Tang lễ cố diễn viên Hải Đăng: Vợ sắp cưới không rời thi hài nửa bước, cha ruột lặng lẽ nén đau thương

Theo thông tin chia sẻ từ gia đình nam diễn viên, Hải Đăng đã qua đời vào lúc 17g10’ (16/2) vì đuối nước trong chuyến đi Khánh Hòa. Nhận được tin buồn, nhiều sao Việt đã không kìm nén nổi xúc động, dành nhiều lời chia sẻ đầy tiếc thương cho cố nghệ sĩ “tài hoa bạc mệnh”.

Được biết, tối qua, tang lễ cố diễn viên Hải Đăng đã được diễn ra tại nhà tang lễ Vãng Sanh Đường thuộc chùa Vĩnh Nghiêm, quận 3, TP.HCM.