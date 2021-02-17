Bạn gái Hải Đăng thông báo đã đưa thi hài cố diễn viên về chùa ở TP.HCM

Trong đoạn livestream mới nhất, Kim Hoàng – bạn gái cố diễn viên Hải Đăng đã thông báo đến khán giả và truyền thông địa điểm chùa sẽ đưa Hải Đăng về từ Khánh Hòa. Chỉ với vài giây phút ngắn ngủi xuất hiện, người xem không khỏi xót xa khi thấy cô gái trẻ với đôi mắt sưng húp, khóc nấc không ngừng…
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Mới đây như lời hứa “tầm 4 đến 5 giờ chiều 17/2 sẽ về tới Sài Gòn”, Kim Hoàng – bạn gái Hải Đăng đã thông tin đến khán giả và truyền thông địa điểm chùa mà gia đình đưa nam diễn viên từ Khánh Hòa về. Trong đoạn livestream khoảng 3 phút ngắn ngủi, cô gái trẻ xuất hiện với đôi mắt sưng húp, khóc nấc không ngừng.
Được biết, thi hài cố diễn viên trẻ sẽ được đưa về ngôi chùa tên Vĩnh Nghiêm, tại 339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, TP.HCM. Kim Hoàng nghẹn ngào: “Mọi người ơi, hiện tại anh Đăng đã về tới chùa ở Sài Gòn rồi. Ai muốn tới thắp nhang cho anh Đăng lần cuối thì tới nha. Bây giờ em cũng bối rối quá không biết làm gì hết…”.
Cũng trong đoạn livestream này, bạn gái nam diễn viên còn để “lộ” lời chia sẻ thông qua lúc trò chuyện cùng ai đó: “Em đã kêu đi chơi trong bờ thôi, đừng có ra tắm…” khiến người xem không khỏi xót xa. Trên trang facebook cá nhân, nhiều người quen và khán giả cũng để lại nhiều lời bình luận an ủi Kim Hoàng, mong rằng cô sẽ vượt qua nỗi đau này.
Trước đó, sáng 17/2 cộng đồng mạng bất ngờ khi nhận được thông tin nam diễn viên 35 tuổi ra đi khi tuổi đời còn trẻ, xót xa hơn là anh vừa cầu hôn bạn gái cách đây khoảng 10 ngày trong chương trình Một chuyến đi. Được biết Hải Đăng qua đời vì tai nạn đuối nước khi anh đi Khánh Hòa chơi biển. Biết tin buồn này, nhiều sao Việt như Khả Như, Hoàng rapper, Lê Dương Bảo Lâm, Quốc Thuận… đã không nén nổi cảm xúc về câu chuyện của anh chàng học trò của NSƯT Hữu Châu.