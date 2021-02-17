Trên trang facebook cá nhân cách đây khoảng 19 giờ, nam diễn viên Hải Đăng đã chia sẻ bức ảnh của mình kèm dòng trạng thái đầy háo hức: “Đợi tới giờ đi tắm biển”. Anh còn gắn thẻ cả bạn gái của mình. Nhưng chẳng một ai có thể đoán trước được rằng, đây là dòng trạng thái cuối cùng của anh, và cũng là lần cuối cùng anh ở bên người thương… Cho đến sáng ngày 17/2, mạng xã hội bất ngờ khi nhận được tin báo nam diễn viên đã qua đời vì bị đuối nước trong chuyến đi Khánh Hòa.

Dòng trạng thái chia sẻ sắp đi biển được nam diễn viên đăng tải hôm qua 16/2 - Ảnh: FBNV

Nam diễn viên Hải Đăng - Ảnh: FBNV

Bạn gái của anh cũng không kìm được nước mắt: “Anh Đăng mất ngày hôm qua lúc 5 giờ chiều. Em kêu mà không có ai cứu hết. Em ra kéo anh Đăng vô là anh tái mét hết rồi…”. Đồng thời trong vài giây phút livestream ngắn ngủi mới đây, bạn gái nam diễn viên cũng bày tỏ sự biết ơn đối với những người đã hỏi thăm cô và gia đình. Thế nhưng vì bận lo cho hậu sự của người yêu, Kim Hoàng chưa thể trả lời hết tất cả tin nhắn được, cô mong mọi người thông cảm.