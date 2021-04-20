'Cô giáo của các hoa hậu' mang thai 2 lần body vẫn mướt mát, 30 tuổi vẫn khiến hoa hậu 'lép vế' khi đọ vòng 1

“Bông hồng lai Tây” là biệt danh mà nhiều fan hâm mộ đặt cho người mẫu Nguyễn Đình Như Vân. Bà mẹ 2 con sở hữu vóc dáng bốc lửa nhất làng mẫu Việt cùng với làn da nâu rám nắng chuẩn quốc tế khiến nhiều celeb cũng phải "dè chừng" mỗi khi đứng chung khung hình.

Nguyễn Đình Như Vân là cái tên không còn xa lạ trong làng mẫu Việt Nam. Không chỉ sở hữu chiều cao 1m74 cùng số đo 3 vòng hoàn hảo, Như Vân còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi khả năng pose dáng và catwalk của mình. Dù đã trải qua hai lần sinh nở nhưng người đẹp vẫn luôn giữ vững vóc dáng thon gọn. Ngoài công việc người mẫu Nguyễn Đình Như Vân còn được biết đến là "cô giáo của các hoa hậu" khi trở thành HLV đồng hành cùng Hoa hậu Việt Nam 2020 trong vai trò chỉ đạo catwalk và tạo dáng.

Ngoài công việc người mẫu Nguyễn Đình Như Vân còn được biết đến là "cô giáo của các hoa hậu" - Ảnh: FBNV Dù đang thị phạm catwalk cho các hoa hậu Như Vân cũng không quên khoe vóc dáng với những đường cong nóng bỏng của mình trong bộ đồ bó sát - Ảnh: FBNV Được biết, Như Vân mang trong mình dòng máu lai nên quan điểm về thời trang của cô nàng cũng mạnh mẽ và táo bạo hơn. Ngoài trang phục ôm sát, Như Vân còn gây ấn tượng với phong cách thời trang "no bra" khoe trọn vòng 1 căng tròn tự nhiên hay quần lọt khe "bên bờ vực" lộ hàng. Cô nàng thường xuyên chia sẻ hình ảnh của mình trên trang cá nhân và nhận về không biết bao nhiêu lời khen của cộng đồng mạng. Như Vân quan niệm "tốt khoe xấu che", nên cô nàng luôn khoe trọn vòng 1 săn chắc và nóng bỏng của mình.

Cô nàng còn có nhiều bức ảnh khoe body cực táo bạo - Ảnh: FBNV Dù qua 2 lần sinh nở nhưng body của Như Vân vẫn khiến nhiều người nghẹt thở - Ảnh: FBNV Không chỉ tham gia vào lĩnh vực catwalk, người mẫu... cô nàng còn từng gây sốc khi góp mặt trong loạt MV nổi tiếng của các ca sĩ - Ảnh: FBNV Không chỉ tham gia vào lĩnh vực catwalk, người mẫu... cô nàng còn từng gây sốc khi góp mặt trong loạt MV nổi tiếng của các ca sĩ như Soobin Hoàng Sơn... Nhờ hình thể nóng bỏng cùng vẻ đẹp lai lạ lẫm, cô nàng khiến nhiều fan hâm mộ "chao đảo" và không hết lời khen ngợi. Hình ảnh gần đây nhất trên trang cá nhân của bông hồng lai Tây là phong cách "no bra" táo bạo - Ảnh: FBNV Phong cách sexy, táo bạo là điểm nhấn để khán giả nhớ đến Như Vân - Ảnh: FBNV Sở hữu chiều cao lý tưởng cùng 3 vòng nóng bỏng, cô nàng được rất nhiều hãng thời trang săn đón - Ảnh: FBNV Cô nàng từng gặp vấn đề về cân nặng và vóc dáng sau khi sinh con với vòng 1 chảy xệ, vòng 2 không săn chắc và bị rạn da… Để lấy lại sắc vóc như xưa, bà mẹ 9x từng chia sẻ: “Tôi tập yoga, bơi và đi bộ mỗi ngày từ 1-2 giờ đồng hồ và một tuần khoảng 5 buổi. Tôi là người rất thích vận động nên không để bản thân lười biếng và phí thời gian. Chỉ tập luyện và ăn đủ chất mới có thể lấy lại vóc dáng nhanh chóng".

Vạch bụng khoe eo, Hà Hồ đáp trả: ‘Xin cảm ơn tận đáy lòng những bài viết ‘bóc’ về sự thật cơ thể của mình’ Sau khi sinh con, Hồ Ngọc Hà khiến chị em phụ nữ ngưỡng mộ bởi vẫn giữ nguyên được vóc dáng siêu đẹp với ba vòng hoàn hảo. Tuy nhiên, mới đây, dư luận được dịp bàn tán, tranh cãi tiêu cực về thân hình sau khoảnh khắc do "team qua đường" bắt trọn, khiến cô đáp trả ngay tức khắc.

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