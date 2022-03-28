Hậu drama "sân golf" và đại gia, Á hậu Huyền My bất ngờ bị réo tên kèm lời nhắn nhủ "kiếm được đại gia chưa?"

Gia nhập dàn hot girl chơi golf, Á hậu Huyền My bất ngờ khoe loạt ảnh check-in cực xịn xò tại sân golf. Tuy nhiên, cái kết nhận được khiến người đẹp khá sốc.

Nguyễn Trần Huyền My - Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Vốn là một trong những mỹ nhân của Vbiz, Huyền My rất đầu tư về mặt hình ảnh, cô được biết đến là một trong số những người đẹp có sở thích sang chảnh là chơi golf.

Á hậu Huyền My có sở thích sang chảnh là chơi golf - bộ môn thể thao xa xỉ của giới thượng lưu

Thời gian gần đây, "sân golf" và "đại gia" bất ngờ trở thành 2 trong những từ khoá hot nhất. Liên quan đến "trend hot" đánh golf này, mới đây Á hậu Huyền My vừa khoe khoảnh khắc ghi lại hình ảnh cực xịn xò, xinh đẹp hết mức trên sân golf.

Á hậu Huyền My đăng tải loạt ảnh với nhan sắc xinh đẹp cực phẩm tại sân golf

Ngay lập tức người đẹp nhận được những lời khen tích cực từ người hâm mộ, nhờ vẻ ngoài xinh đẹp và nhan sắc thượng thừa. Tuy nhiên, đáng chú ý là những bình luận có nội dung liên tục "cà khịa" người đẹp "Kiếm được đại gia chưa?".

Cư dân mạng liên tục để lại bình luận tiêu cực dưới bài đăng của Huyền My

Đâu chỉ đẹp, cô nàng còn có kĩ năng chơi môn thể thao quý tộc thượng thừa. Chính vì vậy, mỗi khi lên sân golf Huyền My cũng thường cho mọi người thấy phong cách thời trang biến đổi không ngờ và có phần chỉn chu từ đầu đến chân. Cho đến thời điểm hiện tại, Huyền My vẫn chưa có động thái đáp trả lại cuộc "tổng tấn công" này.

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