Mới đây, trên trang cá nhân của một số nghệ sĩ Việt đã chia sẻ những dòng trạng thái đầy xót xa, chia buồn cùng người thân diễn viên Hải Đăng về sự ra đi đột ngột của nam diễn viên 35 tuổi. Được biết, gia đình đang trên đường đưa thi hài anh về TP.HCM lo hậu sự.
- Xót xa hình ảnh vợ sắp cưới cố diễn viên Hải Đăng bật khóc nức nở trên đường đưa thi hài về TP.HCM
- Bạn gái cũ Quang Hải đăng lại ảnh kỷ niệm nhưng thay một chi tiết gây "choáng"
Trên trang facebook cá nhân cách đây khoảng 19 giờ, nam diễn viên Hải Đăng đã chia sẻ bức ảnh của mình kèm dòng trạng thái đầy háo hức: “Đợi tới giờ đi tắm biển”. Anh còn gắn thẻ cả bạn gái của mình. Nhưng chẳng một ai có thể đoán trước được rằng, đây là dòng trạng thái cuối cùng của anh, và cũng là lần cuối cùng anh ở bên người thương… Cho đến sáng ngày 17/2, mạng xã hội bất ngờ khi nhận được tin báo nam diễn viên đã qua đời vì bị đuối nước trong chuyến đi Khánh Hòa.
Bạn gái của anh cũng không kìm được nước mắt: “Anh Đăng mất ngày hôm qua lúc 5 giờ chiều. Em kêu mà không có ai cứu hết. Em ra kéo anh Đăng vô là anh tái mét hết rồi…”. Đồng thời trong vài giây phút livestream ngắn ngủi mới đây, bạn gái nam diễn viên cũng bày tỏ sự biết ơn đối với những người đã hỏi thăm cô và gia đình. Thế nhưng vì bận lo cho hậu sự của người yêu, Kim Hoàng chưa thể trả lời hết tất cả tin nhắn được, cô mong mọi người thông cảm.
Trước đó, trong chương trình Một chuyến đi được phát sóng thời gian gần đây, nam diễn viên gây chú ý khi cầu hôn bạn gái. Cùng thời điểm đó, Hải Đăng còn chia sẻ dòng trạng thái hạnh phúc: “Tất cả đều là thật, mặt không make up, tóc tự vuốt, quần áo của tui, hát live không chỉnh sửa, nhẫn cũng là thật, tình cảm là thật, cảm xúc cũng là thật, và cầu hôn cũng là thật”.
Khi Hải Đăng ra đi qua đột ngột, bạn gái anh nghẹn ngào tiết lộ, 10 ngày trước đó, nam diễn viên đã cầu hôn cô sau 2 năm hẹn hò. Sự ra đi của chồng sắp cưới kiến cô không kìm được nước mắt.
Nguyễn Ánh Hải Đăng sinh năm 1986, là cựu thành viên nhóm nhạc Rainbow Boys. Anh là diễn viên trẻ từng góp mặt trong một số bộ phim như Ra giêng anh cưới em, Thám tử tình yêu, Phiên khúc đoàn viên... và một số sitcom phổ biến trên mạng facebook như Anh áo đen, Ơn giời Mi đây rồi…
Biết tin anh đột ngột ra đi khi tuổi đời còn trẻ, nhiều sao Việt như Lê Dương Bảo Lâm, Khả Như, Quốc Thuận, Hoàng rapper… đã không nén nổi xúc động, bày tỏ sự xót xa đối với nam diễn viên 35 tuổi.