Tang lễ cố diễn viên Hải Đăng: Vợ sắp cưới không rời thi hài nửa bước, cha ruột lặng lẽ nén đau thương

Hậu trường 18/02/2021 06:31

Tang lễ của cố diễn viên Hải Đăng diễn ra trong khung cảnh "kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh" khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Theo thông tin chia sẻ từ gia đình nam diễn viên, Hải Đăng đã qua đời vào lúc 17g10’ (16/2) vì đuối nước trong chuyến đi Khánh Hòa. Nhận được tin buồn, nhiều sao Việt đã không kìm nén nổi xúc động, dành nhiều lời chia sẻ đầy tiếc thương cho cố nghệ sĩ “tài hoa bạc mệnh”.

Được biết, tối qua, tang lễ cố diễn viên Hải Đăng đã được diễn ra tại nhà tang lễ Vãng Sanh Đường thuộc chùa Vĩnh Nghiêm, quận 3, TP.HCM. 

Ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, sự nghiệp đang trên đà phát triển và đặc biệt là khi có kế hoạch cưới dang dở, nhiều người không khỏi xót thương khi chứng kiến tang lễ của cố diễn viên. 

Tang lễ cố diễn viên Hải Đăng: Vợ sắp cưới không rời thi hài nửa bước, cha ruột lặng lẽ nén đau thương - Ảnh 1
Cha cố diễn viên lặng lẽ trong đám tang con trai - Ảnh: Afamily
Tang lễ cố diễn viên Hải Đăng: Vợ sắp cưới không rời thi hài nửa bước, cha ruột lặng lẽ nén đau thương - Ảnh 2
Ông kìm nén đau thương để lo hiệu hậu sự cho con trai - Ảnh: Afamily
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Người thân túc trực tại tang lễ của diễn viên Hải Đăng - Ảnh: Kênh 14
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Kim Hoàng khóc nức nở suốt tang lễ - Ảnh: Kênh 14
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Mẹ Kim Hoàng luôn bên cạnh để động viên tinh thần cho con gái trước mất mát quá lớn - Ảnh: Kênh 14
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Người thân cũng có mặt để an ủi vợ sắp cưới của cố diễn viên - Ảnh: Kênh 14
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Người thân đứng trước di ảnh Hải Đăng - Ảnh: Kênh 14
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Người tham dự tang lễ buồn bã vì sự ra đi quá sớm của cố diễn viên - Ảnh: Kênh 14
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Người thân diễn viên Hải Đăng đứng lặng người bên quan tài - Ảnh: Kênh 14
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Diễn viên Hải Đăng qua đời vào 17 giờ ngày 16/2, hưởng dương 35 tuổi
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Cáo phó được gia đình công bố - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ cáo phó, linh cữu của cố nghệ sĩ sẽ được đưa đi hoả táng vào 14h ngày 19/2 tại Trung tâm Hoả táng Bình Hưng Hoà, TP.HCM.

Bạn gái Hải Đăng thông báo đã đưa thi hài cố diễn viên về chùa ở TP.HCM

Bạn gái Hải Đăng thông báo đã đưa thi hài cố diễn viên về chùa ở TP.HCM

Trong đoạn livestream mới nhất, Kim Hoàng – bạn gái cố diễn viên Hải Đăng đã thông báo đến khán giả và truyền thông địa điểm chùa sẽ đưa Hải Đăng về từ Khánh Hòa. Chỉ với vài giây phút ngắn ngủi xuất hiện, người xem không khỏi xót xa khi thấy cô gái trẻ với đôi mắt sưng húp, khóc nấc không ngừng…

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