'Tan chảy' với bài văn ngây ngô con trai Hứa Minh Đạt tả bố: 'Ba em phải đi làm kiếm tiền nuôi em'

Hậu trường 10/12/2019 11:04

Bài văn viết tay với những dòng suy nghĩ ngô nghê nhưng chứa đựng tình yêu thương vô cùng lớn mà con trai diễn viên Hứa Minh Đạt dành cho bố gây xúc động.

Trên trang cá nhân, diễn viên Hứa Minh Đạt thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng khi đăng tải 3 bức ảnh cùng dòng tâm sự xúc động dành cho bà xã Lâm Vỹ Dạ.

"Những chàng trai sẽ viết lên cuộc đời tui!!! Nhưng ba chàng trai này vẫn sẽ luôn ủng hộ người phụ nữ bên đời mình... đó là Lâm Vỹ Dạ", nam diễn viên kêu gọi mọi người bầu chọn cho bà xã tại giải Mai Vàng.

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Hứa Minh Đạt khoe ảnh bên hai con trai để tiếp sức cho bà xã Lâm Vỹ Dạ - Ảnh: FB

Tuy nhiên, mọi người lại chú ý hơn đến bức tranh chân dung cậu nhóc vẽ Hứa Minh Đạt và bài văn viết tay tả về người bố thân yêu.

Những dòng chữ nguệch ngoạc thể hiện tình yêu của con trai nhà Hứa Minh Đạt và Lâm Vỹ Dạ được người hâm mộ share rầm rộ trên các diễn đàn.

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Đọc bài viết này, dân mạng thốt lên: 'Đúng là không ai hiểu cha bằng con' - Ảnh: FB
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Chân dung Hứa Minh Đạt được phác họa ngộ nghĩnh bởi con trai - Ảnh: FB

Bài văn con trai Lâm Vỹ Dạ viết về ba: "Người mà em muốn kể là ba em. Ba em tên là Hứa Minh Đạt. Sở thích là uống bia. Ba rất thương em. Ba em phải đi làm kiếm tiền nuôi em. Ba em mà tối nào không có mẹ thì hay kể chuyện cho em nghe. Những ngày mà ba em rảnh thì chỉ đưa em đi pa-tin. Có lúc những ba đi công tác ba mua nhiều bánh kẹo cho em".

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Tổ ấm viên mãn của vợ chồng nghệ sĩ sau gần 10 năm bên nhau - Ảnh: FB

Sự đáng yêu của hai nhóc tỳ nhà vợ chồng làng hài khiến mọi người "tan chảy". Qua những điều cậu nhóc tả về ba có thể thấy, Hứa Minh Đạt là một người chồng, người cha tốt. Dù bận rộn nhưng anh hết lòng yêu thương và dành nhiều thời gian ở bên Bánh Mì và Xá Xị. Những lúc vợ vắng nhà, nam diễn viên lo chu đáo cho hai con khiến Lâm Vỹ Dạ yên tâm.

Hơn 10 năm bên nhau, Lâm Vỹ Dạ viết lời ngôn tình 'ngọt như mía lùi' gửi đến Hứa Minh Đạt

Hơn 10 năm bên nhau, Lâm Vỹ Dạ viết lời ngôn tình 'ngọt như mía lùi' gửi đến Hứa Minh Đạt

Tổ ấm hạnh phúc của vợ chồng diễn viên Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt nhận được sự quan tâm, yêu mến của đông đảo người hâm mộ.

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