Vụ nhóm chat kín 'Nghệ sĩ Việt' nghi nói xấu một CEO 'cộm cán': 'Nghệ sĩ cũng hiếu thắng và có hành xử kém văn minh?'

Hậu trường 18/06/2021 21:02

Hiện tại rất nhiều khán giả đang bàn tán xôn xao về nhóm chat có tên Nghệ sĩ Việt nghi vấn liên quan đến khá nhiều tên tuổi trong làng giải trí.

Mạng xã hội đang xôn xao với những hình ảnh một nhóm chat có tên Nghệ sĩ Việt trên ứng dụng Viber. Trong nhóm chat này được cho là xuất hiện khá nhiều ca sĩ, diễn viên nổi tiếng trong giới showbiz. Các nhân vật cùng tham gia bàn luận về chuyện nghệ sĩ bị bóc phốt trong thời gian qua. Trong những đoạn trò chuyện được lan truyền trên mạng xã hội, có nhiều tên tuổi dính nghi vấn như Duy Mạnh, Phương Thanh, Nguyễn Văn Chung…

nhom chat nghe si viet

nhom chat nghe si viet

nhom chat nghe si viet
Những hình ảnh trong nhóm chat Nghệ sĩ Việt đang gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

Duy Mạnh ngay sau đó đã lên tiếng phủ nhận chuyện này, anh cho biết: “Bữa trước có người add tôi vào nhưng tôi không tham gia. Tôi là thợ hát chứ có phải là nghệ sĩ đâu, vào làm gì?". Ca sĩ Phương Thanh cũng cho rằng ai đó đã mạo danh cô và cô không hề biết sử dụng Viber. 

nhom chat nghe si viet
Ca sĩ Duy Mạnh cho biết anh bị ai đó add vào nhóm chat trên nhưng nhất quyết không tham gia - Ảnh: Internet

Sự việc trên vẫn đang thu hút khá nhiều người quan tâm. Một số khán giả cho rằng vì sao nghệ sĩ lại “tiền hậu bất nhất” trong câu trả lời và giả dụ nhóm chat Nghệ sĩ Việt có tồn tại thì nhân vật để lộ thông tin có bị xử lý vi phạm?

Nhà viết kịch Phương Hiền chia sẻ trên Người Đưa Tin Pháp Luật như sau: “Những trả lời của nghệ sĩ trong cuộc khiến nhiều người hoang mang, người nói có, người nói không có nhóm chát này. Có 2 trường hợp xảy ra: Có thể một số nghệ sĩ sợ chịu trách nhiệm, sợ bị ném đá nên mới phủ nhận bởi vì Duy Mạnh xưa nay là người thẳng tính, anh này không sợ bị đụng chạm đến ai nên nói thật. Thời gian qua, nhiều người nổi tiếng bị bóc phốt nên khán giả thấy thất vọng, nếu có group chát này nữa thì niềm tin dành cho những nghệ sĩ ấy bị giảm sút hơn rất nhiều. Hoặc cũng có thể nhóm chat được một số người tạo nên, họ giả mạo thông tin về những nghệ sĩ Việt. Tuy nhiên, nếu có người cả gan lập cả nhóm chat gồm những nghệ sĩ nổi tiếng thế này thì họ quá coi thường pháp luật và nên bị mọi người lên án".

nhom chat nghe si viet
Trước đó Phương Thanh cũng đã phủ nhận và cho rằng mình không biết xài Viber - Ảnh: Internet

Nhà văn Chu Thơm cũng cho biết quan điểm trên Người Đưa Tin rằng: “Nghệ sĩ Việt đã sai, đừng để sai hơn nữa. Một số ồn ào từ Hoài Linh, Đức Hải, Hồng Vân, Thuỷ Tiên, Vy Oanh... khiến cho showbiz thời gian qua không khác... gì cái chợ. Họ sẵn sàng lên mạng xã hội đôi co với nhau, "ăn thua" với nhau từng status (dòng trạng thái- PV) điều này rất không hay, mang tới cho khán giả cảm giác tiêu cực, rằng nghệ sĩ cũng hiếu thắng và có hành xử kém văn minh. Về chuyện "nhóm chát Việt" nếu có thì quả thật là xấu xí, kém sang. Bởi chúng ta nên làm việc bằng văn bản, giấy tờ, đối thoại trực tiếp chứ không nên "núp lùm" mà tạo các nhóm chát rồi bàn tán, nói xấu nhau. Nếu không có thì phải xử lý nghiêm người tạo tin nhắn giả mạo, mạo danh các nghệ sĩ nổi tiếng. Chúng ta phải làm mạnh tay để có một nền nghệ thuật trong sáng chứ không phải dùng các ồn ào, scandal để tiến thân".

Bàn về khía cạnh pháp lý, nhiều khán giả thắc mắc rằng nếu nhóm chat Nghệ sĩ Việt thật sự tồn tại thì những người liên quan có phải chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền.

Luật sư Nguyễn Hưng (Văn phòng luật sư Hoàng Hưng) cũng chia sẻ trên Người Đưa Tin rằng nếu nhóm chat của các Nghệ sĩ Việt bị người khác giả mạo, tung tin sai sự thật thì họ đã vi phạm pháp luật.

Điều a Khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định: 1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện một trong các hành vi sau: Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân;

Và Khoản 3 Điều 4 Nghị định 15/2020 có ghi rõ: Mức phạt tiền quy định từ Chương II đến Chương VII tại Nghị định này được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của tổ chức, trừ quy định tại Điều 106 Nghị định này. Trường hợp cá nhân có hành vi vi phạm như của tổ chức thì mức phạt tiền bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức.

Tổ chức, cá nhân cung cấp nội dung thông tin sai sự thật lên mạng xã hội (ví dụ như facebook, zalo,...)  sẽ bị xử phạt như sau: Đối với tổ chức vi phạm: Bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với cá nhân vi phạm: Bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Ngoài ra, tổ chức, cá nhân vi phạm còn buộc phải gỡ bỏ thông tin sai sự thật.

Trường hợp, người nào có hành vi đưa lên mạng xã hội thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc, gây dư luận xấu thì bị xử lý về Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo quy định tại Điều 288 Bộ luật hình sự 2015, với khung hình phạt cao nhất là bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

Rộ tin nhóm 'Nghệ sĩ Việt' kiện một nữ CEO, Hiếu Hiền phân trần: 'Tui chưa bao giờ lập bè phái chơi xấu ai, vì bản thân tui cũng chẳng có gì tốt'

Rộ tin nhóm 'Nghệ sĩ Việt' kiện một nữ CEO, Hiếu Hiền phân trần: 'Tui chưa bao giờ lập bè phái chơi xấu ai, vì bản thân tui cũng chẳng có gì tốt'

Sau Nguyễn Văn Chung, Phương Thanh thì mới đây Hiếu Hiền cũng đã lên tiếng sau khi một nhóm chat kín "Nghệ sĩ Việt" với những tin nhắn "nói xấu" đang lan truyền khắp MXH.

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