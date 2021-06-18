Phương Thanh: 'Đã đến lúc nhìn nhận lại những nghệ sĩ đích thực là ai để yêu mến cho đúng'

Hậu trường 18/06/2021 18:15

Vừa qua, sau những "dị nghị" cho rằng tên mình có mặt trong group chat "Nghệ sĩ Việt" tai tiếng, nữ ca sĩ Phương Thanh đã có nhiều chia sẻ đáp trả trên trang cá nhân.

Vừa qua, tên mạng xã hội lan truyền hình ảnh chụp lại rất nhiều đoạn tin nhắn từ một group chat Viber có tên "NGHỆ SĨ VIỆT". Các tài khoản trong nhóm này được cho là của những người nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng nhất nhì Vbiz. 

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Một phần tin nhắn trong group chat - Ảnh: Internet

Theo nội dung của đoạn chat thì các thành viên của nhóm đang bàn luận về việc đối phó với một nhân vật nữ doanh nhân từng có những phát ngôn gây tranh cãi về giới nghệ sĩ. Một số người trong nhóm này bày tỏ sự bức xúc và đã thu thập chứng cứ, gửi đơn lên các hiệp hội để bảo vệ giới nghệ sĩ. 

Liên quan đến vụ việc, ngay khi biết tên mình có trong group chat, nữ ca sĩ Phương Thanh đã có bài viết khẳng định rằng ai đó đã mạo danh cô bởi lẽ nữ ca sĩ không sử dụng Viber và cũng không tham gia vào nhóm chat nào trên nền tảng này.

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Ca sĩ Phương Thanh - Ảnh: Internet

Mới đây, ngày 18/6, trên trang page chính thức của ca sĩ Phương Thanh, cô tiếp tục đăng dòng trạng thái ám chỉ việc xử lý vụ lùm xùm trên. Cụ thể, cô cho hay mình là người luôn chủ động trong mọi việc. Tuy nhiên, một số việc sẽ được cô giải quyết ngay nhưng cũng có trường hợp mất đến vài năm. Phương Thanh hy vọng khán giả có thể tin tưởng mình.

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Bài đăng của nữ ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

“Cả nhà yên tâm Chanh luôn chủ động mọi việc xảy ra với bản thân. Xã hội - con người, nguy hiểm luôn vây quanh. Có việc Chanh (biệt danh của Phương Thanh) sẽ giải quyết ngay, có chuyện sẽ chậm đi 2,3 tuần. Nhưng có việc phải vài năm. Quan trọng trong mối nhân duyên ta phải luôn có niềm tin” - bài viết của nữ ca sĩ.

Bên cạnh đó, bên dưới bài đăng, Phương Thanh cũng có bình luận ẩn ý "đập toang hết tất cả để chúng ta chinh phục nhau từ đầu". Đồng thời cũng bày tỏ quan điểm khuyên khán giả hãy nhìn nhận lại những người làm nghệ thuật chân chính mà "yêu mến cho đúng".

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Bình luận của cô bên dưới - Ảnh: Chụp màn hình

"Xong đợt này đi Chanh xuống núi bằng Rock cho mạnh .. dập cho Toang hết tất cả Chúng ta chinh phục nhau lại từ đầu. Mọi người cũng đã đến lúc nhìn nhận lại những người nghệ sĩ làm nghệ thuật đích thực là ai để mà yêu mến cho đúng.

Cái gì chấp nhận dễ dàng quá cũng thành sai/ Chanh cũng vậy .. sẽ làm lại và chinh chinh phục từ đầu" -  bài viết của nữ ca sĩ.

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Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Bài viết nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người hâm mộ đã bày tỏ sự đồng tình và yêu mến đối với Phương Thanh.

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