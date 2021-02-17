Xót xa diễn viên Hải Đăng qua đời ở tuổi 35

Hậu trường 17/02/2021 09:27

Khi đi chơi biển với gia đình, diễn viên Nguyễn Ánh Hải Đăng không may bị đuối nước nên qua đời.

Mới đây, nhiều nghệ sĩ đồng loạt chia sẻ thông tin nam diễn viên Nguyễn Ánh Hải Đăng qua đời ở tuổi 35 vào ngày 16/2 (mùng 5 Tết Nguyên Đán) khiến cư dân mạng xót xa.

Trên trang cá nhân, chị K.H. - bạn gái diễn viên Nguyễn Ánh Hải Đăng, đau đớn thông báo bạn trai đã qua đời. Theo đó, khi đi chơi biển với cháu trai ở Khánh Hòa, Nguyễn Ánh Hải Đăng bị đuối nước khi đi tắm biển nên không may qua đời. Gia đình đang chuẩn bị đưa thi hài anh về TP.HCM lo hậu sự. 

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Nam diễn viên Hải Đăng - Ảnh: FBNV
Xót xa diễn viên Hải Đăng qua đời ở tuổi 35 - Ảnh 2
Trước đó, khi tới Khánh Hòa, Nguyễn Ánh Hải Đăng bày tỏ sự háo hức khi sắp được ra biển bơi - Ảnh: FBNV

Nhiều nghệ sĩ như diễn viên Quốc Thuận, Khả Như, Lê Dương Bảo Lâm, Hồng Trang, Trịnh Tú Trung, Hoàng Rapper... bất ngờ, thương xót sự ra đi của diễn viên trẻ.

Nguyễn Ánh Hải Đăng sinh năm 1986, là cựu thành viên nhóm nhạc Rainbow Boys. Anh từng góp mặt trong một số bộ phim như Luật trời, Thám tử tình yêu, Ra giêng anh cưới em, Phiên khúc đoàn viên... Thời gian gần đây, Nguyễn Ánh Hải Đăng gây chú ý khi tham gia chương trình Một chuyến đi. Tại chương trình, anh đã cầu hôn bạn gái và cả hai chuẩn bị làm đám cưới. 

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