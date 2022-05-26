'Sóng gió chưa qua, giông bão đã đến': Vua cá Koi nhận rổ gạch đá vì phát ngôn 'vợ mới giống con gái kiếp trước', gọi CĐM là 'các nhà ĐẠO ĐỨC HỌC online'

Hậu trường 26/05/2022 09:04

Sau khi nhận về loạt tranh cãi vi phát ngôn "vợ giống con gái kiếp trước", vua cá Koi Thắng Ngô đã chính thức lên tiếng. Dòng trạng thái của vị doanh nhân này tiếp tục gây chú ý vì lời lẽ và ngôn từ khá mỉa mai.

Những ngày gần đây, MXH bất ngờ rộ lên tranh cãi xoay quanh chủ đề "mối quan hệ" giữa cha và con. Nguồn cơn bắt nguồn từ phát ngôn gây chú ý của nữ diễn viên Cao Thái Hà. Cụ thể, tại thời điểm cha ruột bệnh nặng, mỹ nhân Tiếng Sét Trong Mưa từng tâm sự: "Mình có một sự gắn kết với ba khủng khiếp. Tới cái ngày ba Hà sắp mất, Hà cầm tay ba Hà nói: "Ba ơi, chắc có lẽ kiếp trước con với ba là người yêu, mà chắc yêu cũng dữ lắm, yêu chắc cũng là tự tử lên tự tử xuống nên kiếp này ba con mình mới yêu thương nhau như vậy. Nên là kiếp sau mình tiếp tục yêu nhau nữa. Con mong rằng kiếp sau mình đừng làm ba con nữa, mình là vợ chồng đi, để tình yêu nó được thăng hoa hơn".

'Sóng gió chưa qua, giông bão đã đến': Vua cá Koi nhận rổ gạch đá vì phát ngôn 'vợ mới giống con gái kiếp trước', gọi CĐM là 'các nhà ĐẠO ĐỨC HỌC online' - Ảnh 1
Cao Thái Hà và bố đẻ - Ảnh: Internet

Kế đó, vua cá Koi cũng "theo trend" và khẳng định vợ mới Hà Thanh Xuân là con gái kiếp trước của mình. Phát ngôn của vị đại gia này cũng gây chú ý không kém Cao Thái Hà. Trên các diễn đàn mạng, không ít ý kiến tranh cãi đã nổ ra. Nhiều người cho rằng 2 nhân vật trên có suy nggix lệch lạc, trái với thuần phong mỹ tục. Thậm chí, nhiều người còn mỉa mai Cao Thái Hà - Thắng Ngô "tư tưởng lớn gặp nhau", ăn nói thiếu suy nghĩ.

'Sóng gió chưa qua, giông bão đã đến': Vua cá Koi nhận rổ gạch đá vì phát ngôn 'vợ mới giống con gái kiếp trước', gọi CĐM là 'các nhà ĐẠO ĐỨC HỌC online' - Ảnh 2
Vị đại gia khét tiếng làng nuôi cá Koi nhận nhiều phản ứng gay gắt sau phát ngôn trên - Ảnh chụp màn hình

Ngay sau khi nhận về loạt gạch đá, phía đại gia Thắng Ngô đã chính thức có động thái mới. Theo đó, vị doanh nhân này cho rằng nhiều người đang xuyên tạc, làm méo mó đi ý nghĩa sâu xa của câu nói. Anh viết: "Vì góc chụp nhìn hai khuôn mặt tôi và vợ tôi giống nhau thôi mà". Đáng chú ý hơn, Thắng Ngô còn gọi cư dân mạng bằng danh xưng "các nhà đạo đức học online" như để mỉa mai những màn tranh cãi trên khắp các diễn đàn MXH xung quanh vấn đề này.

'Sóng gió chưa qua, giông bão đã đến': Vua cá Koi nhận rổ gạch đá vì phát ngôn 'vợ mới giống con gái kiếp trước', gọi CĐM là 'các nhà ĐẠO ĐỨC HỌC online' - Ảnh 3
Bài đăng mới nhất của Thắng Ngô - Ảnh chụp màn hình

Mặc dù vẫn tiếp tục hạn chế người dùng bình luận, nhưng bên dưới bài viết, không ít bạn bè của Thắng Ngô đã vào động viên và khuyên anh mặc kệ thị phi. Đáp lại một bình luận, Thắng Ngô cho hay: "Anh thấy mình có lỗi gián tiếp đẩy người khác gieo nghiệp thôi em".

'Sóng gió chưa qua, giông bão đã đến': Vua cá Koi nhận rổ gạch đá vì phát ngôn 'vợ mới giống con gái kiếp trước', gọi CĐM là 'các nhà ĐẠO ĐỨC HỌC online' - Ảnh 4
Bình luận bên dưới bài đăng - Ảnh chụp màn hình

Thắng Ngô - Hà Thanh Xuân chênh lệch 13 tuổi, cả hai từng có khoảng thời gian ngắn tìm hiểu trước khi tiến tới hôn nhân. Lễ cưới của cả hai diễn ra vào ngày 2/5 - đúng ngày sinh nhật của Hà Thanh Xuân. 

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