Bạn gái Hải Đăng thông báo đã đưa thi hài cố diễn viên về chùa ở TP.HCM

Hậu trường 17/02/2021 17:25

Trong đoạn livestream mới nhất, Kim Hoàng – bạn gái cố diễn viên Hải Đăng đã thông báo đến khán giả và truyền thông địa điểm chùa sẽ đưa Hải Đăng về từ Khánh Hòa. Chỉ với vài giây phút ngắn ngủi xuất hiện, người xem không khỏi xót xa khi thấy cô gái trẻ với đôi mắt sưng húp, khóc nấc không ngừng…

Mới đây như lời hứa “tầm 4 đến 5 giờ chiều 17/2 sẽ về tới Sài Gòn”, Kim Hoàng – bạn gái Hải Đăng đã thông tin đến khán giả và truyền thông địa điểm chùa mà gia đình đưa nam diễn viên từ Khánh Hòa về. Trong đoạn livestream khoảng 3 phút ngắn ngủi, cô gái trẻ xuất hiện với đôi mắt sưng húp, khóc nấc không ngừng.

hai dang 1
Trong đoạn livestream mới nhất, Kim Hoàng xuất hiện với đôi mắt sưng húp và khóc nấc không ngừng - Ảnh: FBNV

Được biết, thi hài cố diễn viên trẻ sẽ được đưa về ngôi chùa tên Vĩnh Nghiêm, tại 339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, TP.HCM. Kim Hoàng nghẹn ngào: “Mọi người ơi, hiện tại anh Đăng đã về tới chùa ở Sài Gòn rồi. Ai muốn tới thắp nhang cho anh Đăng lần cuối thì tới nha. Bây giờ em cũng bối rối quá không biết làm gì hết…”.

hai dang 2
Trước đó trên facebook của cô cũng đã xác nhận thông tin bạn trai qua đời - Ảnh: FBNV

Cũng trong đoạn livestream này, bạn gái nam diễn viên còn để “lộ” lời chia sẻ thông qua lúc trò chuyện cùng ai đó: “Em đã kêu đi chơi trong bờ thôi, đừng có ra tắm…” khiến người xem không khỏi xót xa. Trên trang facebook cá nhân, nhiều người quen và khán giả cũng để lại nhiều lời bình luận an ủi Kim Hoàng, mong rằng cô sẽ vượt qua nỗi đau này.  

hai dang 3

hai dang 4

hai dang 5

hai dang 6
Cặp đôi đang yêu nhau vô cùng hạnh phúc và chuẩn bị kết hôn - Ảnh: FBNV

Trước đó, sáng 17/2 cộng đồng mạng bất ngờ khi nhận được thông tin nam diễn viên 35 tuổi ra đi khi tuổi đời còn trẻ, xót xa hơn là anh vừa cầu hôn bạn gái cách đây khoảng 10 ngày trong chương trình Một chuyến đi. Được biết Hải Đăng qua đời vì tai nạn đuối nước khi anh đi Khánh Hòa chơi biển. Biết tin buồn này, nhiều sao Việt như Khả Như, Hoàng rapper, Lê Dương Bảo Lâm, Quốc Thuận… đã không nén nổi cảm xúc về câu chuyện của anh chàng học trò của NSƯT Hữu Châu.

Diễn viên Hải Đăng qua đời: Kế hoạch cưới vợ còn dang dở, người ở lại đau xót

Diễn viên Hải Đăng qua đời: Kế hoạch cưới vợ còn dang dở, người ở lại đau xót

Mới đây, trên trang cá nhân của một số nghệ sĩ Việt đã chia sẻ những dòng trạng thái đầy xót xa, chia buồn cùng người thân diễn viên Hải Đăng về sự ra đi đột ngột của nam diễn viên 35 tuổi. Được biết, gia đình đang trên đường đưa thi hài anh về TP.HCM lo hậu sự.

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên Hải Đăng Hải Đăng qua đời bạn gái Hải Đăng

TIN MỚI NHẤT

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 2 giờ 24 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 24 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026