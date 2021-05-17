Phương Thanh tái xuất ‘mạnh như một cơn bão’, ra mắt album ‘sang -xịn’ chuẩn quốc tế toàn bài đình đám một thời

Là nghệ sĩ có nhiều năm hoạt động, Phương Thanh vẫn luôn giữ năng lượng tích cực, luôn bùng cháy hết mình với âm nhạc. Đó cũng là lý do tại sao khán giả vẫn giữ nguyên hình ảnh một Phương Thanh đầy sôi nổi thuở mới vào nghề.
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Nổi tiếng từ những năm 90, Phương Thanh gắn liền với thanh xuân của biết bao thế hệ 8X. Tuy không sở hữu nhan sắc xinh đẹp nổi bật như các ngôi sao khác cùng thời, nhưng một Phương Thanh cá tính không thể lẫn trong “rừng” mĩ nhân Việt vẫn để lại ấn tượng trong lòng khán giả.
Phương Thanh ở tuổi ngoài 20 theo đuổi hình ảnh trẻ trung, năng động. Cô được khán giả yêu mến qua các ca khúc như 'Trống vắng', 'Giã từ dĩ vãng'... suốt những năm cuối thập niên 1990, đầu 2000. Dù không nổi bật về nhan sắc, nhưng với sự thành công trong nghiệp ca hát và phong cách rất riêng của mình, Phương Thanh vẫn đắt show làm mẫu ảnh.
Hoạt động miệt mài hơn 30 năm trong làng giải trí, Phương Thanh hiện nay dù đã ngoài 40, không còn là cô ca sĩ hot girl ngày nào nhưng có thể thấy hành trình lão hóa nhan sắc của cô phải nói là rất rất chậm. So ảnh xưa và nay, có thể thấy đường nét trên gương mặt Phương Thanh không thay đổi gì mấy sau 30 năm và ngoại hình nữ ca sĩ cũng không có sự tác động nào của dao kéo.
Tuổi 43, nữ ca sĩ vẫn giữ thân hình thon gọn, nụ cười tươi sáng đầy năng lượng và luôn bùng cháy hết mình trên sân khấu.
Sau thời gian dài "ở ẩn", Phương Thanh hạn chế tối đa việc ca hát, không thu các ca khúc mới, chị tập trung cho vai trò làm mẹ, dành toàn thời gian chăm sóc cho con gái là bé Gà. Mới đây, bé Gà vừa đón sinh nhật 16 tuổi, Phương Thanh cho biết, mình đã được "tự do" và sẵn sàng tái xuất làng nhạc Việt. Theo đó, trong thời gian sắp tới, nữ ca sĩ sẽ trình làng album hi-end “Trống vắng - Những ca khúc đỉnh nhất thâp niên 90” với chất lượng ghi âm đạt chuẩn quốc tế và phát hành dưới nhiều định dạng (CD, băng cối, đĩa than) phục vụ nhiều đối tượng khán giả yêu nhạc khác nhau.
Ảnh: FBNV