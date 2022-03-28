Hậu drama "sân golf" và đại gia, Á hậu Huyền My bất ngờ bị réo tên kèm lời nhắn nhủ "kiếm được đại gia chưa?"

Hậu trường 28/03/2022 20:44

Gia nhập dàn hot girl chơi golf, Á hậu Huyền My bất ngờ khoe loạt ảnh check-in cực xịn xò tại sân golf. Tuy nhiên, cái kết nhận được khiến người đẹp khá sốc.

Nguyễn Trần Huyền My -  Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Vốn là một trong những mỹ nhân của Vbiz, Huyền My rất đầu tư về mặt hình ảnh, cô được biết đến là một trong số những người đẹp có sở thích sang chảnh là chơi golf.

Hậu drama 'sân golf' và đại gia, Á hậu Huyền My bất ngờ bị réo tên kèm lời nhắn nhủ 'kiếm được đại gia chưa?' - Ảnh 1
Á hậu Huyền My có sở thích sang chảnh là chơi golf - bộ môn thể thao xa xỉ của giới thượng lưu 

Thời gian gần đây, "sân golf" và "đại gia" bất ngờ trở thành 2 trong những từ khoá hot nhất. Liên quan đến "trend hot" đánh golf này, mới đây Á hậu Huyền My vừa khoe khoảnh khắc ghi lại hình ảnh cực xịn xò, xinh đẹp hết mức trên sân golf.

Hậu drama 'sân golf' và đại gia, Á hậu Huyền My bất ngờ bị réo tên kèm lời nhắn nhủ 'kiếm được đại gia chưa?' - Ảnh 2
Á hậu Huyền My đăng tải loạt ảnh với nhan sắc xinh đẹp cực phẩm tại sân golf 

Ngay lập tức người đẹp nhận được những lời khen tích cực từ người hâm mộ, nhờ vẻ ngoài xinh đẹp và nhan sắc thượng thừa. Tuy nhiên, đáng chú ý là những bình luận có nội dung liên tục "cà khịa" người đẹp "Kiếm được đại gia chưa?".

Hậu drama 'sân golf' và đại gia, Á hậu Huyền My bất ngờ bị réo tên kèm lời nhắn nhủ 'kiếm được đại gia chưa?' - Ảnh 3
Cư dân mạng liên tục để lại bình luận tiêu cực dưới bài đăng của Huyền My

Đâu chỉ đẹp, cô nàng còn có kĩ năng chơi môn thể thao quý tộc thượng thừa. Chính vì vậy, mỗi khi lên sân golf Huyền My cũng thường cho mọi người thấy phong cách thời trang biến đổi không ngờ và có phần chỉn chu từ đầu đến chân. Cho đến thời điểm hiện tại, Huyền My vẫn chưa có động thái đáp trả lại cuộc "tổng tấn công" này.

Vy Oanh: 'Vụ kiện với bà Phương Hằng đã gần đi đến đoạn kết'

Vy Oanh: 'Vụ kiện với bà Phương Hằng đã gần đi đến đoạn kết'

Sau khi bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam và khởi tố, Vy Oanh cho biết cô cảm thấy rất vui vì cuối cùng công lý cũng được thực thi và pháp luật đã đứng về lẽ phải.

Xem thêm
Từ khóa:   Á hậu Huyền My Huyền My kiếm đại gia Huyền My

TIN MỚI NHẤT

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 26 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 0 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Sao quốc tế 1 giờ 16 phút trước
Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Video 1 giờ 26 phút trước
Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Sao quốc tế 1 giờ 42 phút trước
Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Sao quốc tế 1 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?