"Tái hợp" với vợ sau 3 tháng ly hôn, nam danh hài Chiến Thắng bất ngờ tuyên bố đón nhóc tì thứ 5 ở tuổi U50

Danh hài Chiến Thắng chia sẻ tin vui với người hâm mộ, đón con gái thứ 5 cùng vợ trẻ kém 15 tuổi, sau màn tái hợp hậu ly hôn.
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Nghệ sĩ hài Chiến Thắng sinh năm 1975, là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình và các băng đĩa hài Tết ở miền Bắc. Theo thông tin trước đó, danh hài Chiến Thắng và Thu Ngọc vừa kết hôn được 1 năm, cặp đôi ly hôn. Sau 3 tháng tái hợp, cặp vợ chồng nhận tin mừng, Thu Ngọc mang thai một nàng công chúa.
Mới đây, danh hài Chiến Thắng đã đăng tải hình ảnh nhóc tì thứ 5 kèm dòng trạng thái: "Con gái Mỹ Anh kính chào cô dì chú bác nhà mình ạ". Cụ thể, nam danh hài cho biết con gái anh tên thật là Mỹ Anh và chào đời vào cuối năm 2021, đến nay vừa tròn 4 tháng.
Dân tình tỏ ra khá bất ngờ khi Chiến Thắng công bố hình ảnh con gái thứ 5. Tuy nhiên, dưới phần bình luận, người hâm mộ cũng không quên gửi lời chúc đến "ông bố U50", đồng thời xin trộm vía xinh đẹp, đáng yêu của nhóc tì nhà nam danh hài.
Bỏ ngoài tai những lời bàn tán trêu đùa, ngoài 50 còn có thêm con giống như "ông đưa cháu đi chơi", bởi nam danh hài rất thích đông con: "Khi con cái lớn trưởng thành rồi có đứa cứ quanh quẩn bên mình thì thật tốt. Chúng tôi có kế hoạch sinh con nên mọi chuyện về kinh tế đã chuẩn bị trước hết rồi. Đông con càng vui, tôi càng có động lực chạy thật nhiều show nữa", Chiến Thắng chia sẻ với VietNamNet.