Dân mạng ‘u mê’ không phân biệt được ai mẹ ai con trước nhan sắc ‘bị thời gian bỏ quên’ của hoa hậu Đền Hùng Giáng My và con gái

Nhan sắc hoa hậu Giáng My và con gái: kẻ tám lạng, người nửa cân.

Bước sang U50, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My là một trong những mỹ nhân của showbiz Việt vẫn giữ vẻ xuân sắc đáng ngưỡng mộ, từ mặt đến body không có chút dấu hiệu lão hóa nào. Cô luôn ghi điểm trong mắt mọi người bởi sự trẻ trung, xinh đẹp và còn được nhiều người ưu ái gọi với danh xưng “người đẹp không tuổi”. Người phụ nữ U50 mang vẻ đẹp của cô gái 20 Gương mặt trẻ trung xinh đẹp, thân hình thon gọn đáng ngưỡng mộ của Giáng My Người đẹp sinh năm 1971 đến nay vẫn chưa lộ dấu hiệu lão hóa Sau gần 30 năm đăng quang hoa hậu, cô vẫn giữ cho mình vẻ đẹp sang trọng và nói không với scandal. Đến nay, mẹ một con vẫn khiến hội mỹ nhân trẻ trung của showbiz Việt trầm trồ, "ghen tỵ" với gương mặt xinh đẹp không tỳ vết và thân hình nuột nà khi mặc bikini nóng bỏng.

Gương mặt xinh đẹp không tỳ vết và thân hình nuột nà khi mặc bikini nóng bỏng Đường cong rõ ràng nét nào ra nét đó Được biết, bí quyết để Hoa hậu Giáng My có được thân hình gợi cảm ở độ tuổi U50 là nhờ cách chăm sóc da tự nhiên và chế độ ăn uống khoa học. Ngoài ra, Hoa hậu còn áp dụng phương pháp bấm huyệt, xông hơi, đắp mặt nạ tảo biển tự làm, uống bổ sung dưỡng chất và uống nhiều nước, ăn nhiều rái cây để da khỏe đẹp từ bên trong. Hoa hậu Giáng My cũng tiết lộ bí quyết đẹp "không tuổi" của cô là mỗi ngày chọn cho mình một niềm vui, sống thanh thản và hạnh phúc. Bí quyết đẹp "không tuổi" của cô là mỗi ngày chọn cho mình một niềm vui, sống thanh thản và hạnh phúc U50 Giáng My vẫn còn xinh đẹp rạng ngời là kết quả của một quá trình chăm sóc và rèn luyện Không kém cạnh mẹ hoa hậu, con gái Giáng My là Anh Sa thừa hưởng gen trội từ mẹ, cô sở hữu nhan sắc tựa nữ thần ở tuổi 27, “tiểu hoa hậu” khiến dân mạng không khỏi trầm trồ.

Sở hữu sắc vóc thuộc hàng mĩ nhân nhưng Anh Sa lại không hề muốn "tiến quân" vô showbiz. Thay vào đó, con gái Hoa hậu Đền Hùng Giáng My lại lựa chọn con đường học tập. Hiện tại, Anh Sa đang quản lý công ty riêng, đồng thời hỗ trợ công việc kinh doanh tại tập đoàn của gia đình. Vẻ đẹp không hề kém cạnh mẹ Giáng My hồi trẻ của Anh Sa Anh Sa đẹp tựa 'nữ thần mùa xuân' Vẻ đẹp của gia đình hoa hậu thật khiến ai nhìn cũng xao xuyến Sinh năm 1971, Giáng My đăng quang cuộc thi Hoa hậu Đền Hùng được tổ chức một lần duy nhất vào năm 1992. Ngoài làm “nghề hoa hậu”, Giáng My còn nổi bật trong vai trò ca sĩ, diễn viên, người mẫu ảnh đến doanh nhân và MC. Ảnh: FBNV

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