'Sóng gió chưa qua, giông bão đã đến': Vua cá Koi nhận rổ gạch đá vì phát ngôn 'vợ mới giống con gái kiếp trước', gọi CĐM là 'các nhà ĐẠO ĐỨC HỌC online'

Những ngày gần đây, MXH bất ngờ rộ lên tranh cãi xoay quanh chủ đề "mối quan hệ" giữa cha và con. Nguồn cơn bắt nguồn từ phát ngôn gây chú ý của nữ diễn viên Cao Thái Hà. Cụ thể, tại thời điểm cha ruột bệnh nặng, mỹ nhân Tiếng Sét Trong Mưa từng tâm sự: "Mình có một sự gắn kết với ba khủng khiếp. Tới cái ngày ba Hà sắp mất, Hà cầm tay ba Hà nói: "Ba ơi, chắc có lẽ kiếp trước con với ba là người yêu, mà chắc yêu cũng dữ lắm, yêu chắc cũng là tự tử lên tự tử xuống nên kiếp này ba con mình mới yêu thương nhau như vậy. Nên là kiếp sau mình tiếp tục yêu nhau nữa. Con mong rằng kiếp sau mình đừng làm ba con nữa, mình là vợ chồng đi, để tình yêu nó được thăng hoa hơn".

Cao Thái Hà và bố đẻ - Ảnh: Internet

Kế đó, vua cá Koi cũng "theo trend" và khẳng định vợ mới Hà Thanh Xuân là con gái kiếp trước của mình. Phát ngôn của vị đại gia này cũng gây chú ý không kém Cao Thái Hà. Trên các diễn đàn mạng, không ít ý kiến tranh cãi đã nổ ra. Nhiều người cho rằng 2 nhân vật trên có suy nggix lệch lạc, trái với thuần phong mỹ tục. Thậm chí, nhiều người còn mỉa mai Cao Thái Hà - Thắng Ngô "tư tưởng lớn gặp nhau", ăn nói thiếu suy nghĩ.