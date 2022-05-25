Hậu đám cưới bạc tỷ, 'vua cá Koi' tiết lộ mối quan hệ thật sự với Hà Thanh Xuân: 'Con gái kiếp trước'

Chia sẻ mới nhất của "vua cá Koi" Thắng Ngô về mối quan hệ với vợ mới cưới khiến công chúng không khỏi ái ngại.
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Dù đám cưới xa hoa của 'vua cá Koi' Thắng Ngô và ca sĩ Hà Thanh Xuân đã trôi qua một thời gian, những tin tức xoay quanh cặp đôi này vẫn thu hút nhiều sự chú ý của công chúng. Dù bị nhiều người cho rằng đã "thay lòng đổi dạ" sau khi trở nên giàu có, Thắng Ngô cho hay, anh đến với giọng ca hải ngoại bằng tình cảm chân thật và mọi tài sản trước đó đều để lại cho vợ cũ, song dư luận vẫn vô cùng hoài nghi về câu trả lời này của anh.
Mặc kệ những ồn ào về cuộc hôn nhân này, Thắng Ngô và cả Hà Thanh Xuân trở lại với hoạt động bình thường của mình và mở lại tài khoản MXH nhưng đặt chế độ hạn chế bình luận trên mọi bài đăng. Tuy nhiên, mọi động thái của cặp đôi vẫn được netizen cập nhật nhanh nhất có thể.
Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Thắng Ngô đã có động thái đág chú ý về "mối quan hệ" của mình và Hà Thanh Xuân. Theo đó, "vua cá Koi" đã đăng tải hình ảnh mình và vợ mới cưới kèm với dòng trạng thái: "Con gái kiếp trước".
Bài đăng này của Thắng Ngô nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi dư luận vẫn còn đang ồn ào về việc một nữ diễn viên bày tỏ mong muốn kiếp sau sẽ được "nên duyên vợ chồng" với cha ruột của mình. Phát biểu này của nữ diễn viên đã khiến khán giả vô cùng tức giận, cho rằng cô nên cẩn thận hơn khi phát ngôn, đặc biệt là khi bản thân là một người có tầm ảnh hưởng trong xã hội.
Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân quen biết nhau vào tháng 4/2021 qua lời giới thiệu của một người bạn chung, sau thời gian tìm hiểu, cả hai tiến tới hôn nhân và tổ chức lễ cưới vào ngày 2/5/2022. Tuy vậy, đám cưới xa hoa của cặp đôi bị nhiều người "ném đá" vì cho rằng anh đã phụ lòng vợ cũ Thanh Đào - người đồng hành cùng anh xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng.