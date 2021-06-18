Lộ nội dung group kín 'Nghệ sĩ Việt' gây chấn động MXH: Nhiều tên tuổi quyền lực bàn luận đòi gửi đơn, bất ngờ giải tán vì có nội gián

Mới đây, nhóm chát bị nghi là của các nghệ sĩ Việt lập ra để cùng "hợp sức" chống lại một nhân vật có những phát ngôn không hay về giới showbiz đã bị rò rỉ trên mạng xã hội. Nội dung cuộc trò chuyện khiến nhiều người bất ngờ.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh chụp lại rất nhiều đoạn tin nhắn từ một group chat Viber có tên "NGHỆ SĨ VIỆT". Các tài khoản trong nhóm này được cho là của những người nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng nhất nhì Vbiz. Theo nội dung của đoạn chat thì các thành viên của nhóm đang bàn luận về việc đối phó với một nhân vật có những phát ngôn gây tranh cãi về giới nghệ sĩ. Một số người trong nhóm này bày tỏ sự bức xúc và đã thu thập chứng cứ, gửi đơn lên các hiệp hội để bảo vệ giới nghệ sĩ. Một tài khoản trong group có tên Cs Đ. thậm chí còn cho biết người tiếp nhận "đã nắm được tình hình" và các thành viên của nhóm chỉ cần chờ đợi kết quả.

Sau khi một số thành viên chủ chốt của nhóm đứng ra kêu gọi, tập hợp ý kiến, nhiều người trong nhóm này cũng tán thành việc gửi đơn.

Những tin nhắn được chụp lại trong group - Ảnh: Internet Tuy nhiên, sau khi phát hiện có "nội gián" trong nhóm, các thành viên đã nhanh chóng giải tán và chuyển sang một nhóm mới. Dù có nhiều điều đáng xem xét về nhóm chat này nhưng những hình ảnh trên đang được dân mạng truyền tay nhau và chưa hề có chứng cứ xác thực nào cả. Liên quan đến sự việc, nữ ca sĩ Phương Thanh sau khi biết tên mình có trong nhóm chat đã lên tiếng phản hồi rằng có người đang mạo danh cô bởi nữ ca sĩ không sử dụng Viber và cũng không tham gia vào nhóm chat nào trên nền tảng này. Bài viết của Phương Thanh - Ảnh: Chụp màn hình Ca sĩ Phương Thanh - Ảnh: Internet Nghệ sĩ Nguyễn Văn Chung cũng lên tiếng về nhóm kín 'Nghệ sĩ Việt' - Ảnh: Chụp màn hình Theo Pháp luật và bạn đọc, khi liên hệ, Trịnh Kim Chi cũng cho biết cô không có phản hồi gì về việc này. Riêng nghệ sĩ Nguyễn Văn Chung cũng có một bài đăng dài lên tiếng về vụ việc.

Nguyễn Văn Chung lên tiếng về nhóm kín 'Nghệ sỹ Việt': 'Tôi giả tạo, không tử tế chỗ nào?' Nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung đã lên tiếng về nghi vấn mình là thành viên của một nhóm chat các nghệ sỹ bị nghi chuyên nói xấu cả thiên hạ.

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