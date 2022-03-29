"Tái hợp" với vợ sau 3 tháng ly hôn, nam danh hài Chiến Thắng bất ngờ tuyên bố đón nhóc tì thứ 5 ở tuổi U50

Nghệ sĩ hài Chiến Thắng sinh năm 1975, là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình và các băng đĩa hài Tết ở miền Bắc. Theo thông tin trước đó, danh hài Chiến Thắng và Thu Ngọc vừa kết hôn được 1 năm, cặp đôi ly hôn. Sau 3 tháng tái hợp, cặp vợ chồng nhận tin mừng, Thu Ngọc mang thai một nàng công chúa.

Vợ chồng Chiến Thắng và Thu Ngọc tái hợp sau 3 tháng ly hôn - Ảnh: Internet

Mới đây, danh hài Chiến Thắng đã đăng tải hình ảnh nhóc tì thứ 5 kèm dòng trạng thái: "Con gái Mỹ Anh kính chào cô dì chú bác nhà mình ạ". Cụ thể, nam danh hài cho biết con gái anh tên thật là Mỹ Anh và chào đời vào cuối năm 2021, đến nay vừa tròn 4 tháng.