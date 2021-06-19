Sốc: Phương Thanh bất ngờ thừa nhận có nhóm kín Nghệ sĩ Việt, bóng gió bị kẻ ‘núp lùm’ hãm hại

Hậu trường 19/06/2021 07:09

Phương Thanh ẩn ý cho rằng có kẻ đang ‘núp lùm’ muốn hại cô và cũng thừa nhận có nhóm chat Nghệ sĩ Việt.

Những lùm xùm xung quanh một nhóm chat có tên Nghệ sĩ Việt cùng nhau nói xấu một nhân vật đang được rất nhiều khán giả bàn tán và chú ý. Trong số các ca sĩ, diễn viên được liệt kê trong diện nghi vấn tham gia nhóm chat trên thì Phương Thanh cũng góp mặt. Tuy nhiên cô đã nhanh chóng phủ nhận toàn bộ sự việc và cho rằng bản thân còn không biết sử dụng Viber.

Tuy nhiên, một sự thật bất ngờ khiến dân mạng náo loạn là việc tối ngày 18/6 chính Phương Thanh đã vô tình để lộ ra chuyện có người cố ý đẩy cô vào nhóm chat với mục đích không tốt. Trả lời cư dân mạng, ca sĩ Phương Thanh chia sẻ: “Chị biết tụi nó núp lùm cố tình đẩy chị vô group".

nhom chat nghe si viet
Phương Thanh cho rằng ai đó đã cố tình đẩy cô vào nhóm chat Nghệ sĩ Việt, ngầm nói lên nhóm này có tồn tại? - Ảnh: Chụp màn hình
nhom chat nghe si viet 2
Nữ ca sĩ cũng tự tin không ai lôi kéo được cô - Ảnh: Chụp màn hình
nhom chat nghe si viet 3
Trước đó cô từng phủ nhận không biết gì về nhóm chat này tuy nhiên hôm nay lại có lời chia sẻ khác khiến fan hoang mang - Ảnh: Chụp màn hình

Chỉ qua chi tiết đắt giá này, nhiều thánh soi đã cho rằng Phương Thanh đang ngầm thừa nhận sự tồn tại của nhóm chat Nghệ sĩ Việt.

nhom chat nghe si viet 4
Hiện tại khán giả khá hoang mang về câu trả lời của nữ ca sĩ Lang Thang với fan - Ảnh: Internet
nhom chat nghe si viet 5
Duy Mạnh cho biết anh cũng từng bị add tham gia nhóm chat này nhưng từ chối tham gia - Ảnh: Internet

Ngoài Phương Thanh, ca sĩ Duy Mạnh cũng từng tiết lộ bản thân bị add vào nhóm chát này nhưng anh đã nhất quyết không tham gia.

Vụ nhóm chat kín 'Nghệ sĩ Việt' nghi nói xấu một CEO 'cộm cán': 'Nghệ sĩ cũng hiếu thắng và có hành xử kém văn minh?'

Vụ nhóm chat kín 'Nghệ sĩ Việt' nghi nói xấu một CEO 'cộm cán': 'Nghệ sĩ cũng hiếu thắng và có hành xử kém văn minh?'

Hiện tại rất nhiều khán giả đang bàn tán xôn xao về nhóm chat có tên Nghệ sĩ Việt nghi vấn liên quan đến khá nhiều tên tuổi trong làng giải trí.

Xem thêm
Từ khóa:   Phương Thanh Nhóm chat Nghệ sỹ Việt nhóm chát nghệ sĩ việt gồm những ai?

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 2 giờ 22 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 2 giờ 52 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 3 giờ 12 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 3 giờ 22 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 52 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 4 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36