Hậu đám cưới bạc tỷ, 'vua cá Koi' tiết lộ mối quan hệ thật sự với Hà Thanh Xuân: 'Con gái kiếp trước'

Dù đám cưới xa hoa của 'vua cá Koi' Thắng Ngô và ca sĩ Hà Thanh Xuân đã trôi qua một thời gian, những tin tức xoay quanh cặp đôi này vẫn thu hút nhiều sự chú ý của công chúng. Dù bị nhiều người cho rằng đã "thay lòng đổi dạ" sau khi trở nên giàu có, Thắng Ngô cho hay, anh đến với giọng ca hải ngoại bằng tình cảm chân thật và mọi tài sản trước đó đều để lại cho vợ cũ, song dư luận vẫn vô cùng hoài nghi về câu trả lời này của anh.

'Vua cá Koi' Thắng Ngô và ca sĩ Hà Thanh Xuân vừa qua đã gây chú ý khi tổ chức lễ cưới vô cùng xa hoa - Ảnh: Internet

Mặc kệ những ồn ào về cuộc hôn nhân này, Thắng Ngô và cả Hà Thanh Xuân trở lại với hoạt động bình thường của mình và mở lại tài khoản MXH nhưng đặt chế độ hạn chế bình luận trên mọi bài đăng. Tuy nhiên, mọi động thái của cặp đôi vẫn được netizen cập nhật nhanh nhất có thể.