nhiên về nhan sắc không tuổi, trẻ trung hiếm có. Mỗi lần xuất hiện, mẹ chồng Tăng Thanh Hà đều diện hàng hiệu cao cấp, thể hiện sự quý phái, đẳng cấp của một doanh nhân thành đạt.

Tăng Thanh Hà hiếm hoi hé lộ nhóc tì thứ 3 sau thời gian giấu kín khiến cộng đồng mạng không khỏi tò mò

Tăng Thanh Hà hiếm hoi hé lộ nhóc tì thứ 3 sau thời gian giấu kín khiến cộng đồng mạng không khỏi tò mò

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