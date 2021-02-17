Jun Vũ diện nội y ren xuyên thấu khoe vòng 1 nóng bỏng khiến dân tình ‘nghẹt thở’

Bước chân vào làng giải trí với hình tượng dịu dàng, ngọt ngào, Jun Vũ trở thành nàng thơ trong lòng người hâm mộ. Tuy nhiên, khoảng 1-2 năm trở lại đây, nữ diễn viên dần rũ bỏ hình tượng hot girl trong sáng và theo đuổi phong cách trưởng thành, gợi cảm hơn.

Thuở mới chân ướt chân ráo vào showbiz, Jun Vũ gây ấn tượng với vẻ ngoài trong sáng...

...mộc mạc đầy dịu dàng - Ảnh: FB

Bên cạnh đó, Jun Vũ cũng không ngần ngại công khai việc “dao kéo” vòng 1 để trở nên quyến rũ hơn trước công chúng. Trên mạng xã hội, cô nàng dần chăm chỉ khoe dáng với những bộ trang phục gợi cảm, bikini 2 mảnh…