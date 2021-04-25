Dân mạng ‘u mê’ không phân biệt được ai mẹ ai con trước nhan sắc ‘bị thời gian bỏ quên’ của hoa hậu Đền Hùng Giáng My và con gái

Sao Việt 25/04/2021 17:59

Nhan sắc hoa hậu Giáng My và con gái: kẻ tám lạng, người nửa cân.

Bước sang U50, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My là một trong những mỹ nhân của showbiz Việt vẫn giữ vẻ xuân sắc đáng ngưỡng mộ, từ mặt đến body không có chút dấu hiệu lão hóa nào. Cô luôn ghi điểm trong mắt mọi người bởi sự trẻ trung, xinh đẹp và còn được nhiều người ưu ái gọi với danh xưng “người đẹp không tuổi”.

giang my 1
Người phụ nữ U50 mang vẻ đẹp của cô gái 20
giang my 2
Gương mặt trẻ trung xinh đẹp, thân hình thon gọn đáng ngưỡng mộ của Giáng My
giang my 3
Người đẹp sinh năm 1971 đến nay vẫn chưa lộ dấu hiệu lão hóa

Sau gần 30 năm đăng quang hoa hậu, cô vẫn giữ cho mình vẻ đẹp sang trọng và nói không với scandal. Đến nay, mẹ một con vẫn khiến hội mỹ nhân trẻ trung của showbiz Việt trầm trồ, "ghen tỵ" với gương mặt xinh đẹp không tỳ vết và thân hình nuột nà khi mặc bikini nóng bỏng.

giang my 4
Gương mặt xinh đẹp không tỳ vết và thân hình nuột nà khi mặc bikini nóng bỏng
giang my 5
Đường cong rõ ràng nét nào ra nét đó

Được biết, bí quyết để Hoa hậu Giáng My có được thân hình gợi cảm ở độ tuổi U50 là nhờ cách chăm sóc da tự nhiên và chế độ ăn uống khoa học. Ngoài ra, Hoa hậu còn áp dụng phương pháp bấm huyệt, xông hơi, đắp mặt nạ tảo biển tự làm, uống bổ sung dưỡng chất và uống nhiều nước, ăn nhiều rái cây để da khỏe đẹp từ bên trong. Hoa hậu Giáng My cũng tiết lộ bí quyết đẹp "không tuổi" của cô là mỗi ngày chọn cho mình một niềm vui, sống thanh thản và hạnh phúc.

giang my 6
Bí quyết đẹp "không tuổi" của cô là mỗi ngày chọn cho mình một niềm vui, sống thanh thản và hạnh phúc
giang my 7
U50 Giáng My vẫn còn xinh đẹp rạng ngời là kết quả của một quá trình chăm sóc và rèn luyện

Không kém cạnh mẹ hoa hậu, con gái Giáng My là Anh Sa thừa hưởng gen trội từ mẹ, cô sở hữu nhan sắc tựa nữ thần ở tuổi 27, “tiểu hoa hậu” khiến dân mạng không khỏi trầm trồ.

Sở hữu sắc vóc thuộc hàng mĩ nhân nhưng Anh Sa lại không hề muốn "tiến quân" vô showbiz. Thay vào đó, con gái Hoa hậu Đền Hùng Giáng My lại lựa chọn con đường học tập. Hiện tại, Anh Sa đang quản lý công ty riêng, đồng thời hỗ trợ công việc kinh doanh tại tập đoàn của gia đình.

giang my 8
Vẻ đẹp không hề kém cạnh mẹ Giáng My hồi trẻ của Anh Sa
giang my 9
Anh Sa đẹp tựa 'nữ thần mùa xuân'
giang my 10
Vẻ đẹp của gia đình hoa hậu thật khiến ai nhìn cũng xao xuyến

Sinh năm 1971, Giáng My đăng quang cuộc thi Hoa hậu Đền Hùng được tổ chức một lần duy nhất vào năm 1992. Ngoài làm “nghề hoa hậu”, Giáng My còn nổi bật trong vai trò ca sĩ, diễn viên, người mẫu ảnh đến doanh nhân và MC.

Ảnh: FBNV

Hoa hậu Tiểu Vy ‘thả thính’ khoe đường cong sắc nét và nước da bánh mật quyến rũ, dân mạng rần rần đua nhau ‘bắt thính’

Hoa hậu Tiểu Vy ‘thả thính’ khoe đường cong sắc nét và nước da bánh mật quyến rũ, dân mạng rần rần đua nhau ‘bắt thính’

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu, nàng hậu Tiểu Vy đổi mới hình ảnh cá nhân với phong cách ngày càng táo bạo, phóng khoáng.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa hậu Giáng My nhan sắc Giáng My con gái Giáng My

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 12 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Đời sống 27 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 53 phút trước
Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Đời sống 58 phút trước
Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 53 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"