Xúc động trước lời nhắn nhủ cực ngọt của Tăng Thanh Hà dành cho ái nữ Chloe

Hậu trường 15/08/2022 10:36

Sức khỏe chưa được khỏe mạnh nhưng Tăng Thanh Hà vẫn luôn dành thời gian chăm sóc con cái của mình.

Mặc dù hiện tại Tăng Thanh Hà đã tạm gác việc hoạt động nghệ thuật trong làng giải trí, dẫu vậy cái tên Tăng Thanh Hà vẫn luôn được đông đảo người hâm mộ quan tâm và để mắt đến mọi diễn biến mới nhất trong cuộc sống của nữ diễn viên. Hiện tại "ngọc nữ" chỉ tập trung vào công việc kinh doanh và chăm sóc, vun vén tổ ấm nhỏ bên ông xã Louis cùng các con.

Xúc động trước lời nhắn nhủ cực ngọt của Tăng Thanh Hà dành cho ái nữ Chloe - Ảnh 1
Bức ảnh ngọt ngào của Tăng Thanh Hà và con gái - Ảnh: Internet 

Cách đây không lâu Tăng Thanh Hà đã chia sẻ hình ảnh chụp chung với con gái trên trang cá nhân. Ngoài ra cô còn nhắn ngủ tới nhóc tỳ Chloe: "Ẵm đến khi nào không ẵm nổi nữa thôi".

Xúc động trước lời nhắn nhủ cực ngọt của Tăng Thanh Hà dành cho ái nữ Chloe - Ảnh 2
Tăng Thanh Hà cùng Louis Nguyễn tại sự kiện sau khoảng thời gian chữa bệnh - Ảnh: Internet 

Chứng kiến lời nhắn nhủ của cô nàng dành cho công chúa bé nhỏ của mình nhiều người không khỏi dành sự ngưỡng mộ cho tình thương bao la của bà xã Louis Nguyễn đối với Chloe. Bởi lẽ trước đó, Tăng Thanh Hà khiến khán giả lo lắng khi cho biết nguy cơ mắc ung thư thực quản. Cô còn cho biết thêm: "Giai đoạn đó tôi nhận rất nhiều sự quan tâm về cân nặng của tôi, ai cũng nói tôi ốm quá xuống sắc và già nua. Bản thân tôi nhiều lúc không dám nhìn mình trong gương. Tôi không muốn mình như thế". 

Xúc động trước lời nhắn nhủ cực ngọt của Tăng Thanh Hà dành cho ái nữ Chloe - Ảnh 3
Bé Chloe cùng bố chơi đùa - Ảnh: Internet 

Hà Tăng hạ sinh ái nữ Chloe vào tháng 3 năm 2017, trên mạng xã hội cô khá khép kín và hạn chế chia sẻ về đời tư. Đồng thời trong mọi khung hình, người đẹp đều ra sức bảo vệ diện mạo của các con. Dù không thường xuyên đăng tài hình ảnh các con lên MXH quá nhiều nhưng một số netizen cho rằng chỉ cần nhìn cái cách nữ diễn viên nhắn nhủ cho con, Tăng Thanh Hà rõ ràng dành tình yêu cho con cái rất nhiều. 

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