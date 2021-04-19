Vạch bụng khoe eo, Hà Hồ đáp trả: ‘Xin cảm ơn tận đáy lòng những bài viết ‘bóc’ về sự thật cơ thể của mình’

Sao Việt 19/04/2021 17:59

Sau khi sinh con, Hồ Ngọc Hà khiến chị em phụ nữ ngưỡng mộ bởi vẫn giữ nguyên được vóc dáng siêu đẹp với ba vòng hoàn hảo. Tuy nhiên, mới đây, dư luận được dịp bàn tán, tranh cãi tiêu cực về thân hình sau khoảnh khắc do "team qua đường" bắt trọn, khiến cô đáp trả ngay tức khắc.

Gần đây, “bà mẹ bỉm sữa” Hồ Ngọc Hà xuất hiện trong một đoạn clip được đăng tải trên tiktok từ một người qua đường vô tình gặp cô trong một chuyến đi chơi cùng gia đình. Bên dưới của bài đăng xuất hiện bình luận cho rằng vóc dáng của cô lộ rõ mỡ thừa, không giống như những hình ảnh “đẹp như mơ” mà người đẹp đã khoe trên mạng xã hội của mình. Một người cho hay: “Team qua đường quay cái bụng chị chưa được chỉnh sửa, chưa hóp,...”.

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'Bà mẹ bỉm sữa' lộ rõ mỡ thừa - Ảnh chụp màn hình
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Người qua đường chê bai thân hình của Hà Hồ - Ảnh chụp màn hình

Sau vài nghi vấn về thân hình “đồng hồ cát”, Hà Hồ tự bóc trần sự thật trong đoạn clip khi cô đang trong phòng tập gym: “Xin cảm ơn tận đáy lòng những bài viết “bóc” về sự thật cơ thể của mình. Có thế mình mới có động lực tập , tập nữa, tập mãi. Tập không phải để chứng minh mình đẹp, mà chứng minh rằng mình lì. Mỡ vẫn còn chứ, sinh đôi, 5 tháng đã qua mà chỉ mới có 3 tháng tập. Hơn nữa mình cũng mong tất cả phụ nữ chúng mình hãy tập không phải vì lo lắng mà vì những con người cái nết duyên không có. Gặp là phà:”Ê dạo này thấy hơi mập ah?”, “Ê nhìn dạo này da sạm quá vậy má?”, “Ê bla bla bla...?”.

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Ba bài đăng trên mạng xã hội lên tiếng cho sự việc này - Ảnh chụp màn hình
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Vóc dáng sau sinh khiến nhiều người ghen tỵ của 'nữ hoàng giải trí' - Ảnh FBNV

Người đẹp tiếp tục “khịa” một cách hóm hỉnh: “Mình nói thiệt ai mà đang chán đời vì mập, vì không tự tin mà gặp thêm mấy má đó nữa là chỉ có nước chán đời tự tử chứ không đùa. Mình bớt hồn nhiên vô tư hỏi vậy nha. Hãy cho nhau động lực sống và làm việc, mang nguồn tích cực đến cho nhau, bớt ủa ủa ủa nhé! Mình bụng vẫn còn thì có sao đầu nè, mấy đứa em nó chụp nó lỡ yêu luôn cả nghề chỉnh ảnh chỉnh màu cũng có sao. Miễn là không biến mình thành hú hồn chứ mình thấy trong với ngoài cũng một 7 một 10 mà”.

Trước quan điểm của "nữ hoàng giải trí", nhiều người tỏ ý đồng tình ủng hộ bà mẹ 3 con vì màn đáp trả thẳng thắn nhưng không kém phần đanh thép. 

Sao Việt 24h: Hội 'gái một con' khoe nhan sắc đỉnh cao, Kim Lý - Hồ Ngọc Hà lại tiếp tục ôm ấp 'tình bể bình'

Sao Việt 24h: Hội 'gái một con' khoe nhan sắc đỉnh cao, Kim Lý - Hồ Ngọc Hà lại tiếp tục ôm ấp 'tình bể bình'

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