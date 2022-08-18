Sau thời gian tích cực chữa bệnh, sức khỏe của Tăng Thanh Hà đã ổn định, cô xuất hiện với thần thái tươi tắn, rạng rỡ.

Mới đây, hình ảnh Tăng Thanh Hà xuất hiện cùng chồng - doanh nhân Louis Nguyễn tại sự kiện do em chồng là Phillip Nguyễn tổ chức đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đáng chú ý, dù bức ảnh được chụp vội bởi "team qua đường" nhan sắc của nàng "ngọc nữ màn ảnh" lại không tầm thường chút nào.

Nữ diễn viên Bỗng dưng muốn khóc vẫn xinh đẹp, thần thái qua ống kính của khán giả. Nữ diễn viên diện blazer chất liệu tweed sang trọng, thanh lịch. Không chỉ thế, nàng ngọc nữ màn ảnh còn thon thả và đẹp không góc chết sau 3 lần sinh nở. So với hình ảnh do cô nàng tự đăng thì ảnh bị chụp lén không hề khác biệt gì, vẫn vô cùng xinh đẹp, chứng minh đẳng cấp nhan sắc ngày càng lên cao. Tăng Thanh Hà xuất hiện cùng chồng Louis Nguyễn tại sự kiện. Sau khi sinh con, Tăng Thanh Hà có phần gầy hơn. Cuối tháng 7, nữ diễn viên gây chú ý với khán giả khi lần đầu tiết lộ mắc bệnh và bác sĩ nói có nguy cơ cao biến chứng ung thư thực quản. Tại sự kiện, cựu diễn viên chia sẻ sức khỏe cô hiện đã ổn định, tinh thần tích cực sau thời gian điều trị bệnh. Nhiều fan đã nhắn nhủ người đẹp cố gắng tăng cân để nhan sắc hoàn hảo hơn.

Tăng Thanh Hà gầy hẳn đi vì bệnh tật. Theo người đẹp, hiện cô không còn bị khó thở như trước. Đôi khi vì áp lực công việc và thiếu ngủ, triệu chứng bệnh tái lại nhưng cô hiểu cơ thể cần gì để điều chỉnh và hồi phục nhanh. Ngoài ra, cô được chồng chăm sóc, động viên nên tinh thần được thoải mái. Bên cạnh công việc kinh doanh, cô ưu tiên việc chăm sóc sức khỏe và ba con nhỏ. Diễn viên còn đăng ký khóa học thực hành về dinh dưỡng. Sau khi cưới Louis Nguyễn, Tăng Thanh Hà lui về hậu trường để kinh doanh và chăm sóc gia đình. Đã hơn 10 năm về chung một nhà nhưng Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn vân luôn ngọt ngào như những cặp tình nhân. Vào mỗi dịp quan trọng, cả hai thường dành thời gian cho nhau, dành cho nhau những lời ngọt ngào trên mạng xã hội. Cuộc sống hôn nhân viên mãn cùng ba thiên thần bé nhỏ của Tăng Thanh Hà - Louis Nguyễn luôn khiến công chúng phải ngưỡng mộ.

Xúc động trước lời nhắn nhủ cực ngọt của Tăng Thanh Hà dành cho ái nữ Chloe Sức khỏe chưa được khỏe mạnh nhưng Tăng Thanh Hà vẫn luôn dành thời gian chăm sóc con cái của mình.

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