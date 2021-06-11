Phương Thanh hốt hoảng vì bị 'thế lực đen tối' tấn công liên tục 3 tháng, cư dân mạng phát hiện điểm bất thường

Hậu trường 11/06/2021 09:54

Mới đây, Phương Thanh bất ngờ tiết lộ tài khoản cá nhân bị "tấn công" mà không rõ nguyên do. Nữ ca sĩ phải lên mạng than vãn với CĐM và nhờ sự giúp đỡ của mọi người.

Thời gian gần đây, nhiều nghệ sĩ liên tục lên MXH tố bị hacker xâm nhập tài khoản để đánh cắp thông tin, đăng bài với nhiều lời lẽ thô tục và thậm chí là xóa bài post. Mới đây nữ ca sĩ Phương Thanh cũng vô tình vướng phải sự việc như trên.

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Bài đăng của Phương Thanh - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, nữ ca sĩ cho biết, những bài viết trong khoảng thời gian từ 27/3 - 3/6 với những chủ đề về cờ tướng, tổ nghiệp và hình ảnh kỷ niệm đều biến mất 1 cách không rõ nguyên do.

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Những bài viết trong 3 tháng đều biến mất - Ảnh chụp màn hình

Bài đăng của Phương Thanh ngay lập tức thu hút sự quan tâm của CĐM vì gần đây không ít nghệ sĩ bị hacker xâm nhập Facebook để đánh cắp dữ liệu. Tuy nhiên, nhiều người đã chỉ ra điểm bất thường trong việc giọng ca Khi giấc mơ về bị xóa bài. Cụ thể, một số CĐM đã nhanh tay search những từ khóa có liên quan về các bài đăng trong thời gian này của "cô Chanh" và nhận thấy chỉ những bài có cụm từ "tổ nghiệp" mới "bốc hơi" còn hình ảnh vẫn nguyên vẹn. 

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CĐM chỉ ra điểm bất thường - Ảnh chụp màn hình

Hiện tại vẫn chưa rõ thực hư vụ việc "bay màu" các bài viết này, nhưng CĐM cũng không ngừng xôn xao bàn tán vì thời điểm giọng ca sinh năm 1973 mất bài đăng trùng với khoảng thời gian Showbiz Việt dính nhiều sóng gió, tai ương nhất.

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Sau một thời gian vắng bóng trong showbiz, Phương Thanh bất ngờ lên tiếng về vụ việc bị nhiều người kéo vào sự việc ồn ào của Hoài Linh. 

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Từ khóa:   Phương Thanh Phương Thanh bị xóa bài hacker ăn trộm dữ liệu

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