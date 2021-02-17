Jun Vũ diện nội y ren xuyên thấu khoe vòng 1 nóng bỏng khiến dân tình ‘nghẹt thở’

Hậu trường 17/02/2021 11:11

Loạt ảnh mới nhất của nữ diễn viên Jun Vũ trên trang cá nhân nhận về “cơn mưa” lời khen từ cư dân mạng.

Bước chân vào làng giải trí với hình tượng dịu dàng, ngọt ngào, Jun Vũ trở thành nàng thơ trong lòng người hâm mộ. Tuy nhiên, khoảng 1-2 năm trở lại đây, nữ diễn viên dần rũ bỏ hình tượng hot girl trong sáng và theo đuổi phong cách trưởng thành, gợi cảm hơn.

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Thuở mới chân ướt chân ráo vào showbiz, Jun Vũ gây ấn tượng với vẻ ngoài trong sáng...
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...mộc mạc đầy dịu dàng - Ảnh: FB

Bên cạnh đó, Jun Vũ cũng không ngần ngại công khai việc “dao kéo” vòng 1 để trở nên quyến rũ hơn trước công chúng. Trên mạng xã hội, cô nàng dần chăm chỉ khoe dáng với những bộ trang phục gợi cảm, bikini 2 mảnh…

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Nữ diễn viên của hiện tại ngày càng gợi cảm, quyến rũ - Ảnh: FB

Mới đây, cư dân mạng lại được dịp trầm trồ trước bộ ảnh mới nhất của nữ diễn viên “Tháng năm rực rỡ”. Cụ thể, trên trang Instagram cá nhân, Jun Vũ vừa đăng tải loạt khoảnh khắc cực sexy khi diện nội y ren khoe khéo đôi gò bồng đảo căng đầy trước ống kính. Đặc biệt, thần thái đầy quyến rũ của người đẹp cũng khiến dân tình “xỉu ngang, xỉu dọc”.

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Hình ảnh 'bad girl' của Jun Vũ khiến dân mạng thích thú - Ảnh: IG

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Thần thái quyến rũ từ ánh mắt đến biểu cảm gương mặt - Ảnh: IG
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Khoảnh khắc khiến dân mạng bấn loạn của nữ diễn viên - Ảnh: IG

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Jun Vũ diện nội y ren xuyên thấu khoe vòng 1 nóng bỏng khiến dân tình ‘nghẹt thở’ - Ảnh 10

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: IG

Dưới bài đăng, cư dân mạng để lại hàng loạt lời “có cánh” cho nhan sắc của nữ diễn viên: “Đẹp quá chị ơi”, “Xuất sắc”, “Thần thái đỉnh quá”, “Chị em ngày càng đẹp”, “Nhìn mê luôn”, “Xỉu vì quá đẹp”, “Chết mất thôi, quá sexy”…

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Từ khóa:   diễn viên Jun Vũ nhan sắc Jun Vũ sao Việt

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