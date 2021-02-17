Bạn gái Hải Đăng thông báo đã đưa thi hài cố diễn viên về chùa ở TP.HCM

Mới đây như lời hứa “tầm 4 đến 5 giờ chiều 17/2 sẽ về tới Sài Gòn”, Kim Hoàng – bạn gái Hải Đăng đã thông tin đến khán giả và truyền thông địa điểm chùa mà gia đình đưa nam diễn viên từ Khánh Hòa về. Trong đoạn livestream khoảng 3 phút ngắn ngủi, cô gái trẻ xuất hiện với đôi mắt sưng húp, khóc nấc không ngừng.

Trong đoạn livestream mới nhất, Kim Hoàng xuất hiện với đôi mắt sưng húp và khóc nấc không ngừng - Ảnh: FBNV

Được biết, thi hài cố diễn viên trẻ sẽ được đưa về ngôi chùa tên Vĩnh Nghiêm, tại 339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, TP.HCM. Kim Hoàng nghẹn ngào: “Mọi người ơi, hiện tại anh Đăng đã về tới chùa ở Sài Gòn rồi. Ai muốn tới thắp nhang cho anh Đăng lần cuối thì tới nha. Bây giờ em cũng bối rối quá không biết làm gì hết…”.