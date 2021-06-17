HOT: Trịnh Kim Chi, Phương Thanh vướng nghi vấn tham gia nhóm chat kín ‘Nghệ sĩ Việt’ rùm beng cõi mạng

Phương Thanh và Trịnh Kim Chi là hai nghệ sĩ bị nghi vấn có mặt trong nhóm chat ‘Nghệ sĩ Việt’ đang gây xôn xao mạng xã hội.

Cư dân mạng đang lan truyền những hình ảnh của một nhóm chat trên ứng dụng Viber có tên "Nghệ Sĩ Việt". Nhóm này được cho là của hàng loạt tên tuổi nổi tiếng trong giới Showbiz. Tin đồn rằng nhóm này đang tụ tập chê bai một nhân vật nổi cộm với loạt “phốt” tai tiếng gần đây. Ca sĩ Phương Thanh và Trịnh Kim Chi cũng dính nghi vấn tham gia vào nhóm chat này.

Phương Thanh nhanh chóng lên tiếng trên trang cá nhân và cho rằng ai đó đã mạo danh cô - Ảnh: Chụp màn hình

Cả hai đã có những phản hồi về vấn đề này. Theo đó, ca sĩ Phương Thanh cho rằng cô không hề dùng Viber và ai đó đã mạo danh cô. Cô cũng đăng tải bài viết phản hồi thông tin lan truyền trên mạng xã hội ngay trong chiều nay.

Cô phủ nhận việc này ngay lập tức - Ảnh: Internet

Trịnh Kim Chi không lên tiếng về vấn đề này - Ảnh: Internet

Riêng Trịnh Kim Chi, Pháp luật và Bạn đọc cho biết cô hiện không có phản hồi về vấn đề này. Hiện cư dân mạng đang bàn tán xôn xao về vấn đề trên và vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

Phương Thanh hốt hoảng vì bị 'thế lực đen tối' tấn công liên tục 3 tháng, cư dân mạng phát hiện điểm bất thường Mới đây, Phương Thanh bất ngờ tiết lộ tài khoản cá nhân bị "tấn công" mà không rõ nguyên do. Nữ ca sĩ phải lên mạng than vãn với CĐM và nhờ sự giúp đỡ của mọi người.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hot-trinh-kim-chi-phuong-thanh-vuong-nghi-van-tham-gia-nhom-chat-kin-nghe-si-viet-rum-beng-coi-mang-409203.html