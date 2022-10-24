Louis Nguyễn dành lời ngọt ngào cho Tăng Thanh Hà trong ngày sinh nhật: 'Luôn biết ơn khi có em trong cuộc đời này'

Hậu trường 24/10/2022 21:14

Hôn nhân 10 năm đầy ngọt ngào và viên mãn của "ngọc nữ màn ảnh" Tăng Thanh Hà và chồng doanh nhân Louis Nguyễn luôn khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Hôm nay 24/10 là sinh nhật tuổi 36 của Tăng Thanh Hà. Ngay từ sáng sớm, cô đã nhận được rất nhiều lời chúc từ người thân và bạn bè đồng nghiệp. Trong đó, lời chúc đầy tình cảm của ông xã Tăng Thanh Hà đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ mọi người.

Cụ thể, chồng doanh nhân đã đăng tải hình ảnh tình tứ bên vợ, kèm theo đó là lời chúc sinh nhật vô cùng ngọt ngào, ấm áp mà ai nhìn vào cũng phải "tan chảy".

Tạm dịch chia sẻ bằng tiếng Anh của Louis Nguyễn: "Chúc mừng sinh nhật người mẹ siêu đẳng và người vợ tuyệt vời, Tăng Thanh Hà! Cảm ơn em vì tất cả những gì em làm cho cha con anh. Em là người ngọt ngào nhất với trái tim vĩ đại nhất, và cha con anh luôn biết ơn khi có em trong cuộc đời này. Chúc em một sinh nhật tuyệt vời và thật nhiều sinh nhật nữa sẽ đến! Cha con anh yêu em rất nhiều".

Louis Nguyễn dành lời ngọt ngào cho Tăng Thanh Hà trong ngày sinh nhật: 'Luôn biết ơn khi có em trong cuộc đời này' - Ảnh 1

Có thể thấy, sau 13 năm yêu nhau và 10 năm về chung một nhà, tình cảm của vợ chồng Tăng Thanh Hà - Louis Nguyễn vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống viên mãn, hạnh phúc.

Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn công khai xuất hiện cùng nhau vào tháng 10/2009 tại một sự kiện ở Hà Nội - sau những đồn đoán từ trước đó. Cặp đôi kín tiếng trong chuyện tình cảm trong suốt thời gian quen nhau. Đầu tháng 11/2012, cả hai chính thức kết hôn tại Manila (Philippines) - quê hương của chú rể. Sau đó, cặp đôi ra mắt gia đình hai bên bằng một hôn lễ truyền thống tại TP.HCM. Đám cưới của họ trở thành sự kiện giải trí nhận được sự quan tâm lớn trong cuối năm 2012.

Louis Nguyễn dành lời ngọt ngào cho Tăng Thanh Hà trong ngày sinh nhật: 'Luôn biết ơn khi có em trong cuộc đời này' - Ảnh 2

Tháng 4/ 2015, nữ diễn viên hạ sinh con trai đầu lòng. Sau đó không lâu, năm 2017 gia đình cô đón con gái thứ 2, đặt tên là Chloe Nguyễn và thêm một thiên thần nhỏ chào đời cuối năm 2021.

Louis Nguyễn dành lời ngọt ngào cho Tăng Thanh Hà trong ngày sinh nhật: 'Luôn biết ơn khi có em trong cuộc đời này' - Ảnh 3

Sau kết hôn, Hà Tăng dần rút lui khỏi làng giải trí để chuyên tâm lo cho gia đình và phụ giúp chồng kinh doanh. Dù vậy, “Ngọc nữ màn ảnh nhỏ” vẫn được xem là ngôi sao hàng đầu của showbiz Việt. Hà Tăng và chồng đang có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc bên các con. Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đầm ấm bên gia đình. Tuy nhiên, hai vợ chồng vẫn hạn chế chia sẻ hình ảnh rõ mặt con trên mạng xã hội.

Louis Nguyễn dành lời ngọt ngào cho Tăng Thanh Hà trong ngày sinh nhật: 'Luôn biết ơn khi có em trong cuộc đời này' - Ảnh 4

Tăng Thanh Hà lần đầu lộ mặt con thứ 3, vẻ ngoài đáng yêu của nhóc tỳ khiến ai nấy đều xuýt xoa

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