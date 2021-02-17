Xót xa hình ảnh vợ sắp cưới cố diễn viên Hải Đăng bật khóc nức nở trên đường đưa thi hài về TP.HCM

Trước sự ra đi đột ngột của Hải Đăng, vợ sắp cưới của cố diễn viên – Kim Hoàng không giấu được sự đau xót, cô liên tục bật khóc nức nở.

Sáng nay (17/2), thông tin nam diễn viên “Ra giêng anh cưới em” – Hải Đăng qua đời ở tuổi 35 vì bị đuối nước đã khiến bạn bè, đồng nghiệp và khán giả vô cùng bàng hoàng. Ai nấy đều gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình cố diễn viên.

Nam diễn viên trẻ Hải Đăng đột ngột qua đời vì đuối nước - Ảnh: FB

Cách đây vài giờ, trên trang Facebook cá nhân, Kim Hoàng - vợ sắp cưới của cố diễn viên đã livestream để thông báo tình hình hiện tại với khán giả trên đường đưa thi hài cố nghệ sĩ về TP.HCM.

Nhắc đến Hải Đăng, Kim Hoàng không ngừng bật khóc nức nở khiến ai nấy đều xót xa. Theo đó, cô cho biết: “Anh Đăng bị đuối nước hôm qua lúc 17 giờ chiều, em kêu nhưng không ai cứu anh hết nên em ra em kéo anh vào. Bây giờ anh nằm lạnh lẽo có một mình. Tầm 16 đến 17 giờ hôm nay, anh sẽ đến TP.HCM, em sẽ đưa thông tin tang lễ để mọi người đến vĩnh biệt anh”.

Vợ sắp cưới của cố diễn viên Hải Đăng liên tục khóc khi livestream – Ảnh cắt từ clip

Bên cạnh đó, vợ của cố diễn viên mong bạn bè và khán giả thông cảm vì không thể trả lời hết tin nhắn của mọi người trong lúc tang gia bối rối.

10 ngày trước khi qua đời, nam diễn viên đã cầu hôn bạn gái sau 2 năm hẹn hò - Ảnh: FB

Hải Đăng tên đầy đủ là Nguyễn Hải Đăng, sinh năm 1986. Anh bước chân vào làng giải trí với vai trò ca sĩ trong nhóm nhạc Rainbow Boys, sau đó chuyển hướng sang diễn xuất. Nam diễn viên được khán giả biết đến qua một số bộ phim như: Ra giêng anh cưới em, Thám tử tình yêu, Phiên khúc đoàn viên...

Xót xa diễn viên Hải Đăng qua đời ở tuổi 35 Khi đi chơi biển với gia đình, diễn viên Nguyễn Ánh Hải Đăng không may bị đuối nước nên qua đời.

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