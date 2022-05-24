Sau khi 'dứt áo ra đi' với 2 bàn tay trắng, 'vua cá Koi Việt Nam' cùng Hà Thanh Xuân hứng khởi gầy dựng lại sự nghiệp!

Hậu trường 24/05/2022 19:21

Sau ly hôn vợ cũ, hiện, Thắng Ngô cùng vợ trẻ đang gầy dựng lại cơ ngơi mới.

Vừa qua, đám cưới của ca sĩ Hà Thanh Xuân và "vua cá Koi Việt Nam" Thắng Ngô đã vấp không ít ý kiến trái chiều về các ồn ào liên quan đến người cũ. Nhiều người cho rằng, Thắng Ngô 'thay lòng', 'giàu sang nên đổi vợ trẻ'. Trước những ý kiến chỉ trích không hay, nam doanh nhân đã lên tiếng khẳng định sau ly hôn, anh ra đi với hai bàn tay trắng, tất cả tài sản để lại cho vợ cũ.

Sau khi 'dứt áo ra đi' với 2 bàn tay trắng, 'vua cá Koi Việt Nam' cùng Hà Thanh Xuân hứng khởi gầy dựng lại sự nghiệp! - Ảnh 1
Vừa qua, đám cưới của ca sĩ Hà Thanh Xuân và "vua cá Koi Việt Nam" Thắng Ngô đã vấp không ít ý kiến trái chiều về các ồn ào liên quan đến người cũ - Ảnh: Internet

Sau nhiều ngày "đóng cửa" facebook trước ồn ào, mới đây, trên trang cá nhân, "Vua cá Koi" bất ngờ chia sẻ hình ảnh hạnh phúc cùng vợ trẻ. Kèm theo hình ảnh, Thắng Ngô không ngần ngại dành lời khen cho Hà Thanh Xuân vì đã cùng anh gay dựng lại sự nghiệp. Cụ thể, doanh nhân Thắng Ngô viết: "Vận hành hệ thống lọc hồ Koi. Lần đầu chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật thực tế cho vợ đã làm mình bất ngờ. She is so special, I have a successor (Tạm dịch: Cô ấy thật đặc biệt. Tôi đã có người thừa kế)".

Được biết, sau khi cưới, vợ chồng "vua cá Koi" bắt đầu xây dựng lại hệ thống kinh doanh với nhiều dự án mới về cá Koi. Đáng chú ý, nữ ca sĩ sinh năm 1988 đã thể hiện được khả năng quản lý và kỹ thuật nuôi cá nhận khiến doanh nhân Thắng Ngô phải tự hào.

Sau khi 'dứt áo ra đi' với 2 bàn tay trắng, 'vua cá Koi Việt Nam' cùng Hà Thanh Xuân hứng khởi gầy dựng lại sự nghiệp! - Ảnh 2
Sau khi 'dứt áo ra đi' với 2 bàn tay trắng, 'vua cá Koi Việt Nam' cùng Hà Thanh Xuân hứng khởi gầy dựng lại sự nghiệp! - Ảnh 3
Thắng Ngô tự hào khi có vợ đồng hành gầy dựng lại sự nghiệp - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, trong đoạn clip phân trần về các ồn ào bội bạc đang được gọi tên, vua cá Koi cho biết, sau ly hôn với vợ cũ, anh đã chủ động để lại trại cá và mật khẩu ngân hàng cho vợ. Nam doanh nhân chia sẻ: "Ai biết được mình sống, đối xử với vợ cũ là cô Đào như thế nào mà nói rằng mình thay lòng. Rồi ngày hôm nay mình có được cơ đồ rồi thay lòng đi tìm vợ trẻ. Thứ nhất là mình bác bỏ, căn cứ là mình và vợ cũ đã quyết định ly hôn rồi. Sau 3 tháng mới biết cô Xuân.

Sau khi 'dứt áo ra đi' với 2 bàn tay trắng, 'vua cá Koi Việt Nam' cùng Hà Thanh Xuân hứng khởi gầy dựng lại sự nghiệp! - Ảnh 4
Hậu ly hôn, Thắng Ngô cho biết anh ra đi với 2 bàn tay trắng, để lại tất cả tài sản cho vợ cũ - Ảnh: Internet

Thứ 2 để giải quyết vấn đề sau ly hôn mà nhiều người luôn xoáy sâu vào là vấn đề tài sản. Mình không có bất kỳ mưu lợi bất cứ điều gì cho bản thân.Vợ chồng mình chia tay rất văn minh. Việc mình để lại cho vợ tất cả để cô ấy chăm con, mặc dù vẫn có nhiệm vụ chu cấp. Mình đâu có lấy cái gì đâu. Khi ly hôn, vợ cũ mình nói rằng muốn anh cho cửa hàng, đó là cửa hàng duy nhất và lớn nhất từ trước đến giờ mình xây dựng. Mình không hề suy nghĩ một giây nào cả. Rồi vợ cũ nói là muốn đứng tên trang trại cá Koi, được em nói kế toán sang tên cho em đi. Cuối cùng cách đây mấy tháng cô ấy bảo là giao luôn password (mật khẩu) tài khoản trang trại cá Koi, mình cũng giao luôn. Mình không hề đắn đo, suy nghĩ trước bất kỳ yêu cầu nào từ vợ cũ".

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