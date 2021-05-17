Phương Thanh tái xuất ‘mạnh như một cơn bão’, ra mắt album ‘sang -xịn’ chuẩn quốc tế toàn bài đình đám một thời

Nổi tiếng từ những năm 90, Phương Thanh gắn liền với thanh xuân của biết bao thế hệ 8X. Tuy không sở hữu nhan sắc xinh đẹp nổi bật như các ngôi sao khác cùng thời, nhưng một Phương Thanh cá tính không thể lẫn trong “rừng” mĩ nhân Việt vẫn để lại ấn tượng trong lòng khán giả.

Từ lúc mới gia nhập làng giải trí, Phương Thanh đã luôn là cô gái cá tính, năng động, tràn đầy năng lượng

Phương Thanh ở tuổi ngoài 20 theo đuổi hình ảnh trẻ trung, năng động. Cô được khán giả yêu mến qua các ca khúc như 'Trống vắng', 'Giã từ dĩ vãng'... suốt những năm cuối thập niên 1990, đầu 2000. Dù không nổi bật về nhan sắc, nhưng với sự thành công trong nghiệp ca hát và phong cách rất riêng của mình, Phương Thanh vẫn đắt show làm mẫu ảnh.