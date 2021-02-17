Ngọc Trinh gây ‘nhức mắt’ với loạt ảnh diện quần tất mỏng tang, bán nude khoe dáng táo bạo trên giường

Hậu trường 17/02/2021 09:32

Loạt ảnh mới nhất của “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh khiến dân mạng ngỡ ngàng và nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Vốn nổi tiếng là mỹ nhân sexy bậc nhất của showbiz Việt, Ngọc Trinh luôn biết cách khiến khán giả “mắt chữ O, miệng chữ A” mỗi khi xuất hiện. Dù đã khá quen thuộc với những bộ ảnh táo bạo của người đẹp nhưng không ít lần khán giả vẫn phải “ngượng chín mặt”.

Cụ thể mới đây, “nữ hoàng nội y” vừa tung loạt khoảnh khắc cực nóng bỏng lên trang Instagram cá nhân. Ngay lập tức, bộ ảnh của Ngọc Trinh đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

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Ngọc Trinh ‘thả rông’ và chỉ xỏ một chiếc quần tất xuyên thấu mỏng tang trong bộ ảnh mới - Ảnh: IG

Qua hình ảnh đăng tải, người đẹp Trà Vinh bán nude, diện quần lưới xuyên thấu khoe triệt để lợi thế vóc dáng trong từng khung ảnh. Cô nàng khéo léo lợi dụng góc máy và phần tay để che đi những bộ phận nhạy cảm. Thế nhưng, vòng 3 lại lồ lộ trước ống kính khiến dân tình “nhức mắt”. 

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Bộ ảnh hiểm hóc, phô diễn body của Ngọc Trinh nhanh chóng gây bão mạng xã hội - Ảnh: IG

Đặc biệt, Ngọc Trinh còn trưng bày la liệt túi xách và giày dép hàng hiệu trên giường để làm đạo cụ chụp ảnh, quả không hổ danh “yêu nữ hàng hiệu” của Vbiz.

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Người hâm mộ dành nhiều lời khen cho Ngọc Trinh - Ảnh: IG

Bên cạnh đó, không ít cư dân mạng cho rằng bộ ảnh của “nữ hoàng nội y” quá phản cảm và cô nàng cần tiết chế hơn trong việc khoe thân: "Nhìn lố thực sự", "Hở vừa thì đẹp, hở quá thì... nha chị ơi", "Ăn mặc kỳ vậy", "Chụp kiểu này hoài không biết chán à"...

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Từ khóa:   nữ hoàng nội y người mẫu Ngọc Trinh Sao Việt

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