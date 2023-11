Sau khi 'dứt áo ra đi' với 2 bàn tay trắng, 'vua cá Koi Việt Nam' cùng Hà Thanh Xuân hứng khởi gầy dựng lại sự nghiệp!

Vừa qua, đám cưới của ca sĩ Hà Thanh Xuân và "vua cá Koi Việt Nam" Thắng Ngô đã vấp không ít ý kiến trái chiều về các ồn ào liên quan đến người cũ. Nhiều người cho rằng, Thắng Ngô 'thay lòng', 'giàu sang nên đổi vợ trẻ'. Trước những ý kiến chỉ trích không hay, nam doanh nhân đã lên tiếng khẳng định sau ly hôn, anh ra đi với hai bàn tay trắng, tất cả tài sản để lại cho vợ cũ.

Vừa qua, đám cưới của ca sĩ Hà Thanh Xuân và "vua cá Koi Việt Nam" Thắng Ngô đã vấp không ít ý kiến trái chiều về các ồn ào liên quan đến người cũ - Ảnh: Internet

Sau nhiều ngày "đóng cửa" facebook trước ồn ào, mới đây, trên trang cá nhân, "Vua cá Koi" bất ngờ chia sẻ hình ảnh hạnh phúc cùng vợ trẻ. Kèm theo hình ảnh, Thắng Ngô không ngần ngại dành lời khen cho Hà Thanh Xuân vì đã cùng anh gay dựng lại sự nghiệp. Cụ thể, doanh nhân Thắng Ngô viết: "Vận hành hệ thống lọc hồ Koi. Lần đầu chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật thực tế cho vợ đã làm mình bất ngờ. She is so special, I have a successor (Tạm dịch: Cô ấy thật đặc biệt. Tôi đã có người thừa kế)".