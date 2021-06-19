Sốc: Phương Thanh bất ngờ thừa nhận có nhóm kín Nghệ sĩ Việt, bóng gió bị kẻ ‘núp lùm’ hãm hại

Những lùm xùm xung quanh một nhóm chat có tên Nghệ sĩ Việt cùng nhau nói xấu một nhân vật đang được rất nhiều khán giả bàn tán và chú ý. Trong số các ca sĩ, diễn viên được liệt kê trong diện nghi vấn tham gia nhóm chat trên thì Phương Thanh cũng góp mặt. Tuy nhiên cô đã nhanh chóng phủ nhận toàn bộ sự việc và cho rằng bản thân còn không biết sử dụng Viber.

Tuy nhiên, một sự thật bất ngờ khiến dân mạng náo loạn là việc tối ngày 18/6 chính Phương Thanh đã vô tình để lộ ra chuyện có người cố ý đẩy cô vào nhóm chat với mục đích không tốt. Trả lời cư dân mạng, ca sĩ Phương Thanh chia sẻ: “Chị biết tụi nó núp lùm cố tình đẩy chị vô group".