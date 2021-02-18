Tang lễ cố diễn viên Hải Đăng: Vợ sắp cưới không rời thi hài nửa bước, cha ruột lặng lẽ nén đau thương

Tang lễ của cố diễn viên Hải Đăng diễn ra trong khung cảnh "kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh" khiến nhiều người không khỏi xót xa.
- Diễn viên Hải Đăng qua đời: Kế hoạch cưới vợ còn dang dở, người ở lại đau xót
- Xót xa diễn viên Hải Đăng qua đời ở tuổi 35
Theo thông tin chia sẻ từ gia đình nam diễn viên, Hải Đăng đã qua đời vào lúc 17g10’ (16/2) vì đuối nước trong chuyến đi Khánh Hòa. Nhận được tin buồn, nhiều sao Việt đã không kìm nén nổi xúc động, dành nhiều lời chia sẻ đầy tiếc thương cho cố nghệ sĩ “tài hoa bạc mệnh”.
Được biết, tối qua, tang lễ cố diễn viên Hải Đăng đã được diễn ra tại nhà tang lễ Vãng Sanh Đường thuộc chùa Vĩnh Nghiêm, quận 3, TP.HCM.
Ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, sự nghiệp đang trên đà phát triển và đặc biệt là khi có kế hoạch cưới dang dở, nhiều người không khỏi xót thương khi chứng kiến tang lễ của cố diễn viên.
Theo thông tin từ cáo phó, linh cữu của cố nghệ sĩ sẽ được đưa đi hoả táng vào 14h ngày 19/2 tại Trung tâm Hoả táng Bình Hưng Hoà, TP.HCM.