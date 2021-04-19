Vạch bụng khoe eo, Hà Hồ đáp trả: ‘Xin cảm ơn tận đáy lòng những bài viết ‘bóc’ về sự thật cơ thể của mình’

Gần đây, “bà mẹ bỉm sữa” Hồ Ngọc Hà xuất hiện trong một đoạn clip được đăng tải trên tiktok từ một người qua đường vô tình gặp cô trong một chuyến đi chơi cùng gia đình. Bên dưới của bài đăng xuất hiện bình luận cho rằng vóc dáng của cô lộ rõ mỡ thừa, không giống như những hình ảnh “đẹp như mơ” mà người đẹp đã khoe trên mạng xã hội của mình. Một người cho hay: “Team qua đường quay cái bụng chị chưa được chỉnh sửa, chưa hóp,...”.

'Bà mẹ bỉm sữa' lộ rõ mỡ thừa - Ảnh chụp màn hình

Người qua đường chê bai thân hình của Hà Hồ - Ảnh chụp màn hình

Sau vài nghi vấn về thân hình “đồng hồ cát”, Hà Hồ tự bóc trần sự thật trong đoạn clip khi cô đang trong phòng tập gym: “Xin cảm ơn tận đáy lòng những bài viết “bóc” về sự thật cơ thể của mình. Có thế mình mới có động lực tập , tập nữa, tập mãi. Tập không phải để chứng minh mình đẹp, mà chứng minh rằng mình lì. Mỡ vẫn còn chứ, sinh đôi, 5 tháng đã qua mà chỉ mới có 3 tháng tập. Hơn nữa mình cũng mong tất cả phụ nữ chúng mình hãy tập không phải vì lo lắng mà vì những con người cái nết duyên không có. Gặp là phà:”Ê dạo này thấy hơi mập ah?”, “Ê nhìn dạo này da sạm quá vậy má?”, “Ê bla bla bla...?”.